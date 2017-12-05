Fatih Altaylı: "O golü yemeyeceksin Muslera kardeş"

“Beşiktaş iyi, Galatasaray ise rezil oynadı. Muslera’dan Gomis’e kadar... Muslera rezaletti. Ki şu anda takımın en çok para alan oyuncusu... Belki de dünyanın en çok kazanan kalecisi. O zaman o ilk golü yemeyeceksin Muslera kardeş. ‘Sonrasında çok kurtardı’ demeyin bana.”

- Beşiktaş, G.Saray derbisinin ikinci yarısında müthiş oynadı. Muslera’nın hatası önemliydi ancak iki takım arasında da çok fark vardı. Sizin görüşünüz nedir?

Beşiktaş müthiş oynadı lafı abartılı olur. Beşiktaş müthiş oynasaydı maç 9-0 biterdi. Beşiktaş iyi oynadı, Galatasaray ise rezil oynadı. Muslera’dan Gomis’e kadar. Muslera rezaletti. Ki şu anda takımın en çok para alan oyuncusu Muslera. Belki de dünyanın en çok kazanan kalecisi. O zaman o ilk golü yemeyeceksin Muslera kardeş. ‘Sonrasında çok kurtardı’ demeyin bana. Takımını geri düşürmeyeceksin hatalı golle. Önemli olan o. Beşiktaş’ın en büyük artısı takım olması. Geveze ama kötü yönetmeyen bir başkana sahip olması... Teknik direktörünün kaliteli ve bu düzeyin hocası olması, tecrübeli olması.

DURSUN ÖZBEK NE KADAR G.SARAYLI Kİ!

- Derbi gösterdi ki yere göğe sığdırmayan Galatasaray kadrosunun aslında eski yıldızlar, heyecanı eksik ve egolu futbolculardan oluşuyor. Hiç kimse elini taşın altına koymadı. Hiçbirisi sorumluluk almadı. Siz de aynı fikirde misiniz?

Bugünkü yönetime baktığınız zaman gelen futbolculara da teknik adamlara da Galatasaraylılığı öğretecek tek bir kişi yok kulüpte. Kimden öğrenecekler Galatasaraylılığı, 65 yaşından sonra popüler olmak için ilk kez Galatasaray Kulübü’ne gelen başkandan mı, kardeşinden mi? Dursun Özbek ne kadar Galatasaraylı ki, gelenlere Galatasaray adabını, Galatasaray büyüklüğünü öğretsin. Sporcuların saygı duyacağı, bilgisine, fikrine önem vereceği, önünde ceketini ilikleyeceği kim var yönetimde. Bu yönetime bakınca benim Galatasaray’dan vazgeçesim geliyor, futbolcular mı bunlardan Galatasaraylılık öğrenecek! Bu yönetim kulübün parasını saçarak pahalı adamlar alıyor ama bu adamlara bir kulüp çatısı altında olduğunu gösteremiyor çünkü yönetimin kendisi de bunun farkında değil.

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G.SARAY’DA AKIL EKSİKLİĞİ VAR

- Galatasaray’da bir üst akıl eksikliği var mı?

Üstü altı bilmem. Öyle şeylerden anlamam. Galatasaray’da akıl eksiği var. Ama daha önemlisi adam eksiği var. Dursun Özbek kulübü batırıyor ama karşısına da kimse çıkmıyor niyeyse. Batsın o zaman ne diyeyim. Çünkü bu başkanı alkışlayanlar kulübün akıllı olmayan kesimi. Akıllı olanlar ise durumu görüyor ama yapacakları bir şey yok. Çünkü aday yok.

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KULÜBÜN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ DURUMA KIZGINIM

- Aylardır uyardınız. “Tudor ile gitmez” diye. Galatasaray cumartesi günü büyük bir faciadan döndü. Zaten maç yazınızda da gerekeni belirttiniz. Bugün neler söylemek istersiniz?

Galatasaray’da ben her zaman sakin düşündüm. Maç sonrası yazımda da bir öfke, ani bir kızgınlık, sonuçtan dolayı tepemin atması gibi bir durum yoktu. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi ben üç aşağı beş yukarı bu sonucu bekliyordum. Kızgınlığım sonuca değil, Dursun Özbek tarafından kulübün düşürüldüğü duruma kızgınım. Özbek’ler orada olduğu müddetçe bu iş böyle gider ve yokuş aşağı iniş sonunda da uçuruma yuvarlanma. Galatasaray şu anda bir uçuruma doğru gidiyor ve genel kurul da bu durumu izliyor, izlemekle yetinse iyi, bir de alkışlıyor. İki arazi satılmış, borçta azalma yok. Sürekli doğru olmayan şeyler söyleyen bir başkan. Ve ne yapıldığını anlamaktan aciz bir genel kurul ve divan kurulu. Bunun sonucu Galatasaray’ın giderek başarısız olması ve giderek popülarite kaybetmesi. Belki de böyle bir şey sonunda hayırlı olur. Galatasaray’dan nemalanmak isteyenler kulüpten uzaklaşır. Seviyesiz bir güruh da kulübün taraftarı olmaktan vazgeçer.

"Galatasaray şu anda bir uçuruma doğru gidiyor ve genel kurul da bu durumu izliyor, izlemekle yetinse iyi, bir de alkışlıyor."

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DİVANDA ÜYELERE ŞUNU SORACAĞIM: 1 MİLYARLIK ŞİRKETİNİZ OLSA ÖZBEK’İ BAŞINA GETİRİR MİSİNİZ?

- Bu sene de Şampiyonlar Ligi’ne gidilemezse ekonomik anlamda durum kritikleşir. Bu sıkıntı için ne diyeceksiniz?

Zaten kritik. İşte tablolar ortada. Dursun Özbek geldiğinden beri, Galatasaray’da muazzam bir gelir düşüşü, gider artışı ve buna bağlı olarak da zarar artışı var. Bu adam geldiğinde Galatasaray’ın zararı 50 milyon. Bunu hemen 70’e, sonra da 300’e çıkardı. Geçen yıl Galatasaray 297 milyon TL zarar etti. Tarihinde yok bu. Ama çok başarılı bir başkan olduğu için bu zararı ettirirken alkışlandı bir de! Çıkıp abuk sabuk konuşuyor. “Ben Galatasaray’a zarar vermem. Ben Galatasaray’ı kendi işimden çok düşünürüm” diye. Bunlar palavra. Laf. Boş laf. Buna ancak genel kuruldaki aptallar inanır. Akıllılar inanmaz. Batırdın işte kulübü, daha ne yapacaksın? İsteyerek yapmıyorsun elbette ama batırıyorsun. Bilgin, becerin bu kadar da ondan. İlk divan toplantısında şunu soracağım üyelere; “1 milyarlık bir şirketiniz olsa bu Dursun Özbek’i başına getirir misiniz?” diyeceğim.

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"Geçen yıl Galatasaray 297 milyon TL zarar etti. Tarihinde yok bu. Ama çok başarılı bir başkan olduğu için bu zararı ettirirken alkışlandı bir de!"

TERİM, KÖTÜ YÖNETİMLE BAŞARILI OLAMAZ

- “Tudor gitsin, Terim gelsin” sesleri yine yükselmeye başladı. Yönetim tam bir çıkmazda... Ne yapacağını bilmiyor. Sizin görüşünüz nedir?

Geçen seneden beri ‘Bu yönetimle Mourinho gelse ne olur’ diyorum. Yine aynı fikirdeyim. Terim’in bokunda boncuk yok. Özhan Canaydın’la geldiği zaman ne olduğunu gördük. Şimdi de farklı olmaz. Terim kötü yönetimle bir şey yapamaz. Sadece borcu arttırır. Terim gelecekse iyi de bir yönetim gelmesi lazım. Galatasaray’ın sorunu hoca falan değil, Galatasaray’ın sorunu yönetim, sorun Dursun Özbek.

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BİRİSİ FUTBOLCULARA FENERBAHÇE’NİN NE OLDUĞUNU ANLATMIŞ

- Haftalardır Fenerbahçe eleştirildi. Ancak şu anda baktığımızda ligin en çok gol atan takımı durumunda. Genel kanı futbolcuların artık ellerini taşın altına koyduğu şeklinde. Sizin görüşünüz nedir?

İyi ve hızlı toparlandılar. Birisi onlara Fenerbahçe’nin ne demek olduğunu anlatmış olmalı ki, adam gibi oynamaya, takım gibi davranmaya başladılar. Hakem hataları da kesildi Fenerbahçe aleyhine.

- Fenerbahçe, son maçta santrforsuz oynadı, 4 gol attı. Bunun açıklamasını nasıl yaparsınız?

Zannedersiniz ki, Fenerbahçe’nin santrforları varken gol yağmuru yapıyorlardı. Fenerbahçe’de zaten santrforlar gol falan atmıyor ki. Çoğunu başkaları atıyor. Geçen hafta söyledim bunu, santrforsuz fark etmez diye.

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ŞAMPİYONLUK BAŞAKŞEHİR’E UZAK DEĞİL

- Başakşehir lider oldu. Bu liderliğini sürdürebilir mi? Adebayor ve Emre gibi iki büyük usta var. Onların tecrübesi şampiyonluk için yeter mi?

Yeter elbette. Gayet tecrübeli başka oyuncular da var Başakşehir’de. Öyle görünüyor ki, ligi ilk ikide bitirecekler. Şampiyonluk da uzak değil.