Ünlü DJ Faruk Sabancı geçtiğimiz günlerde alışverişteydi. Dünyada sadece 4 adet olan ünlü bir markanın ürettiği 244 bin TL'lik montu ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki montu ile gündem haline gelen Faruk Sabancı kimdir? Kimin oğludur? İşte Faruk Sabancı'nın hayatı...

FARUK SABANCI KİMDİR?

Faruk Sabancı 18 Haziran 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Ünlü DJ 25 yaşındadır. Faruk Sabancı, Mehmet Sabancı'nın oğludur. Faruk Sabancı'nın "Wake Up / Awaken (Remixed)" isimli albümü vardır. Müzik türü olarak House ve Dans/Elektronik müzik türleri ile ilginlenmektedir.

Türkiye’nin uluslararası arenaya çıkardığı önemli elektronik müzik DJ’i ve prodüktörlerinden Faruk Sabancı, Sony Music etiketiyle yayınladığı, Sabrina Signs ile ortak çalışması “Home”un yeni video klibini müzikseverlerle buluşturdu.

Işıl Reina’nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryo gereği Faruk Sabancı’nın sıradışı bir aşk hikayesine yön verdiği klip, heykeltıraş Mehmet Aksoy’un Polonezköy’deki “Böcek Ev” olarak bilinen atölyesinde çekildi. Murat Tuncel’in görüntü yönetmenliğini üstlendiği klipte Brezilyalı model Beatriz Laite ve Halil Gökçez olağandışı hikayenin iki farklı kahramanı olarak yer aldı.

Faruk Sabancı’nın müzikal becerilerini ve melodik sezgilerini ortaya koyan şarkının klibinde sanatçı, yine sezgilerin harekete geçtiği ve karakterlerin etkileyici bir aşka sürüklendiği sıcak ve samimi bir dünya sunuyor.

Dünyaca ünlü sanatçılar ve eleştirmenler tarafından elektronik müziğin gelecek neslini temsil eden en yetenekli ve genç müzisyenlerden biri olarak kabul edilen Faruk Sabancı, yeni klibi “Home” ile dikkatleri üzerine çekeceğe benziyor.

İlk kez Survivor Türkiye’de yer alan “Home” müzikseverler tarafından tam not alırken, uluslararası ünlü radyo kanalı Beats 1’nın “Chart Show” programında iki kez yayınlandı.

Henüz 16 yaşındayken ilk büyük anlaşmasını imzalayan Faruk Sabancı, sonraki dönemde istikrarlı bir şekilde dünya standartlarında prodüksiyonlar yaptı ve yayınladı. Bu çalışmaları sayesinde David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Tiësto ve daha bir çok ‘trendsetter’ sanatçının beğenisini kazandı. Faruk Sabancı daima gelişerek ve yeni tarzlar deneyimleyerek elektronik müziğin zirvesindeki iki ismin, Armin Van Buuren ve Hardwell’in de dikkatini çekmeyi başardı; her ikisi de Sabancı’nın prodüksiyonlarını kendi plak şirketleri Armada ve Revealed üzerinden yayınlamak için teklifte bulundu.

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