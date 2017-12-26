FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI

Fatih Terim konusunda yorumlarınızı çok merak ediyoruz? Nedense bu konuda ne köşenizde, ne de başka bir yerde hiç bir şey yazıp söylemediniz, sessiz kaldınız. Bize bu konudaki fikrinizi herhalde aktarırsınız...

- Evet haklısınız hiçbir yorum yapmadan iki yüzlülükleri izlemekle yetindim. Tüm taraflar kendi iki yüzlülüklerini sergiliyorlar ve ben de tebessümle izliyorum.

Bulmaca gibi konuştunuz. İki yüzlülükten kastınız ne mesela?

- Önce çuvaldızı kendimize batırarak başlayalım o zaman. Medyadan gireyim konuya. Medya, Fatih Terim’in kebapçı baskınından sonra ne yaptı? Terim’in Milli Takım’dan ayrılmasını istedi, destekledi. Çünkü etik değerelere uymayan, bir spor adamına yakışmayan bir tavır sergilenmişti değil mi? Ama aynı medya şimdi Terim’in Galatasaray’a getirilmiş olmasını alkışlıyor. Peki şunu sorayım ben de medyamıza. Galatasaray’ın etik değerleri, Milli Takım’dan daha mı aşağıda da orada yanlış olan Galatasaray’da doğru, orada kabul edilemez olan Galatasaray’da kabul edilebilir oluyor.

TERİM’İN VARLIĞI GENEL KURULU NEGATİF ETKİLER

Özbek, bu hamleyle seçimi bitirdi mi, böyle bir hamleyi bekliyor muydunuz?

- Terim’in gelmesi Genel Kurul’u hiç ama hiç etkilemez. Hatta negatif bile etkileyebilir. Ama Özbek öncelikle tribünü düşünüyor. Bunlar Canaydın taktikleri. Terim’i getiriyor. Başarılı olursa “Terim’i ben getirdim ve başarılı oldum” diyecek. Başarılı olmazsa, “Terim’i istediniz getirdim. Başaramadıysa benim ne kabahatim var?” diyecek. Rahmetli Özhan Abi’nin kafası böyle çalışırdı. Dursun Özbek de Canaydın’ın kötü bir taklidi. Özhan Abi kulübü bilir, camiayı bilir, tecrübeli bir başkandı. Dursun Özbek ise bilgisiz ve tecrübesiz.

YÖNETİM VE TERİM İKİ YÜZLÜLÜK YAPTI

Yönetim yanlış mı yaptı yani?

- Ben başka bir şeyi anlatıyorum. Yönetim, daha doğrusu Dursun Özbek kendi açısından ve kulüp açısından doğru yaptı ona ayrıca değiniriz ama iki yüzlülük yönetimde de var. Özbek’in ve kendisine destek veren kongre üyelerinin Terim’i istemediğini hepimiz biliyoruz. Terim’in önünü kesmek için Lucescu’ya teklif götüren de bu yönetim. Terim o zaman da boştaydı. Sonra sıkışınca Terim’e koştu ve biliyorum ki, yönetimin yarısından fazlasa Terim’e karşı değil, Terim’den nefret ediyor.

Ama yine de ‘Yönetim doğruyu yaptı’ diyorsunuz yani?

- Şu açıdan doğru. Sezon ortasında yabancı bir antrenörle devam etmek büyük risk olurdu. Galatasaray açısından o riski minimuma indi. Ve bu işin içindeki tüm tarafların birbirine ihtiyacı vardı.

Nasıl ihtiyacı vardı?

- Dursun Özbek seçim kararı aldı ve beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Kazanacağından çok eminken birden riske girdiğini gördü. Terim’i alarak en azından tribünün desteğini arkasına aldı. Seçim için kendince bir koz elde etti. Terim’in ise itibara ihtiyacı vardı. Kenara atılmıştı, kırgın ve kızgındı. Çıkışa ihtiyacı vardı. Takımın da hocaya ihtiyacı vardı. Hepsi bir seferde halloldu. Ama seçime giden bir yönetimin iki yıllık teknik direktör anlaşması yapması da biraz garip oldu. Ya seçilemezlerse ne olacak? Ya gelen yönetim Terim’le çalışmak istemezse ne olacak!

TUDOR’DAN SONRA İLAÇ GİBİ GELMİŞ

Bu takımı hazırlayan kuran Terim değil. Fazla transfer şansı da yok. Başarılı olabilir mi? Terim’in Galatasaray’daki ilk maçını nasıl buldunuz?

- Ortada iyi bir takım olmasa Terim sizce bu işi kabul eder miydi? Takım iyi. Öyle fazla bir transfer ihtiyacı falan da yok. Zaten zirvede. Başarılı olma şansı çok yüksek. Maçı gayet iyi buldum. Tudor gibi futbol cahili bir adamdan sonra Terim ilaç gibi gelmiş. Takımda ciddi bir sorumluluk hissi vardı bu maçta. Terim hiçbir şey yapmasa bile bu güçlü kadroyu bir takım haline getirir. Yeter ki, Tudor’un başardığı tek iyi şey olan fizik kondisyonu kaybetmesin. Göztepe karşısında Terim’in dokunuşlarının etkisini hemen gördük zaten.

FATİH HOCA, BAŞKANI PARMAĞINDA OYNATIR

Sizce Fatih Terim, Mehmet Özbek ile çalışır mı?

- Terim, Mehmet Özbek falan tanımaz. Başarılı olursa başkanı da tanımaz. Terim, Dursun Özbek’i parmağında oynatacak kadar bu işi bilir. Özbek de başta bunu kabullenmiş gibi yapar ama içten içe hınçlanır. Bakın şunu söyleyeyim. Terim sihirbaz değildir. İyi yönetimler ve iyi yöneticilerle başarılı olmuştur. Kötü yönetimlerde ise zorlanır. Özhan Canaydın zamanı geldi. İki yılda ne yaptı? Hiiiç. Büyük paralar harcanarak kötü takımlar kuruldu ve sonunda gitti Terim. Bu yönetimde Terim’le anlaşacak, Terim’i idare edecek kimse yok. Sorun çıkarsa oradan çıkar. Ama başarı her sorunun üstünü örter. Topun çizgiyi geçmesine bağlı her şey.

YARSUVAT ADAY OLURSA ÖZBEK FALAN KALMAZ

“Duygun Yarsuvat modeli” düşüncesi devam eder mi sizce? Ya da ciddi bir aday çıkar mı?

- Galatasaray’ın değerleri açısından en iyi model odur. Dursun Özbek erken seçim yapıyor. Mehmet Helvacı’nın hazırladığı abuk sabuk bir tüzük yüzüden boşluk var. ‘Seçim mayısta olur’ diyor tüzük. Bu durumda önümüzdeki mayıs seçim olması lazım. Yok olmazsa, bu seçimden sonra Özbek bu kez 3.5 yıl başkan. Bu da tüzüğe aykırı. Üstelik de bir baskın seçimle. Duygun ağabey gelirse, tüzüğü değiştiririz. Bu açıklığı netleştiririz. Mayısta da tüm adayların yarışabileceği Fair-Play’e uygun doğru düzgün bir seçim yaparız. Duygun Yarsuvat iyi bir yönetimle çıksın, bak bakalım Dursun Özbek mi kalıyor! Duygun Yarsuvat’ın Galatasaray’a böyle bir borcu var ve bunu yapmak zorunda.

‘FENERBAHÇE KOPMADI’ DİYEN TEK KİŞİ BENDİM

“Fenerbahçe koptu” derken lige döndü ve 3. sırada bitirdi. Ama Konya maçından sonra taraftarlar yine umutsuzluğa kapıldı. “Fenerbahçe forvetsiz nasıl oynar!” eleştirisi çok fazla. Yorumunuz nedir?

- Fenerbahçe forvetsiz oynamıyor. Santrforsuz oynuyor. Böyle oyunlar olabilir. Yoksa ne yapacaksın? Ama sorun şu ki, Fenerbahçe’de bir sürü santrfor var. Fernandao, Soldado, Janssen ve Van Persie. Bu büyük isimlerden bir santrfor çıkmıyorsa o zaman kabahat kimde diye sormak lazım. Yönetim mi yanlış adam almış, hoca mı adamları oynatmıyor, oynatamıyor. Fenerbahçeli taraftarlar bana kızıyor ama okumadıkları, dinlemedikleri için kızıyorlar. Fenerbahçe 3.’lüğe yükselince “Altaylı’ya kapak yaptı Aykut Hoca” diyorlar. Yahu ben sürekli “Fenerbahçe yarıştan kopmadı” diyen tek adamdım.

Aykut hoca “Çift forvet konusu iç dünyamız” dedi. Böyle bir yorumu ilk kez duyuyoruz, ne dersiniz?

- Al sana bir polemik konusu daha. Ben sürekli olarak “Aykut Kocaman, kocaman laflar ediyor ama içi boş” diyorum. Bu da onlardan biri bence. Tabii ki iç dünyaları ama milyonlarca taraftarın da içinde bulunduğu bir iç dünya bu. Onlar da merak ediyor meseleyi.

BEŞİKTAŞ’A RAHAT BATIYOR

Beşiktaş yine puan kaybetti ve fark 6 puana çıktı. Beşiktaş’ın ligdeki durumunu nasıl görüyorsunuz?

- Bu ligde 6 puanlık farkın bir şey ifade etmediği ligin durumundan belli. Galatasaray 8 puan öndeydi şimdi 2. sırada. Demek ki, puan farkları hızla kapanıyor ama Beşiktaş’ta başka bir sıkıntı var anlamadığımız. Rahat batıyor Beşiktaş’a. Şenol Hoca’da da bir şeyler var. Gerçi 3 yıl üst üste şampiyonlak kolay değildir zaten.

20 MİLYON VEREN VARSA CENK’İ YOLLASINLAR

Cenk Tosun’un 20 milyon Euro’ya İngiltere’ye gideceği konuşuluyor. Sizce Beşiktaş’ın Cenk’i satması doğru bir karar olur mu?

- 20 milyon Euro veren varsa hemen yollasınlar. Ben başkan olsam yollarım. Ama ben havada uçuşan bu rakamların gerçek olduğunu düşünmüyorum. Keşke olsa ya da inşallah doğrudur. Para ederken satacaksın.

ARDA, BEŞİKTAŞ’IN SEMBOL GAZETECİSİNE SALDIRMIŞTI

“Arda tüm hatalarıyla G.Saray’a gelse ‘Çocuğun yuvası’ derim ve anlarım. Ama Beşiktaş’a gelmesi beni şaşırtır. Beşiktaş’ın sembol gazetecilerinden birine saldırdığı için ipe çekilmişti. Keza Beşiktaş’ın eski başkanı ve TFF Başkanı’na sövdüğü için de sıkıntıya girmişti.”

Arda Turan, Beşiktaş ile anlaştığını söylüyor. Sizin gerçekleşmesi halinde bu transfere yorumunuz nedir?

- Fatih Terim meselesinin bir başka türü de bu. Arda tüm hatalarıyla Galatasaray’a gelse, “Çocuğun yuvası” derim ve anlarım ama Beşiktaş’a gelmesi beni şaşırtır. Beşiktaş’ın sembol gazetecilerinden birine saldırdığı için ipe çekilmişti Arda. Keza Beşiktaş’ın eski başkanı ve federasyon başkanına sövdüğü izin sıkıntıya girmişti. Şimdi Beşiktaş’a gelme ihtimalinin alkışlanması biraz garip. Fakat şunu da söyleyeyim. Arda çok iyi bir futbolcu, çok iyi bir adamdır. Her takımda oynar. Her takıma fayda sağlar. Nasıl ki, Terim’in Galatasaray’a gelmeye ihtiyacı vardıysa, Arda’nın da futbol oynayacağı bir takıma gidip futbol oynamaya ihtiyacı var.

SON YILLARIN EN ZEVKLİ LİGİ OLUYOR

Ligin ilk yarısını çok kısa özetler misiniz? Futbol açısından aradıklarınızı, istediklerinizi buldunuz mu?

- Bence zevkli bir lig oluyor. Kulüplerin gelirlerinin artması, Anadolu takımlarını da güçlendirmişe benziyor. Habertürk ekonomi sayfalarında bununla ilgili çok güzel bir derleme haber vardı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Antalyaspor dışında tüm takımlar akılcı işler yapıyorlar bütçelerine oranla. Bu da kaliteyi değilse de çekişmeyi arttırıyor. Son yılların en heyecanlı ligi diyebilirim. Yayıncı kuruluş verdiği paranın hakkını alıyor. İngiltere, İspanya, Fransa liglerinde şampiyonlar neredeyse belli oldu. Bizde ise son haftaya kadar sürecek gibi duran bir heyecan var. Bu iyi bir şey.