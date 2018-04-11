KÖŞEBAŞI | HABERTÜRK SPOR

- Haftanın en önemli konularından biri Demba Ba olayı idi. Fikret Orman’ın açıklamalarını ve ardından yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Fikret Orman’ın yaptığı ayıp. Durduk yerde hem kendi takımını hem de rakip futbolcuyu “Şikeci” pozisyonuna düşürecek bir boşboğazlık. Şunu peşinen söyleyeyim: Ben Demba Ba’nın kaçırdığı golü bilerek kaçırdığını falan zannetmiyorum. Bir futbolcu bunu yapmaz. Eğer bunu yapıyorsa, Beşiktaş o futbolcudan uzak durmalı. Ahlaksızlıktır bu ve ahlaksız futbolcudan kimseye fayda gelmez. Emenike olayında gördük bunu. Demba Ba o golü her zaman kaçırabilir. İşte G.Birliği- Galatasaray maçında futbolcu boş kaleye topu yuvarlayacağına düştü. Bunu Demba Ba yapsa neler olurdu. Gol kaçar, kaçırılır. Ama sorumsuz, boşboğaz, zevzek yönetici yüzünden futbolcular, takımlar töhmet altında kalır. Ancak Fikret Orman yönetimi Beşiktaş’ı lekelemek için her şeyi yapıyor. Trabzonspor maçından önce Trabzon’un 2. ligde kiralık oynayan futbolcusunu Beşiktaş’a transfer ediyor mesela. İş mi bu!

YABANCI ORTAK DİSİPLİN GETİRİR

- Fikret Orman, sizce Beşiktaş hisselerini Katarlılar’a satacak mı? Ya da şöyle sorayım bu durum herkesin başına gelecek mi?

- Kötü yönetilen her kulübün başına gelebilir. İyi yönetilen kulüpler ise bunu kendileri organize etmeli bence. Yani zaruretten değil, bir iş planı olarak yabancı ortak alınabilir. Yabancı ortak mali disiplin getirir, kaynak getirebilir. Kötü bir şey değildir. Ama tek çare de değildir. Bugünkü yönetim anlayışları ile herkesin başına gelecek olan budur. Taraftar açısından da bu daha iyi olabilir. Hesap kitap bilmeyen, genel kurullarda uyuklayıp sonra yönetim ibra eden üyelerin karar verdiği bir kulüptense, rasyonel düşünen ortakların karar verdiği bir yapı tercih edilebilir. Mesela Galatasaray’ın sadece Dursun Özbek döneminde yapılan transferlerden bir yılda yediği kur farkı zararı 114 milyon TL. Profesyonel bir yönetim, akıllı bir uluslararası yatırımcı bu riskleri en azından ‘hedge’ ederdi.

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F.BAHÇE TÜM FORMAYI YILDIZLARLA KAPLASIN

- Fenerbahçe, Türkiye Profesyonel Ligi öncesi kazanılan şampiyonlukların da sayılması gerektiğini söylüyor ve bunun için hakkını arayacaklarını belirtiyor. Ne dersiniz, sayılmalı mı?

- Fenerbahçe şampiyonlukları istiyorsa sayabilir. Kim engel olabilir ki! Gerçi Şekip Bey’in açıklaması komikti. Türkiye Şampiyonluğu diyor ama mahalli lig şampiyonluklarının da sayılmasını istiyor ama bence bir mahzur yok. Şöyle yapsınlar, formanın sağına mahalli lig şampiyonlukları için 1 yıldız, soluna da Türkiye Ligi şampiyonlukları için üç yıldız koysunlar. Hatta her şampiyonluk için bir yıldız koyup tüm formayı yıldız kaplasınlar. Takım onların, forma onların ne isterlerse yapabilirler. Adam Napolyon kıyafeti giyip, şapkasını takıp “Ben Napolyon’um” diye dolaşıyor. Bizi ilgilendiriyor mu? Bu da bizi ilgilendiren bir şey değil. Ama eğer Fenerbahçe böyle bir şey yaparsa ben de Galatasaray yöneticisi olsam formamdaki bütün yıldızları çıkarır onun yerine bir UEFA Kupası, bir de Süper Kupa koyarım formaya. Onlar da Türkiye Ligi öncesi kazandıkları bir Avrupa Şampiyonluğu kupası, bir Süper Kupa varsa onu koysunlar!

KOCAMAN’IN BU TAVIRLARI FUTBOL MANTIĞI İLE ANLAŞILMAZ

- F.Bahçe’de Valbuena meselesi artık zirve yaptı. Sarı-Lacivertliler, Osmanlı’yı ikinci yarıda oyuna giren bu oyuncusu ile kazandı. Ama Aykut Hoca “Yine olsa yine maça onsuz çıkarım” dedi. Sizin yorumunuz nedir?

- Bana Aykut Kocaman’ı sormayın. Ben sıkıldım. Fenerbahçe tribünleri de sıkıldı bu teknik adamdan. Adam takıntılı kardeşim. Normal bir ruh halinde değil. Ben ne diyeyim? Gidin psikologlara, psikiyatrlara sorun. Aykut Kocaman’ın bu tavırları futbol mantığı ile anlaşılmaz. Ancak bir hekim bunu çözebilir. Gidin onlara sorun.

VİDEO HAKEM OLSA BİLE TARTIŞMA BİTMEZ

- Fenerbahçe’nin attığı gol çok tartışıldı. Piero ‘gol’ dedi. Ama eski hakem hocaları ‘gol değil, piero hatalı’ şeklinde görüş bildirdi. Sizin bu konu ile ilgili düşünceniz nedir?

- Piero, miero bilmem. Hakem verdiyse goldür. Siz kırk saat tartışsanız da bir şey değişmez. Ama şunu görmek lazım: Seneye Video Hakem Uygulaması olacak. Video Hakem bile olsa tartışmaların bitmeyeceğinin göstergesidir bu durum. Ben kendi adıma piero denen sisteme güvenmediği yıllar önce söyledim zaten. Sonuçta onu da birisi kullanıyor ve manipülasyon mümkün.

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GALATASARAY KENDİNİ ZORA SOKTU

- Galatasaray’ın G.Birliği maçını kaybetmesi sizce şampiyonluk yolunda ne kadar yara açtı?

- Galatasaray’ın kalan tüm maçları final niteliğindeydi. Bu kayıpla iyiden iyiye final niteliğine büründü. Başakşehir ile sahasında berabere kalma kredisi vardı Galatasaray’ın bunu yitirdi. Artık hem Başakşehir’i, hem Beşiktaş’ı Ali Sami Yen’de yenmek zorunda... Diğer maçları söylemiyorum bile. Galatasaray’da bunu yapabilecek kapasite var mı? Bana sorarsanız var. Her iki rakibi de şahane oynamıyorlar. Onlar da zar zor kazanıyor genelde. Ama Galatasaray’ın Başakşehir’den bir fazla deplasmanı var. Mesela Akhisar deplasmanı var, Alanya deplasmanı var. Galatasaray kendini zora soktu. Trabzon karşısında müthiş oynayan Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısındaki oyunu şaşırtıcıydı.

SADECE STRESİ ARTIRIR

- Bu yenilgi Başakşehir maçının oyununu nasıl etkiler?

- Etkilemez. Sadece maçın stresini arttırır. Kazanmak zorunda olmak daha stresli bir maç ortamı yaratır. Stresle mücadele kapasitesi kimde daha fazla ise o kazanır. İki takımda da tecrübeli oyuncular var.

BELHANDA SAVRUK VE BAŞTAN SAVMA

- Galatasaray sizce deplasmanlarda neden zorlanıyor? Siz bu durumu neye bağlıyorsunuz?

- Bir şeye bağlayamıyorum. Gördüğüm şu: Belhanda deplasman maçlarında iyi oynamıyor. Savruk ve baştan savma oynuyor. Niyesini bilemem. Belhanda bu maçta Selçuk kadar maça asılsaydı, skor farklı olabilirdi ama hocalar da hata yapıyor.

ÖZAT, G.SARAY MAÇLARINA AYRI BİR ÖNEM VERİYOR

- Sizce teknik anlamda Ankara’da neler oldu? Fatih Hoca ne yaptı, Ümit Hoca ne yaptı?

- Ümit Özat, Galatasaray maçlarına ayrı bir önem veriyor ve hazırlanıyor. Çok iyi bir futbol oynattı takımına. Mesafe ölçümlerini bilmiyorum ama Gençler çok koştu. Maç sonuna kadar hiç tempo kaybetmediler. Çok istekli savunma yaptılar, çok iyi kontratağa çıktılar. Trabzon karşısında çok iyi pres yapan Galatasaray, bu maçta hiç doğru düzgün pres yapamadı. En önemli sorun ise Gomis’in yalnızlığıydı. Orta saha ceza alanına girip iş yapamadı. Bir santrfor daha almak gol atmak anlamına gelmez. Bazen gol atmak için savunma oyuncusu bile alabilirsin oyuna. Mesela ben olsam Eren yerine önce Sinan’ı alırdım oyuna. Maicon da felaket bir maç oynadı. Belki de onu çıkarmak gerekebilirdi. Çok hata yaptı. Mariano da iyi değildi bana göre.

CİMBOM LİGİ EN KÖTÜ 2. BİTİRMEK ZORUNDA

- Ankara’daki maçta G.Saray’ın kulübe eksikliği dikkat çekti? Bu konudaki yorumunuz nedir?

- Galatasaray’ın kulübe eksikliği bilinmeyen bir şey değil zaten. Yapacak bir şey yok. Benim anlamadığım şu: Galatasaray’ın altyapıda ve U21 takımında çok iyi gençler olduğunu söyleniyor. Bunlar niye A takım ile idmana çıkmazlar, niye A takıma hazırlanmazlar? Galatasaray’la ilgili şunu söyleyerek bitireyim. Galatasaray ligi en kötü ihtimalle 2. bitirmek zorunda. Devler Ligi şansını korumak için. Bu yüzden çok dikkatli olmalı.

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USTA, YAYIN GELİRLERİNE 2027 YILINA KADAR TEMLİK KOYMUŞ

- Trabzonspor yeni başkanını seçti. Sizce Ahmet Ağaoğlu neler yapmalı?

- Allah, Ahmet Ağaoğlu dostumun yardımcısı olsun. Çok iyi bir spor adamıdır. Çok büyük bir sorumluluk aldı. Trabzonspor’da işi zor. Çünkü görevden ayrılan başkan Muharrem Usta, kulübün naklen yayın gelirlerine 2027 yılına kadar temlik koymuş alacaklarına karşılık. 9 yıl naklen yayın geliri yok demek bu. Tribün gelirleri ne durumda bilmiyorum. Sponsorluğu da. Ama onlar da temlikli ise beş kuruş geliri olmayan ve 150 milyon dolar civarında borcu ve artı futbolculara taahhütleri olan bir kulüp. Böyle bir tablo ile ne yapabilir bilemem. Trabzonspor’un işi çok zor. Küme bile düşebilir bu gidişle.