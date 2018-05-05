Gazete Habertürk'ün haberine göre; Twitter'ı nadir kullanan Fatih Terim, 5 ay sonra mesaj attı. Başkan adaylarının listelerini verdiği gün “Konsantrasyon” paylaşımı yapan Terim, şampiyonluğa motive olduklarını vurguladı. Sarı-Kırmızılılar, bu akşam İzmir’e, oradan da Manisa’ya geçecek.

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