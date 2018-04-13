1996-2001 yılları arasında Galatasaray Başkanlığı yapan, döneminde 4 defa lig şampiyonluğu ve UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası zaferleri yaşanan Faruk Süren, A Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Başkan adaylığı konusunda kendisine teklif geldiğini dile getiren Süren "Geçenlerde arkadaşlarla toplandık. Başkan adayı bulma konusu konuşulurken, arkadaşlar bana adaylık teklif ettiler. Teşekkür ettim, teveccüh gösterdiler. Ama bana göre Galatasaray'ın meselelerini halledebilmek için konsensüs yaratmak lazım." dedi.

"BU KONSENSUSTA HERKESİN OLMASI LAZIM"

Duygusal dürtülerle Galatasaray'ın sorunlarını çözülemeyeceğini vurgulayan Faruk Süren, "Bu konsensüste herkesin olması lazım. Çünkü meseleleri kişisel çekişmelerle, duygusal dürtülerle, kamplaşma fikirleriyle çözemeyiz. Galatasaray'ın tekrar fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Galatasaray, son 3-4 senedir fabrika ayarlarından uzaklaştı." ifadelerini kullandı.

"AİLEM BAŞKANLIĞA NE DER BİLMİYORUM"

Adaylıkla ilgili kararını henüz vermediğini vurgulayan Faruk Süren, ""Konsensüs yaratılmadan ve meselelerin ana hatları üzerinde mutabakat sağlanmadan böyle bir beraberliğin mümkün olacağını düşünmüyorum. Ayrıca kişisel olarak da adaylığa karar vermeliyim çünkü tüm yaşam tarzımı değiştireceğim. Ailem buna ne der bilemiyorum. Bu çok zor bir mesele. Çünkü biliyorum ki bugün beni destekleyenler 5 dakika sonra desteklemiyor olabilirler, çok zor bir görevdir. Teklifleri için çok teşekkür ederim ama henüz kararımı vermiş değilim." yorumunda bulundu.