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Futbol

Galatasaray'da başkan adayları belli oluyor!

21.12.2017 - 10:10 | Güncelleme:

  • 1 Galatasaray'da son dakika! Başkan adayları belli oluyor
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    Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilerek üst üste 4. deplasman mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılarda Igor Tudor'la yollar ayrılmış ve seçim kararı alınmıştı.

     

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  • 2 Galatasaray'da son dakika! Başkan adayları belli oluyor
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    Kulislerde konuşulanlara göre gündeme sürpriz bir aday geldi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre camiadan efsane başkanlardan Faruk Süren'in damadı, eski yönetici Burak Elmas'a aday olması yönünde yoğun bir baskı yapıldığı öğrenildi.

  • 3 Galatasaray'da son dakika! Başkan adayları belli oluyor
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    HAFTA BAŞINDA BELLİ OLACAK

    Sarı-Kırmızılı camiada özellikle genç kongre üyelerinin aday olmasını istediği Elmas, 2000’de UEFA Kupası’nı kazanan yönetimde de görev almıştı. 

  • 4 Galatasaray'da son dakika! Başkan adayları belli oluyor
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    İşi nedeniyle İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Elmas’ın adaylık çağrılarının kendisini şaşırttığını belirtip “Telefonlarım kilitlendi. Henüz başkanlığa adaylığımı açıklamadım."

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  • 5 Galatasaray'da son dakika! Başkan adayları belli oluyor
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    "İnanılmaz bir telefon trafiği yaşıyorum. Cumartesi İstanbul’a geleceğim. Gerekli görüşmelerin ardından hafta başında her şey belli olur” dediği bildirildi. 

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Yorumlar 6
  • Misafir 4 saat önce
    Dursun Özbek gelmeden aday yokdu .Borçlar halloldu aday çoğaldı Gs. yın parasına sormuşlar nereye diye savrulmağa demiş.
  • Misafir 4 saat önce
    Şuan için en iyisi Haluk Ulusoydur
  • Misafir 10 saat önce
    Yılmaz vuralı getirin spor eğlence değilmi bşrazda eğleniriz hevesimşz gelir. Herkes batırdı en kötü ne olabilir bi kez de yılmaz hoca batırır belkide iyi yapar kim bilir. Yılmaz hoca gelsin...
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