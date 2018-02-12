Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. İşte Süren'in açıklamalarından satırbaşları:
FATİH TERİM'İN TAKIMA GETİRİLMESİ
"Çok isabetli bir karar, ama bunu sezon başında da yapabilirdi. Tudor bana göre Galatasaray'ı çalıştıracak bir seviyede değil. Yaklaşım olarak da yeterli değildi. Siyasi seçim kozu olarak getirdi. Fatih Terim'in Galatasaraylılığını sorgulayamayız. Abdurrahim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Buranın durum tespiti konusunda yardımı olacağını düşünüyorum."
ŞAMPİYONLUK YARIŞI
"Galatasaray'ın bir kadro problemi var. Teknik direktörümüzü tartışmıyorum bile. Başakşehir akıllı futbol oynuyor. Beşiktaş malum. Fenerbahçe bence güzel takım, kötü yönetiliyor. Bir huzursuzluk var. Bir akıcılığı yok. Aykut Hoca televizyona çıktığı zaman her şeyi söyleyemiyor. Sıkıntı var. Şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray ve Başakşehir."
ARDA TURAN
"Başarıya susamanış bir takım yapabilirsek kazanabiliriz. Arda Turan'ı takımda görmek isterdim. Başakşehir'e gitmesi doğru bir şey. Futbola devam etmesi beni sevindirdi. Kaybetmemek lazım daha genç. O futbol yeteneklerini, kabiliyetlerini tekrardan gün yüze çıkartacak."
MUSTAFA CENGİZ
"Buradan ben Mustafa Cengiz'i kutlarım. Önemli bir vazife üstlendi. Mayısta seçim sözü işin tılsımıydı. 3 bin küsür insan geldi. Mustafa Cengiz ve ekibini seçti. Galatasaray toplumu emrivakiye gelmez. Mustafa Cengiz ilk başta durum tespiti. Konsantre olması lazım. Kamuoyuna gerekli açıklamaları yapması lazım .Bunu yaparken de mayısa kadar yapması gerekenleri yapacak. Mali problemleri yoluna koyması lazım."
FİKRET ORMAN
"Ben takdir ediyorum. Hakikaten güzel işler yaptı. Stadyumu orada yapması güzel bir iş. Çok güzel bir stadyumu, çok güzel bir sahayı oraya kazandırdı. Türk toplumuna kazandırdı. Beşiktaş’a hakikaten bir hava kazandırdı. Beşiktaş’ın bir havası var. Şimdi bir Bayern Münih maçı var. O maçta da her şey olabilir."
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