“G.Saray üç haftada 6 puan dağıtmasa şimdi F.Bahçe ile arasında 6 puan fark olurdu. G.Saray bence kendisini dağıttı ve F.Bahçe de bundan çok iyi şekilde yararlandı. Başakşehir de devreye girdi. G.Saray şampiyonluk yarışında kendisini zora soktu”

- F.Bahçe son dönemde iyi toparladı. Rahat galibiyetler alıyor. Ne düşünüyorsunuz, yarışta Başakşehir ile yalnız kalabilirler mi?

- Hem de ne toparlamak. Fenerbahçe’nin toparlaması kadar Galatasaray’ın da dağılması etkili oldu bunda. Galatasaray üç haftada 6 puan dağıtmasa şimdi arada 6 puan fark olurdu ve pek de toparladı diyemezdik. Galatasaray dağıttı bence kendini ve Fenerbahçe de bundan çok iyi yararlandı. Ben Galatasaray ile Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışı yapacağını düşünüyordum. Başakşehir geriler diye umuyordum ama tersi oldu. Galatasaray kendini zora soktu. Gerçi hala bir fikstür avantajı var ama bunu ne kadar kullanabilir emin değilim. Yine de bu kadar heyecanlı bir lig iyi bir şey.

FERNANDO’NUN SAKATLIĞI ŞAMPİYONLUĞA MAL OLABİLİR

- Kasımpaşa-G.Saray maçının büyük bir bölümünü birlikte izledik. G.Saray’ın kaybedebileceğini söylediniz. Ve dediğiniz çıktı. Sizce Galatasaray neden kaybetti?

- Evet maçı birlikte izledik ve Fatih Terim, Donk’u stopere çektiği anda maçı kaybedebileceğini söyledim. Bazı teknik direktörler, çok seks yapmakla çok çocuk olacağını zannetmeye devam ediyor. Savunma oyuncusu çıkarıp, hücuma adam almakla gol atarsınız diye bir şey yok. Yanlış kurgu yaparsanız isterseniz 10 forvet alın, 9 santrfor alın, onlara sağlıklı top ulaştıracak adamlar yoksa gol olmaz. Galatasaray’ın orta sahası sorunluydu dün ve orta sahaya en büyük katkıyı veren oyuncuyu stopere çekmek hataydı. Serdar Aziz sakat diye çıkıyorsa oraya başka bir stoper alınabilirdi. İlle de Eren Derdiyok oyuna alınmak isteniyorsa, Tolga veya Feghouli çıkabilirdi. Selçuk’un çıkması fikrine ben katılmıyorum çünkü sahada topu bilen ve bir serbest vuruştan gol kazandırabilecek tek adam olarak ihtiyaç vardı.

Donk’un stopere çekilmesi takımı yüzde 70 etkiledi. Tolga o işin adamı değil. Donk ise pazar günkü maçta Galatasaray’ın en iyi adamıydı. Sizin lastiğiniz patlıyor, siz karbüratörü söküp lastiğin yerine takıyorsunuz. O otomobil gider mi? Tabii tüm kabahati Terim’e yüklemek de yanlış. Selçuk ve Feghouli de bekleneni veremediği için Donk bu kadar önemli görünüyor. Aslında görünen o ki, Fernando’nun uzayan sakatlığı Galatasaray’ın şampiyonluğuna mal olacak.

PENALTININ ARKASINA SIĞINILAMAZ

- Bazı Galatasaraylılar, çalınan penaltıda hata yapıldığını savunuyor. Bu, ikinci yarıda oynanan kötü oyunun savunması olabilir mi?

- Bence de penaltı penaltı değil. Bu maçın en ilginç yönü neydi biliyor musunuz? 3 yıldır hakemler tarafından en çok katledilen takım Kasımpaşa’dır. Her yıl en az 10-15 puanı hakemler tarafından gasp edilir. Bunca yıldır ilk kez hakemler Kasımpaşa’nın puanını çalmadılar. Penaltı penaltı değildi ama Galatasaray gibi bir takım bunun arkasına sığınamaz. İlk kez mi haksız ve aleyhine bir penaltı verildi bir takımın? Önünde daha bir 45 dakika var. At bir tane. Ama atmak ne kelime, bir de yediler!

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KASIMPAŞA’NIN MALİYETİ 10 G.SARAY’IN 70 MİLYON EURO!

- Selçuk İnan, Tolga Ciğerci ve Feghouli’nin, Kasımpaşa karşısındaki verimsizliğini nasıl açıklıyorsunuz?

- Açıklamayamam, çünkü takımla yaşayan ben değilim. Selçuk, Terim’le kendine gelirdi ama istikrarsızlığını sürdürüyor. Tolga oynadığı pozisyon itibarıyla verimli olamadı. Oraya uymuyor Tolga, bu açık. Feghouli’yi ise anlamam mümkün değil. O Selçuk’tan daha istikrarsız. Selçuk’un yaşı ilerledi diyeceğim ama Selçuk’tan 5 yaş büyük Emre’yi görünce ‘yaşındandır’ da diyemiyorum. Bakın ben bu iki takımın da maliyetlerini biliyorum. Kasımpaşa’nın toplam yıllık maliyeti 10 milyon Euro. Her şey dahil. Galatasaray’ın sadece maaşlar toplamı yaklaşık 70 milyon Euro. Buna rağmen Kasımpaşa kazanabilir, ona bir şey demem. Savunma yapar, kontratak golüne yatar, anlarım. Ama maç öyle olmadı. Oyun olarak da Kasımpaşa daha iyi ise Galatasaray’da bir yanlış var demektir.

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PAŞA DAHA ÜST SIRALARDA OLMALIYDI

- Kasımpaşa’yı nasıl buldunuz?

- Kasımpaşa’nın bu maçta oynadığı futbolla ligdeki yerinin bağlantısı yok. Bu futbolu oynayan bir takım çok daha üst sıralarda olmalıydı. Onlarda da bazı önemli oyuncuların sakatlığı oldu. Fakat genel olarak istikrar sıkıntısı çeken bir takım. Fakat G.Saray ve Beşiktaş’ı kök söktürüyorlar yıllardır. F.Bahçe’ye ise şansları tutmuyor. Bu maça çok iyi hazırlanmışlardı. G.Saray’ı iyi çalışmışlar. Gomis’in ön direğe etkili koşularında onunla beraber hep iki kişi koştu. Dönerek vuruşlarını çift yönlü kapadılar. Hücumda çok iyi çoğaldılar. Çok fizikli bir takım. Dediğim gibi, aslında çok daha yukarıda olacak bir potansiyelleri olduğu görülüyor.

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BENCE TRANSFER YASAĞI BAŞTAN KABUL EDİLMELİ

- Bu konuyu, yakından takip ettiğiniz için sürekli soruyoruz. Hafta içinde de yine benzer haberler yer aldı. Galatasaray, UEFA’dan ceza alır mı?

- Konuyu fazlasıyla yakından takip ediyorum ve bu konuda görüşmeler de yaptım. İki hafta sonra UEFA ile görüşmeler var. O toplantıda Galatasaray’ı temsil edecek ekipte yer almak istemezdim doğrusu. Çünkü o toplantıya girecek arkadaşlarımız, kendilerinden önceki UEFA’ya söylenmiş yalanların hesabını verecekler. Önce Aysal, sonra Özbek UEFA’ya söz vermiş, bunu yazılı anlaşmaya bağlamış ve uymamışlar. Özbek verdiği sözün yanından bile geçmemiş. ‘Zararı düşüreceğim’ demiş tam aksine 5’e katlamış. Şimdi yönetim bunu UEFA’ya anlatacak. Eski yönetim falan deme şansları yok. UEFA bunu artık dinlemez. Yapılması gereken şu. Transfer yasağını baştan kabul edeceksin. 80 milyon zararı kademeli olarak düşürme planını sunacaksın. Sağlam bir yeniden yapılandırma projesini anlatıp, gelecek yönetimleri de bağlayıcı neler yapacağını göstereceksin. Aylık hesap verme anlaşması yapacaksın ve hatta keşke UEFA kabul etse, UEFA’nın önereceği bir yönetim kurulu üyesi veya en azından denetçiyi Sportif A.Ş.’ye almayı teklif edeceksin. Belki o zaman bu işten sadece transfer yasağı ile sıyırabilirsin. Burada söyleyemiyorum ama Özbek dönemi rakamlarını görseniz oturur ağlarsanız. Şu anda Galatasaray için çok acı bir reçete hazırlamak lazım ve bunun üzerinde çalışanlar var. Ama yönetimlerin buna uymaları lazım.

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SAÇMALAMAYIN, TALİSCA’NIN KARTI GERİ ALINIR MI!

- Beşiktaş, hakemler konusunda bu kadar isyan etmekte haklı mı?

- Hem haklı hem haksız. Nasreddin Hoca gibi cevap verdim ama Konya maçında hakem genel olarak kötü. İki taraf için de vermediği penaltılar var. Beşiktaş geçen sezon hakemlerle çok iyiydi. Bu sezon kötü oldu.

- Talisca’nın sarı kartı geri alınmalı mı?

- Galatasaray taraftarı Fatih Altaylı’ya soruyorsan kesinlikle geri alınmalı. Futbol yorumcusu Fatih Altaylı’ya soruyorsan böyle saçmalık olur mu? Hakem bir şey görmüş ki o sarı kartı vermiş. Şimdi ne diye geri alınacak. O zaman her kart geri alınabilir. Hakemler neci? İsterseniz artık maçları, maçtan sonra yeniden ele alalım ve hatta kazananı mağlup, kaybedeni galip ilan edeceğimiz bir sisteme geçelim. Hani hakem oyuncuları karıştırıp yanlış kişiye sarı kart göstermiş olsa ya da yanlış kayıt tutmuş olsa geri alalım da öyle bir durum da yok. Saçmalamayın!

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LİGDE BİR MİLYON ŞAİBELİ DURUM VAR

- Haftaya Alper Ulusoy damga vurdu. Sizin Konya-Beşiktaş maçının hakemi için yorumunuz nedir?

- Yanlış. Haftaya Alper Ulusoy damga vurmadı. Haftaya Merkez Hakem Komitesi Başkanı damga vurdu. Bir hakem çıkıyor ve “Bir maç öncesi MHK Başkanı beni arayıp tehdit etti” diyor ve hakemliği bıraktığını açıklıyor. Açık açık. Ve kimseden ‘tık’ yok. MHK Başkanı ben böyle bir şey yapmadım bile diyemiyor. Federasyon sessiz. Sükut ikrardan geliyor. Ve siz bu MHK Başkanı’nın etkin olduğu ligden hayır bekliyorsunuz. Alt ligler için bunu yapan bir MHK Başkanı başka yerlerde neler yapmaz diye düşünüyor insan. Ligde bir milyon dedikodu, bir milyon şaibeli durum var. Başakşehir’in şampiyon yapılmak istendiği iddia ediliyor. Fenerbahçe’de Ali Koç başkan olamasın diye Fenerbahçe’nin şampiyon yapılmak istendiği söyleniyor. Ben bunlara inanmam ama böyle çirkin iddiaların olduğu bir yerde böylesine kişiliksiz bir federasyon ve böyle şaibeli bir MHK olunca inanlar çıkabilir. Alper Ulusoy’a gelirsek. Kötüydü evet. sadece o maça değil bir sonraki maçına da etki etti Beşiktaş’ın ama Talisca’ya gösterilen kart doğruydu diyenler de var. Bence mesele tek maçtaki hatalar meselesi değil. MHK ve federasyona toptan güvensizlik var.

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BEŞİKTAŞ AVRUPA’DA BAŞKA OYNUYOR

- Beşiktaş, Talisca ve hakem mevzusuna takılıp sizce Bayern Münih maçını ikinci plana atmadı mı? Bu durum Bayern maçını etkiler mi?

- Umarım etkilemez. Etkileyeceğini de zannetmiyorum. Beşiktaş, Avrupa’da başka bir havaya girdi sezon başından beri. Yine öyle olmasını bekliyorum. Bu etkileme lafı palavradır. Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyorsa bir futbolcu aklında başka şey olmaz. En rahat konsantre olunacak maçlardır bunlar. Çünkü sürekli bir konsantrasyon gerektirmiyor. 90 dakika ve bitiyor. Lig gibi değil.