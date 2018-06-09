HT Magazin'de yer alan habere göre, Aksoy, eşinin Cansu Dere ile yemek yerken çekilen fotoğraflarıyla ilgili, “Cansu ile Fatih’inki iş ilişkisi. Cansu çok sevdiğim bir isim” yorumunu yaptı.

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