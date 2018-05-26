Galatasaray'da 101. dönem yönetiminin belirlendiği seçim tamamlandı. Galatasaray Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu'nda 16. sandık sonucunda 2026 oya ulaşan Mustafa Cengiz, 5 ay önce olduğu gibi bir kez daha başkan seçildi. Dursun Özbek, 10. sandık sonucunda, Ozan Korkut ise 15. sandık sonucunda Mustafa Cengiz'i tebrik ederek salondan ayrıldı. Korkut'un tebriği sırasında salonda alkışlar yükseldi. Galatasaray'da oldukça sakin bir ortamda geçen seçimi, Gazete Habertürk Yazarı Fatih Altaylı değerlendirdi. Altaylı, Mustafa Cengiz'in seçilmesindeki en önemli etkenin "4 aylık süreçte düzgün bir yönetim sergilemesi ve Galatasaray değerlerini ayaklar altına almaması" olduğunu dile getirirken Dursun Özbek'e de eleştirilerde bulundu. Galatasaray Genel Kurulu'nun, ibra edildiği Mali Genel Kurul sonrasında "Görüşeceğiz" diyen Özbek'le "Görüştüğünü" ifade eden Altaylı, Özbek'ten söz verdiği gibi Galatasaray varlıklarının üzerindeki tedbir ve hacizleri kaldırmasını beklediğini belirtti. Fatih Altaylı'nın değerlendirmeleri şöyle:

"GENEL KURUL, ÖZBEK'LE GÖRÜŞTÜ"

"Galatasaray Genel Kurulu, liselisiyle ve lisesiziyle, Dursun Özbek tehlikesine karşı bir araya gelerek kulübün geleceğini belki de bir yok oluştan kurtardı! Dursun Özbek ve çevresindeki çıkar grubu, Galatasaray'ı karşılıksız seven tüm seven Galatasaraylılardan çok sert bir cevap aldı. Dursun Özbek, Mali Genel Kurul sonunda Galatasaraylıların kendisini affeder gibi ibra etmesini fırsat bilerek genel kurula 'Görüşeceğiz demişti. Genel Kurul, Dursun Özbek'le görüştü! Ve umarız ki bu görüşme Galatasaray ismiyle, Dursun Özbek isminin son kez birlikte anıldığı bir görüşme olmuştur."

"Genel Kurul sürecinde bir noktada demir almışçasına topyekün Dursun Özbek'i destekleyen ve yalanlarla Galatasaray kamuoyunu ve Genel Kurul üyelerini yönlendirebileceğini zanneden satılmış bir takım medya mensupları da şimdi kıvırma peşindeler. Galatasaray taraftarı ve Galatasasaray üyeleri bu alçakların adını da Dursun Özbek'le beraber yan yana yazıp onların da üzerini çizmiştir. Bu arkadaşlarımız bilmeli ki medyanın işi, Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en başarısız başkanını bir kez daha Türk sporunun ve Galatasaray'ın başına musallat etmek değil, Galatasaray ve Türkiye'ye kim faydalı olacaksa onun mesajlarını tarafsızca vermektir."

"MUSTAFA CENGİZ'İN EN ÖNEMLİ GÖREVİ..."

"Mustafa Cengiz'in yeni dönemindeki en büyük ve en önemli görevi, Dursun Özbek anlayışının ortadan ikiye böldüğü Galatasaray'daki dostluk ve kardeşlik ortamını yeniden oluşturmak, Galatasaray içindeki çıkar çetelerini ve Türkiye'nin en köklü okulunun ismini kendi çıkarları için kullanan küçük bir grubu Galatasaray içerisinde etkisiz haline getirmektir. Bu seçim sonucuyla Galatasaray camaisının neden 21 kez şampiyon olduğunu, neden Avrupa kupası alan tek kulübün genel kurulu olduğunu bir kez daha Türkiye'ye göstermiştir."

"Dursun Özbek herhangi bir şeyden ders çıkaramaz. Eğer bir nebze ders çıkarmış olsaydı 2,5 yıllık başkanlık sürecinde sürekli 'Ben, ben' demesinin Galatasaraylılara ve kendi yönetimine karşı nasıl bir terbiyesizlik olduğunu fark edip, en azından bu seçim döneminde 'Biz' demeyi öğrenip, tanıtım kampanyası filminde sadece kendisine değil, yönetim kurulundaki arkadaşlarına da yer verirdi. Ben şimdi Dursun Özbek'ten Divan'da ve kampanyasında söz verdiği gibi Galatasaray'ın varlıkları üzerine koyduğu hacizleri ve tedbirleri kaldırmasını bekliyorum. Ama biliyorum ki yine kaldırmayacak çünkü Dursun Özbek'in ağzından doğru tek bir kelime çıktığını kimse görmedi."

"ASIL ÖNEMLİ OLAN CENGİZ'İN DÜZGÜN BİR YÖNETİM SERGİLEMESİDİR"

"Muhakkak ki şampiyonluğun etkisi vardır ama asıl önemli olan Mustafa Cengiz'in 4 aylık süre içerisinde kırıp dökmeden Galatasaray değerlerini ayaklar altına almadan, kulübün azararlarını kısa süre içerisinde olabileceği kadar azaltarak düzgün bir yönetim sergilemesidir."