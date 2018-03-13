Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Fatih Akın’ın Altın Küre ödüllü son filmi ‘Aus dem Nichts’ (Paramparça) Rusya’da gösterime girerken Lenta.ru, yönetmenle bir röportaj gerçekleştirdi.



Filmde Neo-Nazi bir terör örgütünü konu eden Akın, Alman polisinin cinayete kurban giden yabancıları genellikle iç çatışmalar ve uyuşturucu mafyasıyla ilişkilendirerek bu olayların üzerinde durmamayı tercih ettiğini belirtti.

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