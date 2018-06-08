Faroe Adaları U21 - Finlandiya U21 maçı istatistikleri

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 3 maçında Faroe Adaları U21 ile Finlandiya U21, 08 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Faroe Adaları U21 5 puanla 5. sırada, Finlandiya U21 6 puanla 4. sırada bulunuyor. Faroe Adaları U21, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Finlandiya U21 son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 151. İddaa'da Faroe Adaları U21 kazanır 7.00, berabere biter 4.00, Finlandiya U21 kazanır 1.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Faroe Adaları U21 önceki hafta Finlandiya U21 mücadelesinde 1-6 yenildi.

Finlandiya U21, Faroe Adaları U21 karşılaşmaında 1-6 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Faroe Adaları U21, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Finlandiya U21 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Finlandiya U21, 7 gol atarken 5 gol yedi.