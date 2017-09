Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin 'Kocaman' açıklamasından kork!

Bloomberg'de yayınlanan 'Spor Saati' programında konuşan Fatih Altaylı, gündem değerlendirmesinde bulundu. Altaylı, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket macerasından Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman açıklamasına, Cüneyt Çakır'dan Vincent Janssen'e kadar birçok konuda açıklamalar yaptı...



Başakşehir-Trabzonspor maçında yaşanan forma çıkarma skandalıyla ilgili konuşan Fatih Altaylı ,''Güzel bir ülkede yaşamıyoruz. Berbat bir ülkede yaşıyoruz. Bu yaşanan olaydan sonra bu ülkenin nesi güzel? Sen de Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman gibi konuşuyorsun. Yeniliyorsun, kaybediyorsun ama her şeyden memnunum. Her gün olay oluyor. Herkes birbiriyle kavga ediyor. Böyle bir ülkenin güzel olması mümkün değil. Benim yalnız ve güzel ülkem sözü Altın Palmiye'de söylenmiş sözlerde kalan bir söylemdir. Orada cenazeye saldırırlar, burada çocukları döverler. Nerede kalmış bu ülkenin güzelliği? Doğal güzellikten bahsetme. O Allah'ın verdiği bir şey. Bana bu ülkede olan güzel bir şey söyle. Her tarafta tipsiz, iğrenç ve beton yığını binalar var. Açtırmayın bu kutuyu bana. Ben spor konuşmak istiyorum. Başakşehir güvenlik şirketiyle alakalı bir açıklama yapmış. Evet tüm suç o güvenlik şirketinin. Eğer o güvenlik şirketi olmasaydı bu olay olmazdı değil mi? Geçiniz bunları.'' dedi.

Beşiktaş maçına Cenk Tosun'la birlikte çıkan kelebek hastası Cumali için de konuşan Altaylı, ''Türkiye'de özürlülere karşı muazzam bir saygı vardır diyorlar falan ama nerede bu işler? Bir maçta veriyorlar Cenk'in eline çocukla sahaya çıkıyor. Sonra o çocuğun eğitimiyle ilgileniyorlar mı? Hayır. Kapat konuyu! Tepemi attırma!'' ifadelerini kullandı.

''GURUR DUYULACAK BİR ŞEY YOK''

Basketbol Milli Takımı'nın EuroBasket performansıyla ilgili açıklamalarda bulunan Altaylı, ''Bu başarı olağanüstü bir başarı değil çünkü Türkiye, voleybolda bir marka haline geldi. Ben bu başarıya şaşırmadım. Umarım A takımlarda da aynı başarılar gelir. Voleybolun altı her zaman dolu. Basketbolda bir varsın bir yoksun ama voleybolda bu durum böyle değil. Süreklilik var. Basketbola geçen hafta laf söyleyince birçok olumlu tepki aldım. Basketbol camiasından da beni arayıp 'Doğruları söyledin, katılıyoruz' diyenler oldu. Çok iyi mücadele ettik diyor herkes ama çok iyi final oynayabildin mi? Çok iyi şampiyon olabildin mi? Slovenya olabildin mi? Gençlerimizi seviyoruz, iyiler hoşlar ama kendi ülkende yaptığın turnuvada basketbolla alakası olmayan iki ülkeyi yeniyorsun çıktığın ilk turda da elenip gidiyorsun. Her şey çok güzel olacak diyoruz. Hiçbir şey güzel olmayacak. Bizim takımımıza genç diyorsun, Slovenya'nın en iyi oyuncusu 18 yaşında. Oyuncularımız için ileride başarı kazanacaklar diyor. Kaç yaşında kazanacaklar? 45 yaşında veteran turnuvasında olacak galiba!'' dedi.

''BU MEMLEKET ÖNCEDEN SPOR SEVEN BİR MEMLEKETTİ''

Türkiye'nin sürekli geriye giden bir ülke olduğunu söyleyen Altaylı, ''Sporseverlik böyle bir şey. Akşam bir eski bir Galatasaray başkanıyla telefonda konuşuyorum. Ben bir spor maçı izliyorum, o da aynı maçı izliyordu. Spor sevmek başka bir şey. Bu memleket spor seven bir memleketti. Sonradan zıvanadan çıktık. TRT tek kanalken her şey bu ülkede yayınlanıyordu. Herkes o maçları izlerdi. Sokakta 10 kişinin 8'i her şeyden haberdardı. Atletlerimizin isimlerini bile herkes ezbere bilirdi. Türkiye ilerlemiyor. Türkiye bir sürü alanda geri gidiyor.'' yorumunda bulundu.

''ECCLESTONE GİBİ BİR KRO FORMULA 1'İ BU NOKTAYA TAŞIDI''

Singapur Grand prix'sinde yaşanan olaylı çıkış ve Formula 1 hakkında konuşan Altaylı, ''Yarış hakemleri kararını verecek ama Verstappen suçlu gibi gözüküyor. Bu durum Hamilton'un işine yaradı. Verstappen muhtemelen Singapur'u kazanacaktı. Ferrari'ye bu durum çok pahalıya mal oldu. Hem araçları haşat oldu hem de liderliğe yükselmesi engellenmiş oldu. Bu tarz şeyler oluyor. Senna da geçmiş dönemde gitti rakibine göbekten çarptı ikisi de yarış dışı kalmıştı. Bu tarz olaylar Formula 1'de oluyor. Uzun zamandan sonra Formula'da tekrar ikili mücadele çıkmaya başlamıştı. Hamilton iyi başlayan ama sonra çuvallayan bir yarışçıya döndü. Ecclestone'un aç gözlülüğü Formula 1 işini zıvanadan çıkardı. Bakü'de sokak yarışı olur mu? 100 yıllık tarihinde Monako dışında sokak yarışı yok. Formula 1'in bir asaleti var. Sokakta yarış ne demek? Ecclestone gibi 'kro' bir adam aldı bu olayları bu noktalara taşıdı. Otomobil firmaları aralarında toplanarak bu işi bir raya sokmalılar. Otomotiv pazarı böyle şeyleri istiyor olabilir ama bu kadar cılgı çıkmış vaziyette kalitesi düşen bir spor haline denk geldi.'' ifadelerini kullandı.

WAYNE ROONEY'NİN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMASIYLA İLGİLİ...

Wayne Rooney'in alkollü araç kullanmaktan aldığı cezayla ilgili konuşan Fatih Altaylı, ''İngiltere'de gelirinle orantılı trafik cezaları veriliyor. Bizim futbolcularımız Allah'tan içki içmiyorlar o yüzden polise yakalanmıyorlar. Alkolden yakalanan futbolcu hayatımda hiç duymadım. Varsa da polislerle fotoğraf çektirip gidiyorlardır herhalde.'' dedi.

''FENERBAHÇE SÜPER FALAN DEĞİL''

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında çok da iyi olmadığını söyleyen Altaylı, ''Benim gördüğüm Fenerbahçe öyle süper bir Fenerbahçe değildi ama Alanyaspor çok kötü oynadı diyebilirim. Hakeme isyan etmekle haklılardı. Bazı pozisyonlar daha farklı değerlendirebilirdi. Maçın geneline etki etti diyebileceğimiz bir hakem faciası olmadı ama bazı pozisyonlarda Alanya'nın aleyhine kararlar verildi. Sonuç değişir miydi? Alanya kazanabilir miydi? O futbolla kazanması mümkün gözükmüyordu. Bu hafta iki takım çok kötü oynadı. Biri Alanyaspor'du diğeri de Kasımpaşa'ydı. İkisi de oynayabileceklerinin gerisinde oynadılar. Fenerbahçe'ye gelince haftalardır Valbuena çok önemli diyip duruyorum. Bazı spor yazarları ise 'Valbuena Fenerbahçe'yi yavaşlatıyor' diyip abuk subuk konuşuyorlar. Valbuena'sız Fenerbahçe ne yapacak diye merak ediyorum. Yine spor yazarlarımız bu işleri çok çakozlamıyorlar.'' yorumunda bulundu.

VINCENT JANSSEN KONUSU

Janssen hakkında da konuşan Altaylı, ''Kalkıyorlar bu yeni transfer olan Janssen için süper diyorlar. Değil abi! Vasatın az üzerinde olan bir adam. Normal şartlarda Fenerbahçe'de oynar mı oynamaz mı diye düşüneceğin bir adam. Cenk Tosun ondan daha iyi. Bir Gomis değil. Bir Vagner Love hiç değil. Gazeteyi bir açtım Janssen'de Janssen! Abi gidin işinize.'' dedi.

''TÜRK SPOR BASINI BİTMİŞ''

Yayıncı kuruluşun yorumcularını beğenmediğini söyleyen Fatih Altaylı, ''Türk spor basını hakikaten bitmiş. Türk televizyon yayıncılığı da bitmiş. Bu sene maçlara gitmiyorum. Kombine, loca her şey vardı ama bu işlere bu sene girmedim. Yorumcu diye ekrana koydukları insanlar Lineker değil abicim. Arkada hep farklı hesaplar var. Hepsi birbirinin dostu. Kimse doğru dürüst bir laf etmiyor. Hepsi zekamızla alay edecek yorumlar yapıyorlar. Yorum bile sayılmayacak laflar ediyorlar. 'Hızlı gitseydi gol atsaydı'diyor. Bu ne arkadaş? Ben kör müyüm. Ben de görüyorum. Hızlı gitseydi gol atacağını... Göz göre göre hakemin hatası var ama hiçbir şey söylemiyor. Yanlış da olsa firini beyan et. Uyuz uyuz saçma sapan konuşuyorlar. İzleyiciyi salak yerine koyuyorlar. Bunlardan bir cacık olmaz. BeIN Sports bu salakça işlerden vazgeçmeli. 5 haftadır aynı salaklığı dinlemek zorunda mıyım? Benim de gözüm var kulağım var. Gazetedeki yorumcunun da ekrandaki yorumcunun da çok önüne geçen bir Türk spor seyircisi var. Uğur Meleke'yi okuyorum. Bayılıyorum yazdıklarına. Ufkunu açıyor. Senin görmediğin bir şeyi buluyor. Analiz yapıyor. Kaç kişi var böyle yorumcu? 'Ulan galiba bu iyi yorumcu olacak' dediğim tüm çocuklar Erman Toroğlu, Ahmet Çakar karması olmaya başladılar. Gidin abi işinize ya!'' ifadelerini kullandı.

''AYKUT KOCAMAN'IN BİZİ UMURSAMAMA HAKKI VAR''

Eleştirilerin skorlara göre yapıldığını söyleyen Altaylı, ''Galibiyet alıncaya kadar eleştiriyorlar. Galibiyet alınca eleştiri duruyor. Galibiyet alınmazsa yine eleştiri başlıyor. Alanyaspor'u yendi diye eleştirinin kesilmesi mi gerekiyor? Fenerbahçe'nin kalesine gelen ilk top gol oldu. Hasan Ali Kaldırım diye birisi oynuyor Fenerbahçe'de. Çocuk kaldırım taşı gibi yerinden kalkamıyor. Fenerbahçe Caner'i niye verdi diyorsun. Niye Caner gider de Hasan Ali oynar diye düşünüyorsun. 100 bin euro 200 bin euro için elindeki adamı kaçırıyorsun. Aykut Kocaman galiba beni kastetmiş. Tabi onun da bizi umursamama hakkı var. Bulunduğu konum nedeniyle bizi umursaması gerekmiyor ama söyledikleri gerçekle bağdaşmıyor. Fenerbahçe'ye saygı duyarım ve Fenerbahçelilere saygı duyarım. Türk sporundaki her kulübü düşünürüm. Aykut Kocaman'ın akla ihtiyacı olmadığı çok net ortada. Neyse bize ne Aykut Kocaman'dan! Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Beşiktaş'ın Avrupa maçı olmaması büyük avantaj. Fiziksel yorgunluktan çok mental açıdan yorgunluklar oluyor. Avrupa'da önemli bir zafer elde edince bir tatmin hissi oluyor ve daha sonra lige takımlar konsantre olmakta zorlanıyor.'' dedi.

''AZİZ YILDIRIM BU TARZ AÇIKLAMA YAPIYORSA KORKUN!''

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı 'Cehennem donana kadar Aykut Kocaman' açıklaması hakkında konuşan Fatih Altaylı, ''Aziz Yıldırım'ın yaptığı bu açıklamalarını pek dikkate almamak lazım. Aziz Yıldırım 'Sonuna kadar bu hocayla beraberiz' dediyse bu bir mesajdır. Bu tarz açıklamalardan kork. Göndermeye karar vermiş demektir." yorumunda bulundu.

BÜLENT UYGUN'UN İSTİFASI...

Bülent Uygun'un Osmanlıspor'dan istifasını değerlendiren Altaylı, "Bülent Uygun kaç transfer yaptırdı? Bülent hoca teknik direktörlük yapmasına gerek yok. Transfer konusunda zaten çok başarılı, o işleri yapabilir.'' dedi.

''QUARESMA'YA YAPILAN HAREKET NET KIRMIZI KART''

Konyaspor maçında Quaresma'ya yapılan hareketi değerlendiren Fatih Altaylı, ''Beşiktaş'a bir türlü kart gösterilmiyor.' diyordum. Konya maçında Quaresma'ya yapılan hareket net kırmızı kart. Bundan daha kırmızı kartlık bir şey olmaz. Hakem diyor ki 'Bilmem kim geliyordu' O yetişene kadar zaten gol olur hatta santrası bile yapılır.'' ifadelerini kullandı.

''SELÇUK, BELHANDA'DAN İYİ FUTBOLCU''

Son dönemlerde sıkça eleştirilen Selçuk İnan hakkında da konuşan Altaylı, ''Selçuk sezon başından beri sahada yok. Olduğu zaman 'Niye var?' olmadığı zaman 'Niye yok?' diye soruluyor. Ben burada Tudor'a haksız diyemem. O makamlarda oturduğun zaman bu sorular gelebilir ama gazetecilerin de biraz makul sorular sorması gerekiyor. Belhanda ile Selçuk niye değişmedi diye sorabilirsin ama o niye yok bu niye yok diye soruyorsan olmaz. Selçuk bence de Galatasaray'da olmamalı. Böyle oynayan bir Galatasaray'da Selçuk'un yeri yok. 3 sene önceki Selçuk bu takımda banko oynar. Belhanda'dan daha iyi bir oyuncu. Antalyaspor karşısında Belhanda hiç yoktu bu hafta da yer yer göründü ama performans olarak üst düzey bir oyuncu değil. Ndiaye'yi çıkarıp Selçuk'u alırsan 'Niye değiştirdin?' derler ama Belhanda'yı çıkarıp Selçuk'u alırsan kimse 'Niye?' diye sormaz.'' dedi.

SİNAN GÜMÜŞ'LE İLGİLİ...

Sinan Gümüş ile taraftar arasında yaşanan olayları değerlendiren Altaylı, ''Sen olsan taraftarla barışabilir misin? Bu durum Sinan'a bağlı. Taraftar oyuncunun denyosunu sevmez. Bir de takımı bozan oyuncuyu sevmez. Sinan da ikisi de var. Yetenek olarak baktığın zaman çok iyi bir oyuncu ama bu kadar tutarsız olmaya Sinan'ın hakkı yok. Sen de aldığın sürelerin hakkını vereceksin. Profesyonel bir futbolcusun. Bizim ömür boyu alacağımız parayı sen bir yılda kazanıyorsun. Bu tarz davranınca da taraftar kızıyor. Ben de kızıyorum. Ülkedeki en büyük Sinan Gümüş'çü benim ama sahaya verdiklerini görünce teknik direktör tekme tokat sahadan dışarı atar.'' dedi.

''HAYRİ KOZAK RUHUNU BAŞKANA SATMIŞ''

Galatasaray divan kurulunda doğruların söylenmediğini açıklayan Altaylı, ''Tipik Türk spor basını gibi konuyu saçma bir biçimde sunmanın anlamı yok. Mesela para değil. Mesela Riva anlaşmasında Galatasaray'a ne kadar para gelecek? Tam rakamı bilmiyorum ama 760 milyon Euro civarında bir para gelecek diye duydum. Riva olayında çıkar çatışması olduğunu duydum bu yüzden bu konuşulan rakamlar da gelmeyebilir. Dursun Özbek bana diyor o lafları. Evet kongreye gidemedim çünkü işlerim vardı. Gitmiyorum çünkü doğru olmayan açıklamalardan artık sıkıntı geldi. Çıkıp cevap verdiğimde de ortalık karışıyor. Çünkü biri bana salak muamelesi yaptığında benim çıkıp salak olmadığımı söylemem gerekiyor. Ara sıra gidiyorum bir şey söylemek için. Başkan kendi dedi. Biz çıkıp bunları satacağız, Galatasaray'ın borçlarını ödeyeceğiz diye. Ben diyorum taka tuka sen diyorsun mandal tıka. Bir kere bu lafları sen söylemişsin. 'Galatasaray'a zarar ettirmeyeceğim diyorsun.' Geldiğinden beri hep kulübe zarar ettirmişsin. Yönetim, rakamlara hakim bile değil. Genel kurulda çıkıp da yanlış rakam söyleyemezsin. Divan kuruluna hesap veriyorsan o rakamları yanlış söylemeyeceksin. Sürekli yanlış bilgiler veriliyor. Galatasaray başkanlarının en büyük özelliği hep doğruyu söylemeleridir. İnsanları kandırmaya yönelik bir takım beyanlarda bulunmak Galatasaray başkanının yapacağı iş değildir.'' dedi.

''YÖNETİMİ TAKİP EDEN HEYET OLUŞTURMALI''

Galatasaray divan kuruluna bir tavsiyede bulunan Altaylı, ''Galatasaray divan kuruluna bir tavsiyem olacak. Divan kurulu bir takip komitesi kurmalı. Yönetimle sürekli görüşen ve hesapları takip eden bir heyet oluşturumalı. Sürekli yönetimden bilgi alıp bilgileri güncellemeliler. Bir dönem Hayrettin Kozak bu işlerle ilgileniyordu şu an en ufak çıt yok. Ruhunu başkana satmış vaziyette bir Hayri Kozak görüyoruz. Kemal Onar vardı o da rahmetli oldu. Ben de çıkıp bir şeyler söyleyince başkan bana kızıyor. Artık gidip bir şey de söylemiyorum. İdari olarak yanlış konuşuyorsun.'' dedi.

GALATASARAY'IN FUTBOLU...

Galatasaray'ın sportif anlamda iyi gittiğini ama henüz yeterli olmadığını söyleyen Altaylı, ''Gelelim futbol takımına. Kazandık mı? Evet. Takım iyi mi? Ben hala Galatasaray'ın çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray, hızlı ve telaşlı oynayarak kendine zarar veriyor. Rakibi de bu hızla bunaltıyor ve etkinlik sağlıyor. Yarın Gomis sakatlanırsa veya cezalı olursa Galatasaray'ın bu oyununu süsleyecek elinde kaç yedek var? Gomis'in performansını Eren Derdiyok verebilir mi? Tek bir ezber sistemi var. Çok güçlü bir takımsanız rakibe bu aynı tarzı kabullendirebilirsiniz ama güçlü bir takıma karşı bu tutmayabilir. Galatasaray'ın iki tane çok iyi beki var. Galatasaray bu bekler sayesinde maçları kazanıyor. Latovlevici ve Mariano muazzam oyuncular. Son maçın en iyi oyuncuları Fernando ve Mariano'ydu. Rodrigues takımın ayağında pranga. Topla ne yapacağı konusunda hiçbir şey bilmiyor. Futbol zekası bu oyuncunun sıfır. Topu nereye atacak hiç bilmiyor. Maç boyunca ne topları ezdi. Galatasaray'ı maçta engelliyor. O zaman ne oluyor? Galatasaray çok fazla pozisyon bulamıyor. Bu sebepten dolayı çok farklı skorlara gidemeyen bir Galatasaray var.'' dedi.

Sarı kırmızılı kulübün yedek kulübesinde yetersizlik olduğunu söyleyen Altaylı, ''Galatasaray kulübesini devreye sokma konusunda çok başarısız ama Beşiktaş bu konuda çok başarılı. Oğuzhan yoksa Tolgay oynuyor ve bana sorarsan şahane oynuyor. Aratmıyor değil daha iyi bile oynuyor diyebilirim. Teknik direktör için zor bir durum. Cenk sorun yaşasa Negredo gibi adamın var. Beşiktaş tekrar yola girmeye başladı diyebiliriz.'' dedi.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİYLE İLGİLİ...

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili de yorumda bulunan Fatih Altaylı, ''Derbi başka bir şey. Bambaşka bir gerilim ortamı. Daha önceki hiçbir maçla bağlantısı olmuyor. Oradaki hissiyat ve gerilim başka oluyor. Ortam çok gerilince de hangi takım gerilimi daha iyi taşırsa daha başarılı oluyor. Galatasaray ve Trabzonspor bu gerilimi taşıyamıyor ama Fenerbahçe bu gerilimi çok iyi taşıyor. Taraftarı da aynı şekilde. Beşiktaş bu tarz gerilimleri iyi taşıyan bir kulüp. Fenerbahçe karşısında Beşiktaş normal şartlarda rakibini sürklase etmesi lazım. Oyun anlayışı olarak çok üstünler. Kadro olarak Fenerbahçe'den çok üstünler. Birbirleriyle oynama alışkanlığına bakılırsa çok üstünler. Teknik direktör konusunda da Beşiktaş çok üstün ama bu derbi. Hiçbir zaman ne olacağı belli olmuyor. Kazanmak Fenerbahçe adına avantaj. Bazen de o güne kadar kayıplar yaşayıp gelmek avantaja dönebilir. Derbideki duygu hissiyat çok başka oluyor. İnşallah hakem etkisi olan bir maç olmaz. Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum ama... Futbol amalar oyunu. Neyin ne olacağı belli olmaz fakat normal şartlarda Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum." yorumunda bulundu.

''CÜNEYT ÇAKIR TÜRKİYE'NİN EN KÖTÜ HAKEMİ''

Galatasaray-Kasımpaşa maçında yaşanan hakem hataları ile ilgili konuşan Altaylı, ''Cüneyt Çakır Türkiye'nin en kötü hakemi olabilir. Çakır'ın en büyük şansı iki tane yan hakemi. Cüneyt Çakır'ı sırtında bu hakemler taşıyor. Gerçekten çok kötü bir hakem. Türkiye ligindeki performansına bakılırsa her zaman sıkıntılı maçlar yönetiyor. Derbideki adayım Fırat Aydınus ama hangi hakem verilir bilemiyorum.'' dedi.

''ŞENOL GÜNEŞ'İN KIYAFETİ BİR MESAJDI''

Şenol Güneş'in Konyaspor maçına bordo mavi bir kombinle çıktığını ve bunun bir mesaj olduğunu söyleyen Altaylı, ''Şenol Güneş büyük ihtimalle bu kıyafeti Başakşehir maçında çocuklara yapılan ayıbı protesto etmek için giydi diye düşünüyorum. 'Bakın ben Beşiktaş'ın hocasıyım ama bordo maviyle sahaya çıkıyorum.' demek için yaptı. Burada bir mesaj olduğunu düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

''DONCIC KAÇ YAŞINDA?''

Son olarak gündemdeki olaylarla ilgili konuşan Fatih Altaylı, ''Türk sporseverleri hiçbir şeye kanmasınlar. Türkiye'de basketbol iki numaralı spor. Basketbolda elde etttiğimiz sonuçlar iyi değil. Slovenya 2.5 milyon nüfusuyla kalkıp şampiyon oluyor. Yugoslav ekolü dediğimiz ekol final oynuyor. Spor sevmek başka bir şey spor ülkesi olmak başka birşey. 'Gençlerimiz süper' diyoruz. Kanmayın bu hikayelere. Slovenya'nın yıldızı 18 yaşında! Hikayeler güzeldir ama dinlediğin masala her zaman inanma.'' ifadeleriyle sözlerini noktaladı.