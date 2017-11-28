Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek eleştirisi

FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI

❱ Başkan Dursun Özbek, Tudor’u eleştiren medyaya kızıyor. Ancak Galatasaray taraftarı, Tudor’u medyadan daha fazla eleştiriyor. Sizin yorumunuz nedir?

❱ Özbek, Tudor’u eleştirenlere kızıyormuş. İnsanda bir nebze izan olur. Tudor’a güvenmediği için Lucescu’nun ayağına giden rahmetli babam mıydı! Önce futbol direktörünü yolladı Lucescu’ya, sonra kendi gidip görüştü. Şimdi medyaya kızıyor. Aynaya baksın kızacak adam arıyorsa bu konuda. Sen gidip “Benim hocam yetersiz sen onun üzerinde bir pozisyona gel” diye Lucescu’ya yalvarmaya gidersen, medyaya “Tudor’u eleştiriyor” deme hakkın kalmaz.





YALAN YANLIŞ İŞLERİNE TEPEM ATIYOR

❱ Başkan Özbek’e karşı çok acımasızsınız. Bunun için ne diyeceksiniz?

❱ Tam tersine çok acımalıyım. Ama yalan söylemesine, camiayı kandırmasını kızıyorum sürekli. Yalan yanlış işlerine tepem atıyor. Al sana en basit örnek. Ben burada da genel kurulda da, divan toplantılarında da “Mecidiyeköy’e otel yapmayın kardeşim. Turizm berbat durumda, kim oraya o kirayı verebilir” dedim. Demedim mi? Başkan ne dedi, “Kimse kiralamazsa ben yıllık 5 milyon dolara kiralarım.” Bunu dedi mi, demedi mi? Eeee, şimdi ne diyor. “Turizmin durumu malum... Değerine kiraya veremeyeceğimiz için inşaatı bitirmiyoruz.” Ne oldu Dursun Efendi! Hani kimse kiralamazsa sen yıllık 5 milyona kiralayacaktın. Florya’da Galatasaray’ın kullanımında 40 dönüm arazi vardı, kiralık. Buna dedik ki: “Başkan önce orayı satın alalım. Sonra Emlak Konut ile anlaşalım.” “Merak etmeyin öyle yapacağız” dedi. Ne yaptı? Tam tersini. Bizim dediğimizi yapsa Florya’dan Galatasaray’ın alacağı para dört katı olacaktı. Ben bunlara kızıyorum. Futbolda başarı olur, başarısızlık olur. O önemli değil.

DERBİDE ORTA SAHALAR BELİRLEYİCİ OLACAK



❱ Bu hafta derbi var... Bir yanda; vasat takımlara karşı rahat galibiyet alıp güçlü takımlar karşısında bocalayan Galatasaray... Diğer yandan lige bir türlü konsantre olamayan Beşiktaş... Nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz?

❱ Korkum o ki, geçen sezon ikinci yarı oynanan berbat maçın bir kopyası olur. İki teknik direktörün de bu tip maçlarla ilgili ortak bir noktası var. Güneş de, Tudor da Süper Lig’de oynadıkları büyük maçlarda genelde korku üzerine bir oyun kuruyorlar. Ancak ortada bir gerçek var ki Güneş, Galatasaray’ın hocasına göre çok daha tecrübeli, taktik olarak daha üstün ve takımı ile uyum halinde bir hoca ve takım da ona güveniyor. Galatasaray’da ise tam dersi... Takımın Tudor’a sevgisi var mı bilmem ama güveni olmadığına eminim. Çünkü bizim tribünden gördüğümüz yanlışları oyuncu sahadan çok daha net görür ve hocaya güveni hızla erir. Avrupa maçlarında artık rahatlayan ve üst turu garantileyen Beşiktaş’ın ligde bundan böyle daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum. Bunu da Galatasaray maçı ile başlatmak isteyecekleri bir seri ile yapabilirler. Beşiktaş’ta Pepe ve Adriano oynayacak mı bilmiyorum. Eğer oynarlarsa Beşiktaş savunma olarak daha üstün. Hücumda Galatasaray daha iyi duruyor ama orta sahalar belirleyici olacak. Babel ve Q7 önemli silahlar. Galatasaray’da bu oyuncuların tam karşılığı yok. Galatasaray’ın orta sahada baskılı oynaması, pas yolu kesmesi lazım ama Galatasaray birkaç haftadır bunu yapamıyor. Zor maç her iki takım için de.



TUDOR DERBİDE 4-5-1 SİSTEMİYLE OYNAMALI



❱ Beşiktaş maçında Galatasaray ne yapmalı? Nasıl oynamalı? Tudor hangi hataları yapmamalı?

❱ Nasıl oynaması gerektiği çok belli... 4 savunmacı, 5 orta saha, 1 forvet. Bence soru şu: Belhanda oynamalı mı? Belhanda bu formu ve enerjisi ile Beşiktaş maçında takıma yarar mı sağlar, yoksa zarar mı verir? Selçuk mu, Belhanda mı? Tolga mı, Yasin mi? Ben eğer sakatlığı iyileşirse Tolga’yı tercih ederim. Eğer geriye düşersem, Yasin’i daha sonra alırım. Galatasaray, Babel ve Q7’nin bölgesini kullanmalı.





GALATASARAY, BABEL VE Q7'NİN BÖLGESİNİ KULLANMALI



❱ Görünüşte Beşiktaş favori. Galatasaray bunu nasıl değiştirebilir?

❱ Koşarak. Çok koşacak. Orta saha ile savunma beraber hareket edecek. İleride basacaklar. Çift forvet oynayarak takımı eksik bırakmayacak. Beşiktaş’ın kanat savunmasında zaaflar oluşuyor. Quaresma ve Babel’in özellikle de Quaresma’nın savunma yönü zayıf. O bölgeyi kullanacak. Açıkçası teknik direktör değilim ama akıl bunu söylüyor.



❱ Fenerbahçe iki haftadır kazanıyor. Bir şekilde zirvenin peşini bırakmıyor. Ancak hiç kimse mutlu değil. Taraftar resmen ızdırap içinde maçı bitiriyor. Siz ne diyeceksiniz?

❱ Fenerbahçe’nin gazı kaçmış. Mesela orada. Bir kere Aykut Kocaman, takıma ve camiaya coşku veremiyor. Karakteri değil, tipi değil adamın. Fenerbahçe coşku takımı... Bak Obradovic’e. O da beyefendi ama coşkulu. Aykut’lu Fenerbahçe yağı donmuş yemek gibi. Ne kadar iyi malzemeden yapılmış olursa olsun, ne kadar iyi bir yemek olursa olsun yenmiyor çünkü sıcak değil. Fenerbahçe hararet ister. Onu da başkan vermeye çalışıyor ama o da bazen çok sıcak oluyor, yenmiyor. Taraftar yemiyor.



VOLKAN OLMASAYDI 3 PUAN GELMEYEBİLİRDİ

❱ De Souza-Topal ikilisi çok tepki çekiyor. Ama Aykut hoca da bu ikiliye döndü. Ne diyeceksiniz?

❱ Vallahi bu konuda ne desem yalan. Anlamam. Kazanıyorsa haklıdır. Zirveye yaklaştıysa doğru yapıyor demektir. Antalyaspor maçında Volkan olmasaydı 3 puan gelmeyebilirdi. Ne diyeceğiz, niye Volkan’a döndün diye eleştirecek miyiz? Beşiktaş zaten önemli bir geliri cebe indirdi Şampiyonlar Ligi’nde bundan sonrası zor



❱ Beşiktaş şampiyon olmazsa kulüp mali olarak krize girer mi? Lige ağırlıklarını veremeyen futbolcuların buna göre yönlendirilmesi gerekmez mi?

❱ Daha büyük zarardaki Galatasaray ve Fenerbahçe değil de, Beşiktaş mı mali krize girecek? Hepsi zaten krizde ama Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bütün sezon kazanacağı paraya yakın bir parayı Şampiyonlar Ligi’nden cebe indirdi bile. Şampiyonlar Ligi’nden bir tur daha atlayabilirlerse şampiyonluk gelirinden daha fazla para alacak kulüp.



❱ Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş nereye kadar gidebilir?

❱ Bundan sonrası zor... Rakibi bilmeden konuşamayız ama basındaki “O gelsin, bu gelsin” naralarını komik buluyorum. Evet, Beşiktaş iyi oynadı bugüne kadar ama bundan sonrası kolay değil. Oynadığı maçlara bakarak konuşalım. Porto ile eleme usulü oynasalardı elemişlerdi. Keza Monaco’yu da. Demek ki, bu güçlerdeki takımları eleyebilirler. Ama PSG, Real Madrid, Barcelona, Manchester’lar öyle kolay iş değil.



❱ Önce Ceferin, ardından İnfantino Türkiye’ye geldi. Sizce Türk futbolu ile Dünya futbolunu yönetenler arasında sıkıntılı günler bitti mi?

❱ Türk futbolu ile dünya futbolunu yönetenler arasında zaten çok köklü bir sıkıntı yoktu. UEFA yönetiminde de zaten bir Türk var. Ceferin ile Demirören arasında dostluk olduğu bilinen bir şey, yeni değil. Türkiye’nin sadece Platini denen ahlaksız köylü ile sorunu vardı, dünya futbolu ile değil. Platini; rüşvet alan, para karşılığı iş yaptığı ortaya çıkmış, kendini Arap parasına satmış, berbat bir herifti. O koltuğa oturmayı asla hak etmeyen, kıronun biriydi!

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