Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa etti. Peki, Faruk Akdoğan kimdir? İşte Faruk Akdoğan'ın hayat hikayesi...
FARUK AKDOĞAN KİMDİR?
Faruk Akdoğan, 1964 yılında Niğde'de dünyaya geldi. Eğitimini Niğde'de tamamlayan Akdoğan, iş hayatına 1982 yılında esnaf olarak başladı.
1999-2004 yılları arasında Niğde Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2009 yılları arası Niğde Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı, 2005 yılında da Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Akdoğan, 1991-1998 yılları arası Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, 1999-2001 yılları arasında ise Fazilet Partisi İl Başkanı olarak görev yaptı. 1994 yılında Refah Partisi'nden, 1999 yılında da Fazilet Partisi'nden İl Genel Meclis Üyesi seçildi.
Siyasi yaşamına, 2001 yılında AK Parti Kurucu üyeleri arasında yer alarak devam etti. 2002 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından Niğde İl Başkanı olarak görevlendirildi.
1 Aralık 2008 yılında Yerel Seçimlerde Belediye Başkanı Aday Adayı olmak için görevinden ayrıldı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin Niğde Belediye Başkanı Adayı olarak belirlendi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerde Niğde Belediye Başkanlığı'na seçildi.
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