Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki barışçıl yürüyüşe katılan Filistinlileri hedef gözeterek ateş eden ve onlarca kişinin şehit olmasına neden olan İsrail işgal güçlerini şiddetle kınıyoruz." denildi.

İsrail'in savunmasız sivillere yönelik orantısız güç kullanımının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şehit olan Filistinliler için derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Öte yandan Fas'ta ana muhalefette bulunan Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) de yaptığı yazılı açıklamada "Siyonistlerin, Gazze'de barışçıl göstericilere yönelik katliamını en güçlü şekilde kınadığını" duyurdu.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.ABD

İsrail askerleri, 14 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 62 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 binden fazla Filistinliyi de yaraladı.

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