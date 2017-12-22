Galatasaray'da 1984-1996 yılları arasında toplamda 6 dönem yöneticilik, 1996-2001 yılları arasında ise Başkanlık yapan Faruk Süren, Galatasaray'da yaşanan 4. Fatih Terim sürecini yorumladı. Ajansspor'da yer alan habere göre Süren, "Fatih Terim'in tekrar takımın başına gelmesine çok sevindim. Kendini istpatlamış bir teknik direktör. Neyi tartışılıyor anlamıyorum. Tartışanları anlamak mümkün değil. Elbette ki başarılı olacaktır. Galatasaray zaten şampiyonluğun her zaman en güçlü adayıdır. Teknik direktörsüz olsa bile bu takım şampiyonluğa oynar. Tudor kalsaydı bile şampiyon olurduk. Hatta bu takım Tudor'a rağmen şampiyon olurdu" dedi.

Seçim süreciyle ilgili hiçbir açıklama yapmak istemediğini kaydeden Süren, şakayla karışık olarak "Fatih Terim'in başarıları ortada. 6 tane lig şampiyonluğu. Dördü benden, ikisi Ünal'dan Aysal'dan." şeklinde konuştu.

DAMAT ELMAS BAŞKAN ADAYI İDDİALARI!

Kulislerde Faruk Süren'in damadı Burak Elmas'ın Galatasaray başkanlığı için aday olması istendiği konuşuluyor. Özellikle genç üyelerin bu yönde talebinin olması üzerine Burak Elmas dün bir açıklama yaptı ve başkanlık adaylığına kapıyı kapamadı.

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