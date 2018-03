Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, A Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Süren, sarı-kırmızılılardaki kendi dönemi, sonraki dönem başkanları, başarıları ve birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı. Faruk Süren'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GÖREVİ BIRAKMA SÜRECİ

“2001’de aleyhime kampanyalar yapıldı, olur böyle şeyler... İntikam duygusu beslemem. Galatasaray zarar görmeye başladı. Benim ayrılmamla verilen zararlara engel oldum mu, bilemiyorum. Benden sonra Mehmet Cansun başkan oldu. Bırakmak mecburiyetindeydim ve bıraktım.”

UEFA KUPASI VE SONRASI

“UEFA Kupası’nı Fenerbahçe alsaydı belki Türk Bayrağı’na sarı-lacivert bant da yaparlardı, o Fenerbahçe’nin becerisi. Kupayı değerlendirememek, doğru bir teşhis. Devamını sağlayabilmek için çalıştık. Ürün satarak maddi olarak değerlendirilebilirdi. Avrupa kulüplerine karşı bu kupanın alınması insanları heyecanlandırdı. Benden sonra da değerlendirilebilirdi. Bu UEFA Kupası’nın başarısını hem sportif hem de ticari olarak değerlendiremedik. Mehmet Cansun döneminde mali açıdan da reform yaptılar, ancak 2002’den sonra bu iş tersine döndü. Bizim bir de finansal ortaklığımız vardı, orada da itilafa düştük. 9 Milyon Dolar da tazminat ödedik.”

"ÖZBEK'İN YAPTIĞI EMRİ VAKİDİR"

“Galatasaray’da her zaman çıkış yolu vardır. Dursun Özbek’in mayıs sonunu işaret etmesi kendi sorunu. Daha önce UEFA ile anlaşma yapıyor. '30 Milyon Euro’dan fazla zarar etmeyeceğiz' sözü varken, 120 milyon Euro zarar ediyor. Dursun Özbek'in '3 yıl devam etmem gerekiyor' demesi bir emri vakidir. Galatasaray’da bu olmaz! Banka borçları ve diğer taahhütleri ayırıyorum. 1,2 milyon TL’nin üzerinde banka borcu var. Bunu bir şekilde yönetmemiz lazım.”

MUSTAFA CENGİZ NE YAPMALI?

“Mustafa Cengiz’in durumu tespit etmesi lazım. Dursun Özbek döneminde bütün bilgiler alınamıyordu, Mustafa Cengiz’in net resim çıkarması ve bunu toplumla paylaşmalıdır. Mayısa kadar durumu idare edip, seçime gitmesi lazım ve isterse kendisi de aday olabilir. Dursun Özbek’in aday olmasını tavsiye etmem ama isterse olabilir.”

“UEFA, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüpleri kendi şampiyonalarının dışında bırakmak istemez. Geniş bir kitlesi var bu takımların, UEFA para kazanıyor buradan. En son düşüneceği ceza bu takımları dışarıda tutmak. Bizim de kurallara uymamız lazım. Bu kozu da fazla istismar etmememiz lazım. UEFA 9 Mart’ta Galatasaray’ı görüşmeye alacak. Yapılabilir bir program verilmesi gerekiyor.”

BADOU NDIAYE TRANSFERİ

“Badou Ndiaye'nin transferini 7,5 milyon Euro diye biliyorduk, 3 milyon Euro’luk bir bonus çıktı. Osmanlıspor’a oyuncu oynarsa diye para verilmiş. 4 yılın bonusu neden peşin veriliyor? Bu bir bonus falan değil, gizli transfer ücreti. Bunu hem UEFA’dan hem de bizden gizliyor. Tam resmi yavaş yavaş görüyoruz. Dursun Özbek’in temlik koydurduğu söyleniyor, bu hiç değil. Hisse senedi rehin almak, anlaşmaya temlik koymak, seçim günü akşam senet yazmak bize yakışmaz...”

"ÖZHAN CANAYDIN İSTİKBALİ TERSİNE ÇEVİRDİ"

“Galatasaray, bizim için bir yaşam tarzıdır. Ben ayrıldıktan sonra Mehmet Cansun’u getirdiler, sonra Özhan Canaydın’a teslim ettiler. Canaydın, iyi bir niyetli ama Galatasaray’ın istikbalini tersine çevirdi. Bizim ortaklık kavgamız olmasaydı, bugünün borç yükü oluşmaya başlamayacaktı. Yanlış bir bilgiyle Mecidiyeköy terk edildi. Bizim zamanımızda stadın planları yapılmıştı. 2000 tarihinde 86 milyon Dolar’lık bir teklifle ihale yapılmıştı, 2002’de ekonomi düzelmeye başladı. O sırada stadyum Mecidiyeköy’e yapılabilirdi. 'Belediye izin vermiyordu' falan demesinler, biz ruhsatı belediyeden almıştık. Bu stat bana yabancı geliyor. Adnan Polat, bir şeyler yapmaya çalıştı ama ekibi iyi bir şeçim yapmadı. Bir takım sıkıntılar yarattı. Adnan Polat, kendi döneminde çok sert durdu. Genel kurula gitmeyi isteseydi, belki de hala başkandı.”

ÜNAL AYSAL DÖNEMİ...

“Ondan sonra Ünal başkan geldi. Uluslararası tecrübesi olan bir başkandı. O da Galatasaray’ın içini çok iyi bilmediği için yanlış yönlendirildi. Sonradan Dursun Özbek’e verilen yetkileri istedi, arsayı satmak için... Divan Kurulu’ndan onay çıkmayınca, 'Bu kadar vaktimi harcıyorum, ben bu işi yapamam’ deyip ayrıldı. Arada Duygun Yarsuvat geldi, en son da Dursun Özbek... Bu süreçte ileri gidemedik.”

“Uluslararası başarıya gitmek için takımın omurgasının değişmemesi lazım, o zaman şampiyon olabilirsiniz. 'Bugün iyi takım kurdum, hepsi yıldız' böyle olmuyor. Tudor’un gelişi, başından yanlıştı. Altyapı hocası bile teknik direktör oldu. Bir ara Mustafa Denizli geldi, 3 ay durdu mu bilmiyorum. Prandelli de yanlıştı, ancak Mancini doğruydu. Bu iş ekip meselesi.”

ARDA'YI GALATASARAY'A İSTER Mİ?

“Arda’nın Galatasaray’a gelmesini isterdim, ancak kendisi formsuz. Uzun zamandır maç ritmi yok. Bizim bıraktığımız Arda değil. Kendisine iyi bakarsa çok çabuk zamanda toparlanır. Arda yine Galatasaraylıdır. Ona, o kapı her zaman açıktır. Başakşehir’e gittiği için Galatasaraylıların kızmaması lazım. Aksine Arda’nın yeniden eski değerine dönmesi için şans verdiği sebebiyle teşekkür etmeli.”

AZİZ YILDIRIM VE FİKRET ORMAN...

“Fenerbahçe her zaman iyi bir takımdır. Bir seçim sürecine girdiler. Aziz Yıldırım, 20 yıldır bu işin içerisinde sıkılmadı mı anlamadım. Bazen devretme zamanını iyi bilmek lazım. Çok şık bir şekilde ayrılabilir. İlla şampiyon olması şart değil, büyük işler yaptı. Tesislere bakarsanız kalıcı izler bıraktı. O, Fenerbahçe ile yaşıyor. Başka bir iş yaptığını sanmıyorum. Fikret Orman da Beşiktaş’ı toparladı. Beşiktaş’ı Dolmabahçe’de tutmasını beğendim. Çok güzel bir stat yaptı. Sahaya epey para harcadılar, halı gibi oldu. Başakşehir de şampiyonluk adayı ama sonuna kadar gidebilecek mi bilemiyorum. Başakşehir’in, Fenerbahçe maçını görünce çabuk yaralanabilen bir takım olduğunu gördüm. Fenerbahçe de çok iyi oynadı. Şampiyonluk 3 takım arasında daha ciddi bir şekilde kovalanacak. Galatasaray’da psikolojik olarak Kadıköy baskısı var. Medya da buna yardımcı oluyor.”

MUSTAFA CENGİZ'E TAVSİYE

“Saha başarısı her zaman olması gereken bir şey, ancak bu her şeyi çözer diye bir şey yok. Mustafa Cengiz aday olsun tabii ki ama bir an önce şeffaf bir şekilde durumumuzu herkesin anlayacağı bir şekilde bize açıklasın. Galatasaray, artık seçim rekabetinden uzak olmalı. Ciddi bir sorunumuz var. Önceden 'Borcumuz var ama Florya ve Riva var' diyorduk, Artık o da yok. Bunun 508 milyon TL’si de yendi. Oradan da fazla para gelmeyecek. Adayı da biz yıktık. Ada gibi elimizde mücevher var, satmak için demiyorum, kullanmak için diyorum. Onu yapabilmek için şimdi bir proje üretmek lazım. Bir yerden kaynak bulmamız lazım. ‘15 milyon Euro’luk takıma düşelim, gençlerle oynayalım’ demeyeceğimize göre bir çıkış yolu bulmamız lazım. Uzun vadeli düşünmüyoruz. Anında karar alıyoruz. Zeki bir toplum olduğumuz için çabuk çözüm buluyoruz. Alt yapı diye hiçbir kulübün ciddi bir girişimi yok. Altyapıya fazla iş bulamamış sporcuları koyuyoruz. Bu işin başına hakikaten saygınlığı olan insanları getirmemiz lazım.”