Fas, otomotiv sektöründe uluslararası bağlantı noktası olmak için 1.23 milyar euro değerinde 26 projeyi hayata geçirmek için anlaşma imzaladığını duyurdu.

26 anlaşma arasında Fransız üretici Renault ile "endüstri ekosistemi" geliştirmek için yapılan ve firmanın araç bileşenlerindeki yerel tedarik oranını yüzde 55'e yükseltecek 6 anlaşma da bulunuyor.

Renault, 2012 yılında ülkenin kuzeyindeki Tanca şehrinde dev bir fabrika ve Kazablanka'da da montaj fabrikası kurmuştu.

Fas ve otomotiv arasındaki diğer 13 proje ise Kenitra bölgesindeki başkent Rabat'ta PSA Peugeot Citroen ile bağlantılı üretim noktasının parçası olarak planlanıyor. Söz konusu fabrika 2019 yılında açılacak ve yılda 90 bin araç üretecek.

Hükümetin açıklamasına göre Fransızların yanı sıra İtalyan, İspanyol, Güney Koreli, Japon ve Amerikalı şirketlerle de projeler geliştirildi ve böylelikle 11 bin 500 yeni istihdam yaratılacak.

Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Dijital Ekonomi Bakanı Abdel Wahid Rahal, anlaşma imzalanan 11 şirketin ülkede ilk kez faaliyet göstereceğini belirtti. Fas hükümeti, hafta sonu da Çinli otomobil devi BYD ile elektrikli araba üretimi için mutabakat zaptı imzalamıştı. Tanca yakınlarındaki fabrikada 2 bin 500 istihdam yaratılacağı duyurulurken anlaşmanın ekonomik boyutuyla ilgili resmi bir bedel verilmedi.

Bölgedeki pek çok ülkenin aksine Fas, küresel kriz ve sonrasında 2011 yılında başlayan Arap Baharı dalgasında yabancı yatırımcıda, ülkenin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika için ihracat üssü olması nedeniyle büyük düşüşler yaşamamıştı.