Fas Kralı 6. Muhammed’in (54) eşi Prenses Lalla Salma’nın (39) 25 haftadır kayıp olduğu ileri sürüldü. Ancak Alman Bild Gazetesi’nin haberine göre, bu durum Fas sarayında telaşa neden olmadı. Çünkü Kral Muhammed ile prensesin boşanacakları iddia ediliyor. İspanyol Hola! Dergisi, 22 Mart’ta Fas sarayına yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, 16 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi çiftin boşanma hazırlıkları yaptığını ileri sürmüştü. Boşanma dedikodusunun ortaya çıkmasının nedeni, Prenses Lalla’nın şubat ayında Paris’te bir kalp ameliyatı geçiren Kral Muhammed’in yanında görülmemesiydi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre kral, hasta yatağı başında çocukları Veliaht Prens Moulay Hassan (14) ve Prenses Lalla Hatica (11) ile fotoğraf çektirmiş ancak eşi bu karelerde yer almamıştı. Kral ile prenses 1999’da bir partide tanışmışlar ve 2001’de evlenmişlerdi. Kral Muhammed’in tessettürlü olmayan bir kadını eş olarak seçmesi, o dönem Fas’ta büyük gürültü koparmıştı.

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