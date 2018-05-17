Fas Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Herve Renard, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 26 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Kadroda Fenerbahçe'den Nabil Dirar, Galatasaray'dan Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Khalid Boutaib ve Medipol Başakşehir'den Manuel Da Costa da yer aldı.

2018 Dünya Kupası’nda Portekiz, İspanya ve İran'ın bulunduğu B Grubu'nda mücadele edecek Fas'ın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:



Kaleciler: Mounir El Kajoui (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmad Reda Tagnaouti (Ittihad Tanger)

Savunma: Mehdi Benatia (Juventus), Romain Saiss (Wolves), Manuel Da Costa (Medipol Başakşehir), Badr Benoun (Raja), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Achraf Hakimi (Real Madrid), Hamza Mendyl (Lille), Oualid El Hajjam (Amiens)

Orta saha: M'barek Boussoufa (El-Cezire), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Youssef Ait Bennasser (Caen), Sofyan Amrabat (Feyenoord), Younes Belhanda (Galatasaray), Faycal Fajr (Getafe), Amine Harit (Schalke 04), Noussair Mazraoui (Ajax)

Forvet: Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor), Aziz Bouhaddouz (Saint Pauli), Ayoub El Kaabi (Renaissance Berkane), Nordin Amrabat (Leganes), Mehdi Carcela (Standard de Liege), Hakim Ziyech (Ajax), Youssef En-Nesyri (Malaga).