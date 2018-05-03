Hafif zihinsel engelli Yusuf Bayram, 2 yıl önce İzmir’in Güzelbahçe İlçesi’nde bulunan Ali Bayırlar İlkokulu’ndaki özel eğitim sınıfında okula başladı.

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre; 8 yaşındaki Yusuf arkadaşlarına ve okuluna alışmaya çalışırken, öğretmeni Fatı Beklen onun konuşamadığını gördü. Derdini anlatamadığı için tamamen içine kapanan Yusuf’un konuşabileceğine inanan Fatı Öğretmen, öğrencisi için mücadele etmeye başladı. Kendisinin de 6 yaşında otizmli bir çocuğu olduğu için daha önce konuşma terapisi eğitimi alan Fatı Beklen, bu bilgileri Yusuf için uygulamaya başladı. Her gün okula gelen Yusuf’a dil ve dilaltı masajı yapan Beklen, onun dil hareketlerinin gelişmesini sağladı. Yaklaşık 1 yıl sürdürülen çalışmalar sayesinde Yusuf konuşmayı başardı.

‘İKİNCİ ÇOCUĞUM GİBİ’

Yusuf’u ikinci çocuğu olarak gördüğünü söyleyen Beklen, özel eğitim alan çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmesinde konuşmanın çok önemli olduğunu söyledi: “Daha önce kendi çocuğum için gerekli olduğunu düşündüğümden aldığım masaj, nefes egzersizleri, ses çıkarılış tekniklerini, ZOND (masaj çubukları eğitimini) içeren ‘dil konuşma terapisi’ eğitimi işimi kolaylaştırdı. Bu teknik ve uygulamalar, Yusuf’ta olumlu sonuç verdi. Tüm özel eğitim öğretmenleri bu eğitimi almalı. Ancak ben eğitimime ücret ödeyerek katılmıştım. Aslında bu eğitimlerin, kurumlar tarafından organize edilerek, tüm öğretmenlerin bundan faydalanmasının sağ- lanması gerektiğini düşünüyorum.” Yusuf’taki değişimi anlatan Fatı Öğretmen, şöyle devam etti: “Dil masajı, dilaltı masajı, ağız bölgesi uygulamaları ile Yusuf sesleri çıkarmaya başladı. Anlamsız sesler de zamanla anlamlı kelime ve cümlelere dönüştü. Sorulara cevap verebilir hale geldi. Artık temel ihtiyaç durumlarını ifade edebiliyor. Hızlı bir gelişme gösteren Yusuf, son dönemde soru sormaya bile başladı. Dil ve konuşma becerisini kazanması, okuma-yazma becerilerini de geliştirdi. Yusuf, hecelerden kelimeler oluşturup cümleler kurabiliyor. Metin okuma çalışmalarını da başarıyla tamamladı.”

‘OĞLUM DAHA MUTLU’

Baba Salih Bayram ise “Oğlum okula başlamadan önce hiç konuşamıyordu. Fatı Öğretmen’le tanıştıktan sonra ise her şey değişti. Artık çok daha mutlu ve sosyal yönden gelişiyor” diye konuştu.

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