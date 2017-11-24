Fatih Altaylı beraat etti

Fatih Altaylı için beraat kararı verildi...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a “basın yoluyla hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanan Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı’nın, suç unsuru oluşmadığından beraatine karar verildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Fatih Altaylı ve müşteki Aziz Yıldırım katılmazken tarafları avukatları temsil etti.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan Fatih Altaylı’nın, isnat edilen suç unsurları oluşmadığından beraatine hükmetti. Altaylı’nın avukatı Emine Rezzan Aydınoğlu, “Müvekkilimin ‘zeka özürlü’ kelimesini müştekiye söylemediği bellidir ve müştekiyi FETÖ’cülükle suçlamamıştır. ‘FETÖ’cüleri kulübe aldığını’ söylemiştir. Bu bir ağır eleştiridir. Kamuya mâl olmuş bir kişi olması nedeniyle müşteki bu tür ağır eleştirilere katlanmak mecburiyetindedir” dedi.

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