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Ulusal Kanal'daki bir programa telefonla bağlanarak açıklamalar yapan Kıran, "Galatasaray'ın en sıkıntılı dönemlerinde dahi benim mücadelem Galatasaray'da demokrasinin işleyiş olması, bu başkanlık adaylığında her zaman var olmamdır. Bunları Galatasaraylılar çok iyi biliyor. Biz Galatasaray'ı hiçbir zaman yarı yolda bırakmadık, söz verip de yarı yolda kaçmadık." ifadelerini kullandı.