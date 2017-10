Fatih Altaylı, Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki koreografi hakkında konuştu

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunduğu Spor Saati programında konuşan Fatih Altaylı, spor gündemini değerlendirdi. Altaylı, soruşturma talimatı verilen Galatasaray- Fenerbahçe maçında açılan koreografiden derbinin hakemi Cüneyt Çakır'a, Igor Tudor'dan Trabzonspor'a, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde ve ligdeki durumundan Göbeklitepe'de koşulan yarı maratona kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Fatih Kuşçu, geçen hafta yayınlanan programda Fatih Altaylı'nın derbiyle ilgili olarak söylediği "Sahadaki 23. kişi, 1. kişi olabilir" sözlerini hatırlatmasıyla başladı. Altaylı da "Hakem tercihi Cüneyt Çakır olursa, kesin öyle olur' demiştim. Maçtan sonra da sosyal medyadaki bazı arkadaşlar, taraftar grupları da 'Altaylı ne dediyse bire bir aynısı çıktı, tebrikler' yazmış. Bunun söylemek için Fatih Altaylı ya da başka biri olmaya gerek yok. Dürüstçe gördüğünüzü söylerseniz ki benim gördüğüm kimsenin görmediği bir şey değil. Sadece bizim birinden herhangi bir çıkarımız olmadığı için rahatça yorum yapıyoruz. Sağ olsun Bloomberg HT de bizim bu rahatça konuşmalarımıza izin veriyor. Gördüğümüzü söylüyoruz, keşke spor yorumcularının tamamı gördüklerini söyleme cesaretini gösterseler. Bunun için allamei cihanlık gerek yok. Yayıncı kuruluş, sistemi beğenme üzerine kurulu, yorumcusunun beğenmesine şaşırmamalı. Yayıncı kuruluş, federasyonla partnerler. Beğenmemelerine şaşırmamalı." yorumunda bulundu.

Altaylı, Galatasaray'ın bir taraftar grubunun yaptığı koreografiyi değerlendirdi. Altaylı, koreografinin gündem olmasını "Türkiye'nin ne kadar manyaklaşmış bir memleket haline dönüştürüldüğünü hep beraber görüyoruz. Geçen sene mayıs ayında yapılmış bir koreografi bu. Bugünün işi değil. Diyorlar 'Bu FETÖ'nün işi, FETÖ örgütünün lideri Fetullah Gülen bilmem ne...' Ya bunu söylemek için hakikaten kafayı 4 yerinden kırdırmış, beynini dışarıya akıtmış beyin yerine de lağımla doldurmuş olman gerekir. Niye? Bu, geçen senenin mayıs ayının işi. Niye, geçen sene Fenerbahçeli taraftarların, kötü sezon sonrasında hazırladığı bir video vardı. Video için tıklayınız... Bu adrese girsinler. Fenerbahçeliler, kendi takımları için bir video hazırlamışlar. Bu videoda Rocky Balboa filmini seslendiren Türk sanatçı kimse onun sesiyle Rocky filminden Rocky'nin kendiyle yaptığı bir konuşma var. Konuşmada Rocky'nin neden başarılı olması gerektiği, neden düşmemesi gerektiği, düşerse ayağa nasıl kalkması gerektiğinin bulunduğu bir dolduruş konuşması var. Fenerbahçeliler, görüntülerle bunu duygusal bir video haline getirmişler. Yani "Fenerbahçe ayağa kalk" diyorlar, bu ne demek kötü sezon geçirdin, yerdesin. Galatasaraylılar da kendi yerde olmasına rağmen bunla dalga geçmek için 'Ayağa kalk' sloganı belirlemişler. Fenerbahçe videosunda Rocky konuştuğu için figür olarak da Rocky'inin boksör resmini seçmişler. Geçen senenin mayıs ayında! Be Allah sizi kahretmesin. Geçen sene olmuş bu sene de Fenerbahçe'yle tekrar dalga geçmek için tekrar sahnelenmiş bir şeyi kalkıp FETÖ'ye bağlayanlar kimler? Hardcore geçmişlerinde FETÖ'yle kol kola, yan yana, dudak dudağa, el ele gezenler. Diyorlar ki 'Bu FETÖ'. Ulan bunun FETÖ'yle metöyle ne alakası var. 6-7 ay öncesinden yapılmış bir koreografi, burada maksat Fenerbahçe'yle dalga geçmek. Tekrar ellerinde hazır var diye yeniden göstermişler. Ben 'FETÖ'nün okulundan şerefle mezun oldum' diyenler, ben 'Türkiye'nin yarısı Fetullahçıdır, hocaefendicidir' diyenler, o zaman biz Fetullah'la uğraştığımız için bize sövenler şimdi dönüp diyor 'Vay' falan. Ya kardeşim böyle bir manyaklık, hastalık mı olur? Daha acayibi bunla ilgili suç duyurusunda bulunulup soruşturma başlatılması. Girsinler, yukarıdaki adresten baksınlar, sakın kimse yanlış anlamasın Fenerbahçe böyle bir şey yapmış, taraftarlar birbiriyle dalga geçiyor. Bırak onu Beşiktaş'ın 'Ayağa kalk' diye marşı var. Fenerbahçe'nin videosu iyi niyetle kendi kulüpleri için hazırlanmış bir şey, Galatasaraylılar da bununla dalga geçiyor. Bunun FETÖ'yle ne bağlantısı olur? Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın 'Trabzon ayağa kalkacak' diye tweet'leri var. Bütün bunlar ortadayken geçen sene olmuş koreografiden terör örgütünün lideri olan hasta ruhlu adam 5-10 gün önceden bir şey dedi diye 'Vaaay' diyorsunuz. Kardeşim, Fetullah'ın ne dediğini ben bilmiyorum, siz demek ki hala yakından takip ediyorsunuz hala ondan medet umuyorsunuz ki her söylediğini ezbere bilip ondan sonra ona buna saldırıyorsunuz. Ayıptır, ayıptır, ayıptır! Bunla ilgili soruşturma daha da ayıptır! Diyecekler ki 'Sen kimsenin avukatı mısın?' evet kardeşim ben doğrunun avukatıyım. Böyle bir ayıp olmaz, bu çok kötü bir şeydir. Bugün sana yarın ona. Terör örgütü FETÖ'nün lideri her konuşmasında abuk subuk bir şey söylemiş olsa her söylenen laf kalkıp ona bağlanabilir... Bu şundan farklı değil, FETÖ'nün lideri kalkıp diyor ki 'Ben Müslümanım', denecek ki 'İşte FETÖ'cü.' Böyle bir şey olabilir mi? Bunları ben kalkıp söylüyorum çünkü bir doğruları söylemek gerekir iki Galatasaray'dan birileri bunları söyleyemez, sanmıyorum! Saçma sapan bir şey. Savcı önüne gelince 'Kardeşim ayıptır' diyip atması lazım ya. Hala FETÖ'nün Türkiye üzerinde bu kadar etkili bu kadar egemen olmasını sağlayanlardan esas hesap sormak lazım. Her şeyi FETÖ'ye bağlayarak FETÖ'yü olduğundan güçlü, yaygın, olduğundan daha fazla şeye hakim göstermek kimin işine geliyor acaba? Ben bunu bilhassa gösterenlerin FETÖ'ye güç kazandırmak amacıyla yaptıkları konusunda kesin inanca sahibim. Çünkü bunlar gizlenmiş FETÖ'cülerdir! Açık söylüyorum sana!" değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, Cüneyt Çakır'la ilgili olarak ise "Cüneyt Çakır derbiye rol çalsın diye atanmış. Türkiye'nin en formsuz en kötü hakemini bu maça atamanın iyi niyetle bağdaştırılacak yanı yok. Buraya atanacak hakemler belliydi, başından beri söyledik. Masus o ismi sızdırıp arkasından Cüneyt Çakır'ı atamak bir federasyon, bir hakem kurulu tezgahıdır. Türkiye'de son derece utanç verici bir Merkez Hakem Komitesi vardır. Bu Merkez Hakem Kurulu'ndan kurtulmak zorundayız. Yıldırım Demirören zaman zaman doğru laflar etmekle beraber bu komiteyi koruduğu müddetçe kendisi de hakemlerle birlikte yıpranmak zorundadır. Ben gördüğüm her federasyon yetkilisine bu durumu 'Kardeşim bu hakemlerle gidemezsiniz' diyerek izah ediyorum. Bu hakemler bizzat kötülük yapıyorlar çünkü canları çektikleri yönettiklerini geçen sene söylemedim mi? '0 hatayla maç yönetti çünkü önümüzdeki hafta 15 günlük hata yapacak' demedim mi? Bu hafta sus haftaya kıyamet... " ifadelerini kullandı. İddaa'nın 19 Ekim Perşembe günü 08:59'da belirlediği daha sonra 09:00'da değiştirdiği derbi oranlarının 12:41'de Cüneyt Çakır'ın atandığının açıklamasından sonra Galatasaray'ın lehine olarak değiştirilmesi iddiasıyla ilgili de konuşan Altaylı, "Türkiye'de her şey algı üzerinden gidiyor. Herkes samimi yorum yapsa benim buraya çıkmama gerek yok. Herkes başka bir şeyler peşinde. İddaa falan saçmadır, diğer bahis siteleridir Türk sporunu kirleten şeylerdir. Türkiye sözde, yalandan, palavradan muhafazakar ülke deniyor, spor sahaları kumardan bahisten geçilmiyor. Biz gençlere sporu mu öğreteceğiz bahisi mi? Millet çoluğunun çocuğunun rızkını bahis sitelerine yatırıyor, gençler o reklamlardan görüp bahis oynuyor, artı lige şaibe geliyor, federasyonlar hocalar futbolcular kirleniyor. İş mi bu? Muhafazakar Türkiye, müslüman Türkiye, her yerde İmam Hatip sözde, oraya kumar şeyi açıyorlar. Abuk subuk reklamlar, içimiz dışımız kumar oldu. Spor bu ya!" dedi.

Galatasaray'ın takipçileriyle arasındaki puan farkını da yorumlayan Altaylı, Galatasaray'ın derbiyle avantajını koruduğu fikrine "Bu fikre sıfır katılıyorum. Galatasaray'ın sezon başından beri henüz zor maçlarını oynamadığını, zor maçlardan sonra konuşmamız gerektiğini ancak bu maçlara puan farkıyla girerse rahat edeceğini söyledim. Igor Tudor'un kredisi o maçlara kadar sürer. O maçlar sonrasında hala puan farkı varsa iyi. Bugünkü yazımda da şunu söyledim 'Galatasaray, peşpeşe Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş maçlarının olduğu bir korku tüneline giriyor' dedim. Beni en çok Tudor'un korkuttuğunu söyledim. Çünkü Tudor teknik direktör falan değil. İyi bir antrenör olduğunu, takımı çalıştırdığını söyleyebilirim. Maça çıkarken Tudor futbolculara bu kadroyla ya da başka bir kadroyla fark etmez 'Arkadaşlar, geçen hafta ne oynadıysanız aynısını oynayın' dese Galatasaray bu maçı 4 farkla alırdı! Çünkü arada muazzam bir form, yetenek, sahaya hakimiyet durumunda uçurum vardı. Tudor ne yaptı? Daha önce çuvalladığı 3'lü savunmayı denedi, saçma sapan ne olduğu belli olmayan bir oyun cinsi... Fenerbahçe maça 'Bunlar bizden daha iyiler, daha formdalar, daha kaliteli oyuncular' diyerek ürkek başladı. Çünkü oyuncu sahada hisseder, bir baktılar ki Galatasaray'ın sahada oyun oynamaya niyeti yok. Biraz başladılar oyun oynamaya ama onlar da o kadar iyi oynayamadı çünkü onların da başında kötü bir teknik direktör var. İki takımın da teknik direktörleri kötü! Belhanda... Oynadığı futbol sıfır! Kocaman bir sıfır. İlk yarıyı bitirmememsi lazımdı, teknik direktör olsam soyunma odasında 'Belhanda sen oynamıyorsun, evine git kardeşim. Çünkü maçı seyredecek kadar bile bu işin içerisinde değilsin. Selçuk sen oyuna gir' derdim. Selçuk'u istemiyorsan da alma, Belhanda'nın yerine Feghouli'yi çek oraya da başka birini al. Bunların hiçbirini yapmıyor ve Belhanda'ya tahammül ediyor. Belhanda da kart arıyor. Sonunda hak etmişti etmemişti, o pozisyonda görmesi lazımdı değildi ayrı bir şey. O Cüneyt Çakır'ın kötü hakemliğinin sonucu ama başka bir pozisyonda görmesi muhtemeldi. Onu oyunda tutuyorsun arkasından Gomis'i çıkarıyorsun! Zaten bir halt ettiğin yok, orta falan yok Eren Derdiyok'u alıyorsun! Eren kaç kere değdi topa, galiba 2! Yalandan az pres yaptı, gol alanında topla buluşmuşluğu yok, dışarıda bir iki kere topla buluştu. Bu teknik direktörlük mü kardeşim? Allah tarafından karşı tarafın da teknik direktörü en az bizimki kadar kötüydü. Fenerbahçe'de futbol adına ne yaptığını bilen tek adam var Valbuena, o da onu çıkardı. 'Allah'ım sen Aykut Kocaman'dan razı ol' diye dua ettim, ellerimi açtım. Yorgun falan değildi. 'Ey büyük Allah'ım iyi ki rakibimizde böyle bir teknik direktör var sözleşmesini uzatsınlar tepe tepe kullansınlar' dedim. İki tane kötü teknik direktör var, iki tane oynamamaya programlanmış takım ve böyle bir hakem... Ortaya çıkan da futbol 0, teknik direktörler 0, sonuç 0-0. Bunun nesi dünya derbisi ya? 30 ülkede yayınlandı ve bir daha da yayınlanmaz herhalde. 'Bu mu Türkiye'nin derbisi' demişlerdir. Ayıptır. Taraftar konusuna gelince taraftar satın almak yönetimlerin hoşuna gider. Bağladığın taraftar bu olur işte, bunu daha önce Aziz Yıldırım yaptı. Fenerbahçe tribünleri önce tıs pıs oldu şimdi tribünler bomboş. Galatasaray'da da 51 bin seyirci vardı, bin kişilik gürültü var mı? İlk yarı boyunca çıt yok! Nerede abi o sahayı boğmak? Ama buna mukabil hakemin kafasına şişe atılmakta var abi. Utançtır! Galatasaray sahası kapatılsın mı kapatılmasın mı karar mercii ben değilim ama cezası kapatılmaksa kapatılmalıdır. Bunlar İngiltere'de de oluyor bir hıyar şişe fırlatıyor, geçen de futbolcuya saldırdılar. Kulüp ne yaptı, anında maç sırasında tespit ediyor. Maç sırasında yerinden alınıyor, kombinesi iptal ediliyor, maç sırasında bir daha o takımın tribününe girmemesi konusunda karar veriliyor. Galatasaray bunu yapacak mı? Hayır. Şans eseri polis yakalarsa da yöneticiler devreye girer 'Aman işte serbest bırakın' falan der." sözleriyle cevap verdi.

Altaylı maçtaki pozisyonlar için ise "Serdar Aziz'in gole sebebiyet verdiği avanakça topu aradığı ve olaydan bihaber olduğu pozisyonda gol diye düşündüm. Çünkü bir faul görmedim. Akşam televizyondan seyrettiğimde faul olduğunu düşündüm ancak önceden yazdığım köşe yazımı geç saatte programda olduğum için düzeltemedim. Ama değilmiş. Galatasaray'a verilmeyen iki penaltı var gibi duruyor. Video hakem var diyelim, bu değerlendirilecek... Akşam televizyonda maç yorumlarını seyrettim, 5 ayrı kanalda 5 ayrı hakem değerlendirmesi var. Erman Toroğlu ve Bülent Yavuz diyor ki 'Penaltı' öbürü diyor değil, biri diyor ki 'Faul' diğeri değil... Bu video hakemin başında kim duracak? Hangisi abi? Kimin kararıyla değerlendirilecek? Video hakem böyle bir saçmalık olabilir mi? Tartışmalar bir iken üç olacak! Türkiye Ligi'nin içine bir kez daha ettiler! Bu kadar kötü hakemlikle lig gitmez kardeşim! Dedik ki 'Bu maçı yönetemeyecek tek kişi Cüneyt Çakır'dır', federasyon göz göre göre onu inadına atıyor! Üstelik Galatasaraylı'sı Fenerli'si Beşiktaşlı'sı taraflısı tarafsızı herkes hemfikir! Fenerbahçe maçlarında görev almıyor sonra Galatasaray-Fenerbahçe maçına veriyorsun. Neden Fenerbahçe'yle barışsın diye mi? Niye veriyorsun abi bu maça? Oraya konuyla alakası olmayan düzgün hakem var. Cüneyt Çakır gibi Türkiye'nin en şüpheli hakemini verme. Babasının başına gelenler belli! Madem koreografiden FETÖ'cü çıkarıyorsun neden Cüneyt Çakır'ın babasından FETÖ'cü çıkarmıyorsun kardeşim hala Cüneyt Çakır'ı kolluyorsun. Bu hakem düzenini onun babası kurmadı mı kardeşim?" değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, Tudor'un maç sonunda yaptığı '1 puan iyidir' açıklamasıyla ilgili olarak 'Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ne olduğunu anlayamamış' yorumlarına yönelik "Katılmıyorum, tam aksine Türkiye'de futbol anlayışının ne olduğunu çok iyi anlamış görünüyor. Fenerbahçe'ye sahamda kaybetmeyeyim, 1 puana razı hakeme de konuyu hak ettiğinden biraz fazla fatura ederek işin içinden sıyrılayım diyor. Hakem devreye girinceye kadar Galatasaray normal oynasaydı ilk yarı 2 ikinci yarı 2 atıp maçı 4-0 bitirebilirdi. Bitirmeyebilirdi, yenilebilirdi de futbol bu bilemiyoruz ama Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynamadı. Başarılı olduğun oyun sisteminden neden vazgeçiyorsun? Karşındaki rakibin sezon başından bu yana oynadığı her rakibinden gol yemiş! Senin takımın da Türkiye'de maç yaptığı herkese gol atmış! Demek ki sen Türkiye'de her maç gol yemiş takıma gol atamama başarısını göstermiş ilk takımsın! Bu da teknik direktörlüğünün kötü olduğunu gösterir çünkü takımın oyun anlayışını bozdun. Galatasaray bu oyun anlayışıyla geçen sene de oynuyordu ondan önceki sene de ve başarılı olamıyordu. Yavaş, geride bekleyen, tırsık böyle abuk subuk bir oyun anlayışı. Galatasaray bunu oynayamıyor, bunu anlayabilmiş değil. Galatasaray bir tünele giriyor: Haftaya Trabzon, sonra Başakşehir, Beşiktaş. Tudor gösteriyor ki Galatasaray bu maçları da böyle oynayacak. Çünkü bu taktik 'yusuf' taktiği! Sen buna geçtiğin takdirden itibaren kasmaya başlıyorsun, sonra da dizginliyorsun. Dizginliyorsan bu oyunculara gerek yok ki! Senin altında vahşi olduğunu göstermiş bir takım var, sen bu vahşi atın ayağına zincir burnuna halka, boynuna kement takarak durduruyorsun kardeşim! Galatasaray'ın bir tane çıkarı var: Teknik direktör olan arkadaş takıma antrenman yaptırsın, kimin oynaması gerektiğini de taraftara sorsunlar, maç sırasında değişiklikleri de taraftara buton vererek halledilsin, yemin ediyorum daha doğru değişiklikler yapılır! Dün kimse Gomis'i çıkarmazdı! Dün tribün Belhanda'yı 2. yarının 5. ya da 10. dakikasında çıkarırdı ama Tudor'un dünyadan haberi yok. Söylüyorum, kötü teknik direktör! Galatasaray bu 3 maçtan 3 puanla falan çıkabilir, çok korkuyorum! Bu beni ciddi manada ürkütüyor. Galatasaray'ın bugün 23 puanı var, en yakın rakibinin 6 puan önünde. Bu maçlardan 3 puanla çıkarsa rakipleri 9 puan alırsa durum eşitleniyor. Ondan sonra tekrar strese gerilime gir çık, yeniden farkı açmaya çalış falan filan. İşler çok zor girer. O yüzden Galatasaray, bu ayağına pranga vuran teknik direktörünü uyarsın. Değiştirsin demiyorum! Desin ki 'Bu takımın sahibi sen değilsin. Yense de yenilse de biz bu takımın öbür futbolunu, oynayabildiğini gösterdiği futbolu istiyoruz.' 'Arda, Türkiye'nin en iyi futbolcularından biri. Gelmesini istemiyorum çünkü bu futbola uygun değil' demiştim. İyi oynuyor, sonuç da alabiliyor. Fark etmez öyle oyna yenil, tribün daha mutlu olur!" cevabı verdi.

Altaylı, Aykut Kocaman'ın açıklamalarıyla ilgili olarak ise "Kötü yönetti. Hakem konusunda haklı. Hakem futbolu öldürdü, Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı öldürdü yok! Türkiye Ligi'nde herkesin gözü hakem üzerinde, bu maça özel değil. O yüzden 'MHK değişmeli' diyorum zaten! Beşiktaş-Başakşehir maçını yöneten Mete Kalkavan da titrekler familyasından." yorumunda bulundu.

Altaylı, Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın yerine başkan seçilmesi için Fenerbahçelilerin yaptığı 'Galatasaray'a yenilelim de yönetim gitsin' yorumları üzerine "Fenerbahçe'de aklı selim herkes Aziz Yıldırım'ın gitmesi gerektiğini söylüyor. Fenerbahçe'yi gerçekten sevenler... Ama Fenerbahçe'nin genel kurulunda bir Fenerbahçe'yi sevenler var bir de Aziz Yıldırımlılar var! Aziz Yıldırımlılar, kalsın istiyor ve çoğunluktalar. Aziz Yıldırım seçimi kazanmak istediği müddetçe kazanır. Çünkü içeride, söylenene göre üye sayısının yarısından fazlası Aziz Yıldırım döneminde yapılmış. Kurul, Aziz Yıldırım konuya nasıl kaşını kaldırırsa öyle yaklaşanlar arkadaşlardan oluşuyor. Ali Koç değil aklına kim geliyorsa gelsin, Aziz Yıldırım yol vermedikçe olmaz. Aziz Yıldırım da Yargıtay'dan hakkında negatif sonuç çıkmadıkça bırakmaz! Negatif sonuç çıkarsa istese de yasal olarak orada oturması mümkün değil. Aziz Yıldırım isterse Fenerbahçe'de emr-i hak vaki oluncaya dek başkanlığını sürdürebilir." değerlendirmesini yaptı. Altaylı, Fenerbahçe eski başkan adaylarından Hulusi Belgü'nün 'Fenerbahçe'de demokrasi yok' sözleriyle ilgili olarak "Hulusi beyin açıklamaları büyük oranda doğrudur, çoğu kulüpte çoğu zaman bunlar oluyor. Galatasaray'ı da böyle bir gelecek bekliyor ama bu kadar olmaz. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin dükkan sahibidir. Kendisi bu dükkandan taşınmak istemedikçe hava parası da verseniz kolay kolay oradan çıkaramazsınız. Vakıf kiracıları vardır ya 80 sene orada oturur, Fenerbahçe de aynı öyle Aziz Yıldırım'ın keyfine kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Altaylı, Trabzonspor'un içerisinde bulunduğu durumla ilgili olarak "Bu durum Galatasaray'a karşı ekstra motivasyon üretir, zaten Rıza Çalımbay büyük maçlara iyi konsantre olan bir adamdır. O maçın tahmini skoru 0-0 olacaktır. Trabzonspor'da büyük bir güç yok, Burak da sakatlanmış. Rıza Çalımbay o maçı 0-0'a bağlar, 'Bu takımın kadrosu yetersiz' diyip bol miktarda transfer ister. O transferler ardından biraz toparlar ancak bu sezon toparlanma ihtimalini görmüyorum. Fakat Ersun Yanal döneminde harcanan büyük paralar nedeniyle gelecek yıllarda da belini doğrultma ihtimalini zayıf görüyorum. Hele üstüne böyle bir yönetim krizi bindiği zaman ekip olmadan Muharrem Usta iyi bir adamdır, dürüst bir adamdır ancak zor götürür. Çünkü kaynak gücü de Galatasaray, Fenerbahçe gibi ne yazık ki değil." dedi.

Altaylı, Beşiktaş-Başakşehir maçını da değerlendirdi. "Beşiktaş bir yandan mucizeler yaratıyor bir taraftan bu puan kaybı. Şampiyonlar Ligi'nde bu başarıyı elde etmişseniz, 3 maçını da kazanan 3 takımdan biri olmuşsanız ve onlar Real Madrid, Manchester City olmuşsa siz bu oyuncuları lige kolay kolay konsantre edemezsiniz." yorumunda bulundu ve ekledi: "Sadece futbolcuyu değil teknik direktörü de lige konsantre edemezsiniz, sakatlanmaktan korkar, yorgunluktan korkar, bir dahaki maça hazır olamamaktan korkar, korkar oğlu korkar... Adrenalin boşalması da var bu maçlardan sonra. O maçlardan sonra sürdükleri keyif de var. Beşiktaş'ın işi zor. Açıkçası bu haftanın kazananı Fenerbahçe oluyor çünkü en azından zirveyle arasındaki puan farkı değişmedi. Beşiktaş'la ilgili söylediğimiz şeyler, Başakşehir için de geçerli. Hoffenheim maçına kimlerle çıktı, önemli oyuncuları götürmedi. O Avrupa Ligi'nde yapamayacağını anladı ve lige odaklandı. Beşiktaş'ın böyle bir lüksü yok, hem Şampiyonlar Ligi'nden büyük paralar kazanıyor hem prestij kazanıyor ona daha çok ihtiyacı var, hem Başakşehir değilsin ligde şampiyon olman lazım."

Altaylı, Nuri Şahin'in genç futbolculara verdiği tavsiyelerle ilgili olarak ise "Almanya'dan gelen futbolcuların neden Türkiye'de biraz daha başarılı olduğunu anlıyor musun? Almanya'daki 3,5 milyon Türk'ten bu kadar futbolcu çıkıp 80 milyon'dan çıkmamasının temelinde bu var. Nuri Şahin gibiler oralar da oynuyor, daha alt bilinçte olanlar burada oynuyor. Altınordu'dan genç bir futbolcuyu örnek göstermiştik. Futbolcunun ayağıyla beraber kafasını geliştirdiğiniz zaman kafasının içinde sadece teknik taktik değil daha fazla şey de olduğu zaman başka yere gidiyor." yorumunda bulundu.

Altaylı, hafta sonunda Göbeklitepe'de koşulan yarı maraton ve Salomon Kapadokya Ultra Trail'i değerlendirdi. Altaylı, "Bu gibi yerlerin uluslararası organizasyonlarla gündeme gelmesi iyi bir şey. Ancak Göbeklitepe'yle ilgili bir şey söyle diyorsan; Göbeklitepe'nin kazılarını yürüten Alman arkeolog ne yazık ki hayatını kaybetti ve şimdi o kazılarda bu yetkinlikte çalışmalar yürütülmüyor. Bildiğim kadarıyla sponsorlar konusunda da sıkıntılar var. Göbeklitepe'ye birilerinin, üst düzey yerli veya yabancı arkeologların, hakiki sponsorların el atması lazım. Sonuçta bu bir insanlık mirası, insanlık tarihini değiştirecek bir yer orası. Kazılan bir yer de yüzde 10-15'lik, çok küçük bir bölümü. Kültür Bakanlığı'nın veya uluslararası organizasyonların yatırım yapması lazım." dedi.

