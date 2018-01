75. Altın Küre Ödülleri’nde Fatih Akın’ın filmi “In The Fade” (Paramparça), Yabancı Dilde En İyi Film ödülü aldı. Fatih Akın ödülü, Paramparça'nın (In The Fade) başrolünde oynayan Diane Kruger ile kucakladı

Fatih Akın’ın ödül alırken yaptığı konuşmada ilk cümlesi şu oldu: Bu nasıl oldu?

Fatih Akın’ın şaşkınlığının sebeplerinden biri belki de filmin hasılatıyla ilgiliydi. Çünkü Almanya / Fransa ortak yapımı olan In The Fade, Almanya’da 100.000 bilet satmıştı.

PARAMPARÇA (IN THE FADE) KONUSU NEDİR?

Bu arada In The Fade (Paramparça), Oscar Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde aday. Peki In The Fade’in (Paramparça) konusu ne? Eşi ve oğlu patlamada ölen Katja (Diane Kruger), bu olayın arka planında neler olduğunu araştırmaya başlar. In The Fade’de Katja’nın adalet arayışına şahit oluyoruz.

FATİH AKIN KİMDİR?

Fatih Akın (d. 25 Ağustos 1973, Hamburg), Türk asıllı Alman yönetmen, senarist ve yapımcı. Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak doğan Akın, 1994 yılında girdiği Hamburg Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Hochschule für bildende Künste Hamburg veya kısaca HfbK) Görsel İletişim Bölümü'nden (Visuelle Kommunikation) 2000 yılında mezun oldu. Eğitimi sırasında Wüste Film şirketiyle çalışmaya başladı. 1995 yılında ilk kısa filmi Sensin – Du bist es!'i yönetti ve bu filmle Hamburg Uluslararası Kısa Film Festivali’nde izleyici ödülünü aldı.

Pek çok ödül kazanan 'Getürkt' isimli ikinci kısa filmini 1996 yılında yönetti. İlk uzun metraj denemesi olan Kurz und Schmerzlos'u (Kısa ve Acısız) 1998 yılında çekti.

Başrollerini Moritz Bleibtreu ve Chritiane Paul'un oynadığı diğer bir uzun metrajlı filmi Im Juli (Temmuz'da) de pek çok ödül aldı. Ardından görece büyük bütçeli bir film olan ve göçmen kültürünün anlatıldığı Solino'yu çekti.

Fatih Akın, başrollerinde Meltem Cumbul, Güven Kıraç, Sibel Kekilli ve Birol Ünel'in yer aldığı Duvara Karşı (Gegen Die Wand) isimli projesiyle Metin Erksan'ın Susuz Yaz'ından 40 yıl sonra Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan Türk yönetmen oldu.

2005 yılında Kebab Connection isimli bir filmin senaristliğini, diğer kişilerle beraber, üstlendi. Aynı yıl içerisinde Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul (İstanbul Hatırası) adlı, İstanbul'un barındırdığı değişik müzikleri ve müzik kültürleri üzerine bir belgeselin yönetmenliğini yapmıştır. Belgeselin anlatımını Almanya'nın ünlü endüstriyel rock gruplarından Einstürzende Neubauten'ın bas gitaristi Alexander Hacke yapmıştır.

2005 yılında Cannes Film Festivali'nde Salma Hayek,Javier Bardem ve Emir Kusturica ile birlikte jüride yer almıştır. "Yaşamın Kıyısında" filmi, Ekim 2007'de Türkiye'de gösterime girmiştir.