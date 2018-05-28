Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında gündemde yaşanan spor olaylarını değerlendirdi.

''SPORCU OLMAK DÜNYANIN EN ZOR İŞİDİR''

Programa amatör branşlarda son dönemlerde yaşadığımız başarılarla ilgili açıklamalarda bulunarak başlayan Fatih Altaylı, ''Ben şunu bilirim. Spor dediğin işin alt kademesi üst kademesi olmaz. Formula 1 en popüleridir ama Formula 2 her zaman daha zordur. Çünkü çocuklar daha zordur, daha tehlikeli kullanırlar. O yüzden ben ayırt etmiyorum. Benim bilmiyor olmam onu önemsemiyorum anlamına gelmez. Sporcu olmak her zaman zor bir iştir. Çünkü müthiş bir özveridir. Kimse durduk yere anasının karnından yetenekli doğdu diye sporcu olmaz. Herkes spor yapabilir ama büyük sporcu olmak, yetenek bunun %5'idir. Hadi %10 diyelim. Geri kalan %90'ı insanlık dışı bir çalışmadır. O çalışmayı yapmadan mabadından ter oluk oluk akmadan sporcu olamazsın. Sabahın 5'inde kalkıp antrenman yapmalısın. Yediğin yemeğe kadar hayat boyu dikkat edeceksin. Sporcu olmak çok zor bir iştir.'' dedi.

''ALİ KOÇ'UN RAMOS'U GETİRECEĞİNDEN BAHSEDENLER OLDU''

Real Madrid ile Liverpool arasında olan final ve Ramos ile ilgili konuşan Altaylı, ''Mohamed Salah'a çok yazık oldu. Ramos tam bir Allahın belası! Ali Koç'un Ramos'u getireceğinden bahsedenler oldu. Bilmiyorum getirebilri mi getiremez mi... Keşke Galatasaray alsa... Ayak var yorgan var uzatmak lazım. Sığar mı sığmaz mı? Ramos kaç paradır, gelir mi gelmez mi? Eski Galatasaray olsa, şu anda Ramos'un menajeri temasa geçmişti bile. Galatasaray o günlerinden biraz uzak. Fikir olarak uzak değil çünkü Abdurrahim Albayrak var ama maddi açıdan UEFA ile yapılacak anlaşma sonrasında bu transferler şimdilik bir süre hayal olabilir.'' ifadelerini kullandı.

''KONGRE, DURSUN ÖZBEK'E 'DEFOL GİT' DEDİ''

Galatasaray'da seçimi kaybeden Dursun Özbek ile ilgili de konuşan Altaylı, ''Kongre Dursun Özbek'e, 'Sen bir daha bu kulübün kapısının önünden geçme' dedi. Büyük iddialarla geldiğin hasbel kader Galatasaraylıların acıma duygusuyla mali kurulda kerhen ibra edildiği bir genel kurulu kirletmiştir. O genel kurulu pisliğe çevirdi. Galatasaray'da ben bugüne dek 35 tane mali genel kurul gördüm. Hiçbir genel kurulun sonunda sahneye fırlayıp da oraya buraya zıplayan ve Galatasaraylı kongre üyelerine 'görüşeceğiz' diye tehdit savuran bir başkan görmemiştim. Özbek, varlığı ile varlığı derken kendini ortaya koyuş tarzıyla Galatasaray genel kurulunu kirletiyordu. Galatasaray'ı kirletti, pisletti. Galatasaray genel kurulu bu seçimde Özbek'e dedi ki; 'Defol git!'. Bu pisliğini bu kulübe bulaştırma dediler. 4800 kişilik rekor katılım oldu. Niye biliyor musun? Çünkü Özbek bu kulüpten bir daha içeri girmesin diye. Özbek ile Galatasaray adı bir daha anılmasın diye... 1. sandıkta 85 yaşında bir üyemiz kadın üyemiz bana sarıldı. Bana dedi ki, ''Bir sebepten buraya geldim zor yürüyorum'' dedi. Bana, ''O Dursun Özbek bir daha bu kulübe başkan olamasın diye geldim'' dedi. Bundan sonra adını bile anmak bize yakışmaz. Bana en çok sorulan soru şu; ''Bu adama hala 1200 1300 tane oy veriliyor?''. Onlara diyorum ki, ''Özbek, bir grup Galatasaraylı asalağı, istihdam etti.''. İş verdi, kulüpte göreve getirdi. Bir çıkar çetesi oluşturdu. Bunların sayısı maksimum 500-600... Bunlar damla bile değiller. Hepsi kötü değiller. İşlerini iyi yapan adamlar da var. Bunlar zaten 500 kişi... Bunların 1'er arkadaşı, eşi, çocuğu yakını, zaten aldığı oy da bu kadar. Bir menfaat çetesinin oylarını aldı. %75'i böyledir. 300-500 tane de eşi dostu vardır, seveni vardır. 'Ya mektepli olsun, çamurdan olsun' diyecek kadar kafayı lisecilikle bozmuş olanlar vardır.'' şeklinde konuştu.

''TARAFTARLARIN KIZACAĞI BİR İSİM VARSA O DA ADNAN ÖZTÜRK'TÜR''

Seçime aday olan başkan adaylarıyla ilgili yorum yapan Altaylı, ''Ali Fatinoğlu diye birisi çıktı. Kimse tanımaz, bilmez. Benim onun adaylığından rahatsızlığım yoktu. Divanda bir konuşma yaptı. Ben de niye aday olduğunu anladım. Adam divanda kendi şirketlerini anlattı. Kulübün TV'si yayınlıyor. Zannedersin ki Kamu spotu gibi Ali Fatinoğlu Şirketler Grubu Spotu yayınlıyor... Ben bunu söyledim diye çıkıp 'Fatih Altaylı'yı aldıracaktım ama bana engel oldular' dedi. Fatinoğlu'nun arkadaşlarına dedim ki, 'Beni Çakıcı'lar aldıramadı, adresimi biliyor, gelsin aldırsın'. Burada bir şey söylemek istiyorum. Galatasaraylı taraftarların bazılarının, Ozan Korkut ve Burak Elmas'a bir tepkileri var. Bu çok yanlış. Burak benim canım ciğerimdir, toz kondurmam. Elmas'ın orada olması bir anlamda iyi oldu. Niye iyi oldu? Çünkü Galatasaray'da çeşitli yakıştırmalar vardı. Bize 'Papermoon Çetesi' denildi. Yılların dostları oturur, yemek yeriz, gırgır yaparız. Konuştuğumuz 5-6 saat sürer, bunun 3'te 1'i Galatasaray olur. Tipik erkek sohbetlerinden, müzikten, sanattan sohbet ederiz. Buraya 'çete' dediler. Buradan bize sormadan Elmas kendi kendine aday oldu. Arkadaşımız bizim. Şu açıdan iyi oldu, bizim bir çete olmadığımızı gösterdi. Galatasaray'da herkesin fikri hür olduğunu Burak herkese gösterdi. Burak çıktı, 'Ben Cengiz'e inanmıyorum, aday olacağım' dedi. Biz ona destek vermek de vermemek zorunda da değiliz. Ben vermeyeceğimi alenen beyan ettim. Dedim ki, 'Burak keşke çıkmasaydın'. Niye? Burak, Galatasaray'a aday olacaksa, Ozan Korkut'un altında olmamalıydı. Çünkü Ozan Korkut, Adnan Öztürk adına aday oldu. Adnan Öztürk adına aday olmuş birinin altında Burak Elmas olmamalıydı. En doğal hakkıdır. Ben Mustafa Cengiz ile çalıştık. Çalışma sistemimiz uyuşmadı. Dursun Özbek kazansa idi; Burak'ların bunda bir miktar suçu olacaktı. İlkeli duruş Burak Elmas'ın duruşudur. İlla Mustafa Cengiz'e inanmak zorunda olmalı. Taraftarın Ozan Korkut ve Burak Elmas'a olan yaklaşımını anlamıyorum. Orada kızılacak biri varsa o da Adnan Öztürk'tür. Çünkü kendi egosu uğruna bu gençleri örgütleyip olmayacak şeylere onları inandıran Adnan Öztürk'tür. Adnan Öztürk'ün girdiği yönetimlerde taş üstüne taş koyduğunu gören varsa bana anlatsın.'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY TARİHİNİ İYİ BİLMEK LAZIM''

Mustafa Cengiz'in seçimden sonra yaptığı açıklamayı yadırgadığını söyleyen Altaylı, ''Bütün ekiplerin içinde Dursun Özbek'i kenara bırakıyorum. Bu isimlerin içinde en fazla iş yapabilecek potansiyel, Cengiz'in listesinde vardı. Burak'larda da vardı ama konjektürel değillerdi. Abdurrahim Albayrak, Cengiz'in listesindeydi. 5 kez geldi 5 kez şampiyon oldu. Bu ismin olması için tüm Galatasaraylılar el birliğinde onları başkan yapmalı. Çünkü Galatasaray'ın bugünkü yükü, öyle tek bir yönetimin taşıyacağı bir yük değil. Camianın tüm dinamikleri harekete geçmeli. Başkan Cengiz'in, seçim sonrası yaptığı konuşmayı da bir miktar yadırgadım. Diyor ki, 'Bu bir milattır'. Sevgili Mustafa Cengiz, değerli başkanımız, Galatasaray tarihini iyi bilmek lazım. Bunu daha önce söyledim sana. Başkanlar toplantısında baktım ki Alp Yalman, Ali Dürüst ve Faruk Süren ile ben dışında tarihe hakim biri yok. Bir Ali Uras, 1977 olması lazım, 1986'ya kadar başkan. Ali Uras mektepli mi? Değil. Ali Uras'tan sonra Ali Tanrıyar başkan oldu, mektepli mi? Evet. Sonra Alp Yalman geldi, o da mektepsiz. Alp Yalman'dan sonra gelen başkan, Faruk Süren o da mektepsiz. Faruk Süren'den sonra gelen başkan Özhan Canaydın, mektepli. Özhan Canaydın'dan sonra gelen Mehmet Cansun, yarı mektepli... Özhan Canaydın mektepli, Canaydın'dan sonra Adnan Polat, mektepsiz... Baktığın zaman milat değil. Başkan seçilirken kimse mektepe bakmaz. Buna iyi bakmazsa; Özbek faciaları olur. Galatasaray'a başkan olacak adamın, Galatasaray tecrübesi olması lazım. Yoksa bu kulübü batırırlar. Ünal Aysal mektepli mi? Kağıt üzerinde mektepli... 65-70 yaşından sonra çok para kazandı ve Türkiye'ye dönmek isteyip gelmiş, param var şöhretim yok, şöhret olmak için Galatasaray'a başkan oldu. Arkasından mektepli Dursun Özbek gelip üstünde tüy dikti. Bunun mekteple ilgisi yok. Emek sarfetme ilgisi var.'' dedi.

''GALATASARAY'DA KONGRE SİMSARLIĞI YAPANLAR, PAZARDA BAŞKASI VARSA DUVARA TOSLARLAR''

Galatasaray'ın kongresinde bir grup olduğunu ve grubun simsarlık yaptığını söyleyen Altaylı, ''Mustafa Cengiz, 'Ben yaparım ederim' demeden, Abdurrahim gibi tecrübeli isimlerle beraber iş yaptı. Öyle de kalırsa çok başarılı olacak. Benim bütün çevremde liseli yoğunluğu var. Arkadaşlarım çoğu liselidir. Dursun Özbek'in seçimi kazanmaması için en can siperhane çalışanlar, liselilerdir. Özbek'in geçen seçimde kaybetmesini sağlayan son sandıklarda oy atanların tamamı genç liselilerdir. Onlara çok şey borçluyuz. Kongre simsarlığı Galatasaray'da pek yoktu. Peşmergeler grubu diye bir grup vardır. Faruk Süren gırgır olsun diye bunlara isim takmıştır. Liseli ve cemiyette takılan ve çoğu benim sınıf arkadaşımdır. Sicil kurulunda bir kısmı görev yaptığı için herkesi tanıyan ve haziruna hakimdir. Bunlar zaman zaman kongre simsarlığı yapmaya çalışırlar ama duvara toslarlar. Genelde böyle olur. Pazarda başkası yoksa, bunların simsarlığı geçerlidir ama pazarda biri varsa duvara toslarlar. Levent Yücel bunların ağababasıdır. Ondan bu işi devralanlar, Çene Serdar'lar, Kenan'lar, Ali Ethem'ler diye bir grup vardır. Bunların içinde en düzgünü Ayı Ethem'dir. Sağ olsun... Niyet vardır. Bizim Alt Yalman'la kazandığımız 92 seçiminde, ortaya atladılar, duvara tosladılar. Faruk Süren seçiminde duvara tosladılar. Bu seçimde duvara tosladılar. Bunların Galatasaray fikri hür vicdanı hürdür. Bu simsarlar kendi menfaatleri için etkili olurlar. Şimdi hepsi bile kavgalıdır.'' dedi.

''YÖNETİM DURSUN ÖZBEK'İN KARŞISINA ÇIKMAZSA; FATİH ALTAYLI OLARAK BEN KARŞISINA ÇIKIP DAVA AÇACAĞIM''

Dursun Özbek'in yaptığı açıklamaları eleştiren ve hesap vermesi gerektiğini söyleyen Fatih Altaylı, ''Dursun Özbek, mali genel kurulda beni ve arkadaşlarım kastederek 'görüşeceğiz' demişti. Sadece biz değil, tüm genel kurulun pazar günü görüşmesi vardı ve görüştük. 'Tüydüler' demişti, tüymediğimizi gösterdik. 'Görüşelim' dedi, görüştük. Okuldan ayrılırken genel kurul üyelerine küfrettiği yolunda duyumlar aldım, umarım doğru değildir. Genel kurul üyeleri, 'Kadir bilmez adamlar, ailemin rızkını oraya yatırdım' gibi laflar söylemiş. Söylediyse, kurul üyeleri adına onu kendisine iade etmek isterim. Kongre dönemi boyunca oteline Galatasaray bayrağı asmıştı. Sonra tepkiler gelince yine asmış. Bunların Galatasaraylılığı bu kadar. Sonra Özbek'ten bir açıklama geldi. 'Fırtına vardı, bayrak yıprandı' dedi. O gün öyle büyük bir fırtına yoktu. Benim evimdeki bayrak sapasağlam duruyor. Alacakları ne olacak? Kardeş bu alacakları gel ispatla denilmeli. Cengiz yönetimi, kendini anlaşma için çağırıyor. Seçilirim diye gelmyiordu ama artık seve seve gelecek. Otelinden bu kadar fatura kestin. Otelinde kalmak için yönetim kurulu kararı var mı? Eğer paralı kalacaksa; sağdan soldan fiyat sorulur en ucuzunda kalınır. 35 Euro'ya başkalarına verdiğin otel odasını, Galatasaray'a daha fazla paraya veremezsin. İki, evrakta sahtecilik var. Seçimi kaybettikten sonra, geçmiş tarihli evrak yaparsan, tamamı geçersizdir. Bu işlemler geri alınmalıdır. Geri alınmazsa dava konusu olmalıdır. Ama ben genel kurulu üyesi olarak şahsi Dursun Özbek'e dava açacağım. Dursun Özbek'in kasa kolaylığı için cebinden verdiği paraya faiz işletmesi var. Krediye aracılık yaptığını söylüyor ama bankadan krediyi nasıl ne şartla çektin, Galatasaray'a ne şartla verdin? Eğer seçilseydi, bunların üstünü kapatacaktı. Ama seçilemedi hepsine cevap vermeli. Galatasaray kongre üyesi Fatih Altaylı olarak yargıya başvurup Dursun Özbek'ten zarar vereceğim. Benim otomotiv tamircisi olarak çalışan, ter döküp, 100 lirasını biletini veren kardeşlerimin alın teriyle o kulübe getirdiği paraları, kimse kendi menfaati için kullanamaz. Karşısına yönetim çıkmazsa; karşısına ben çıkarım ve hesabını Dursun Özbek adlı Galatasaray düşmanından soracağım!'' dedi.

''GALATASARAYLILARI MUTLU ETMEK İSTİYORSANIZ, YALVARIRIM AZİZ YILDIRIM'I SEÇİN''

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim süreciyle ilgili de konuşan Altaylı, ''Ali Koç, bu konuda yerden göğe kadar haklı. Duyduğum kadarıyla 101 kişi suç duyurusunda bulunmuş. Muhtemelen bunu yapanlar FETÖ'cüdür. Ali Koç gibi gelmişi, geçmişi belli, ailesi belli, işi gücü belli, hayata karşı duruşu belli bir isme böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsin? 'Kumpas' dediği dönemde bu kulübü ayakta tutan Ali Koç'tur. Mahkeme önünde Koç ailesinin milyon dolarlık çocuğuyum demeden mahkeme kapıları önünde en çok uğraşan Ali Koç'tur. Sen kalkıp da böyle bir şeyi nasıl söylersin? Aziz Yıldırım yapmadı da adamları yaptı diyelim. Bunları yapan varsa kulüpten ihraç edilmelidir. Eğer bunu sen yapmadıysan; bunları kulüpten ihraç etmelisin. 'Benim şerefli başkan adayıma bunları nasıl söylerler?' dersin. En büyük kabusum, Ali Koç'un Fenerbahçe'nin başına geçmesidir. Galatasaraylı Fatih Altaylı'nın kabusu budur. Ali Koç'u dinliyorum ve Galatasaraylı olarak korkuyorum. Fikri olarak hiçbir aday hiçbir kulüp adayı bunları söylemedi. Diyor ki, 'Olimpiyatlara en çok sporcu veren Fenerbahçe olmak bize yetmez, olimpiyatlarda en çok madalya alanlar Fenerbahçeli olmalıdır'. Yapabileceklerinden korkuyorum. Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorsanız; lütfen Aziz Yıldırım'ı seçin. Yalvarıyorum Aziz Yıldırım'ı seçin. Ben Fenerbahçe genel kurul üyelerine Galatasaray kongre üyesi olarak çalışıyorum. Atınız ki biz önümüzdeki 3 sene işlerimizi güzel yapalım. Rahat edelim. 3 Sene Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Bizim tribünlerimiz dolsun, sizinkiler boş kalsın. Siz 3 sene kavga edin, bir daha karışın, biz daha da rahat edelim. Beşiktaş da küçülme kararı almış, biz üç senede uçalım gidelim. Kongre üyelerinden rica ediyorum, lütfen oyunuzu eğer Galatasaray'ı seviyorsanız Aziz Yıldırım'a verin. 'Biz Galatasaray'ı sevmiyoruz, onlardan daha büyük başarılar elde edeceğiz' diyorsanız Ali Koç'a oy verirler. Ben de bir Galatasaraylı olarak Ali Koç seçilirse bundan çok üzülürüm.'' dedi.

''ALİ DÜRÜST SÖYLEYİNCE MİLLİ MAÇ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM''

A Milli Takım'ın maçından haberi olmadığını söyleyen Altaylı, ''Ali Dürüst'e 'yemek yiyelim' dedim. 'Maç var' dedi. Ben de halı saha maçı sandım. Bir maç olduğunu Ali Dürüst'ten duydum.'' dedi.

''LUCESCU, ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRIRSA; ORADA DA 'OYUNCU YETİŞMİYOR' DİYE ŞİKAYET EDECEK Mİ?''

Lucescu'nun İran maçından önce yaptığını basın toplantısını eleştiren Altaylı, ''Lucescu'ya şunu sormak isterim. Almanya futbolda başarısız mıdır? En çok Dünya şampiyonu olan ve en çok final oynayan bir takım. Almanya'da yabancı sınırı kaç futbolcu? Almanya'da yabancı sınırı yok. Almanya'da teknik direktörün 'Hay Allah futbolcu yetişmiyor' dediğini duydun mu? Hollanda son dönemlerin en başarısız takımı değil midir? Orada da sıfır sınırlama var. Sahaya 11 yabancı ile çıkabilirler. İngiltere Milli Takımı'nın futbolcu yetişmiyor dediğini duydunuz mu? Orada da sınır yok. İspanya'da bir sınır var mı? Orada bir sınır var. AB pasaportlu oyunculara sınır yok ama Japon, Malezyalı falan alırsanız onlar sayılmıyor. Brezilyalılar yabancı sayılıyor. Onlar da zaten Portekizli oluyor çoğu zaman. Lucescu'ya soruyorum, Almanya Milli Takımı'na teknik direktör olursa da aynı şeyden şikayet edecek mi?'' diyerek sözlerini tamamladı.