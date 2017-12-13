HT Magazin’de yer alan habere göre, eşi ve oğlu bir patlamada ölen ve bu cinayetin perde arkasını araştıran Katja’nın adalet arayışını konu alan film, 7 Ocak’ta California’da düzenlenecek törende ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ dalında yarışacak.

Başrollerini Diane Kruger ile daha önce ‘Homeland’ dizisinde de rol alan Numan Acar’ın paylaştığı film, Türkiye’de 2 Şubat’ta vizyona girecek.





Fatih Akın