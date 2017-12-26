Nijer Dışişleri Bakanı İbrahim Yakubu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ta mevkidaşı Nasır Burita ile bu yıl dördüncüsü yapılan "Fas-Nijer Ortak Komitesi" toplantısına katıldı.

AA'nın haberine göre Fas Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen komite toplantısının ardından iki ülke arasındaki iş birliği anlaşmalarının imza törenine geçildi.

Ekonomi, turizm, sağlık, eğitim, adalet ve ulaşım alanında iş birliğini kapsayan 16 anlaşma iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından imzalandı.

Fas ile Nijer arasında 16 iş birliği anlaşması imzalandı

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