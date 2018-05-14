Parlamento binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinliler ile dayanışma mesajları verdi.

Aralarında milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerin de olduğu göstericiler, " Filistin yalnız değilsin", "Büyük Dönüş Yürüyüşüne selam olsun", "Hepimiz Gazze ile beraberiz" yazılı pankartlar ve Filistin bayrakları açtı.

Gösteriye katılan Islah ve Tevhid Hareketi Lideri Abdurrahim Şeyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin düşmanca ve provokatif kararını protesto etmek ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için burada toplandık. Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınadıklarını belirten Şeyhi, Fas halkının her zaman Filistin'in yanında yer alacağını söyledi.

"FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR GERÇEK BİR KATLİAM"

Fas İnsan Hakları Deneği Başkan Yardımcısı Abdulhamid Emin de yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananları "gerçek bir katliam" olarak niteleyerek, "İsrail emperyalist ABD'nin desteğiyle bu katliamı gerçekleştiriyor." dedi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.

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