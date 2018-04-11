HT Magazin'de yer alan habere göre; Ünlü DJ Faruk Sabancı, montuyla dikkatleri üzerine toplarken, ünlü bir İtalyan motosiklet markası tarafından üretilen monttan, biri ünlü boksör Floyd Mayweather’de olmak üzere, dünyada sadece 4 adet bulunduğu öğrenildi. El yapımı mont, altın, gümüş ve bakırdan taşları, altın ve kromu harmanlayan fermuarlarıyla dikkat çekti. Adı Merve Boluğur’la aşk dedikodularına karışan Sabancı, konuyla ilgili sorulara tebessüm etti.

Hürriyet'teki detaya göre; Sabancı'nın montunun değeri ise 244 bin TL.