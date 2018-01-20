Gazete Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray'da Dursun Özbek dönemini bitiren ve Mustafa Cengiz'i başkanlık koltuğuna oturtan seçimi yorumladı. Fatih Altaylı'nın HABERTURK.COM'a yaptığı açıklamalar şöyle:

Dursun Özbek'in bu seçim döneminde yapmış olduğu her hareket, Galatasaray gibi büyük bir camiayı yönetecek kapasitede olmadığını çok net bir biçimde ortaya koydu. 4 ay sonra seçim olacak bir kulüpte seçim kararı alması ve bu seçime yönetimden sadece bir tek kişiyi, Alper Narman'ı çıkararak devam etmesi bu seçimin anlamsızlığını ortaya koyan bir veriydi. Normal bir başkan eğer Alper Narman'dan rahatsızsa onun istifasını ister, mayısa kadar 3 ay yoluna devam ederdi. Galatasaray camiası çok açık bir şekilde Dursun Özbek'in Galatasaray lehine değil, kendi lehine bir seçim yapma arzusunda olduğunu gördü. Bu ilk hatasıydı.

İkinci hatası, geçen mayıs ayında kendisini seçim yaparak güçlü bir yönetim kurması konusunda uyaran Galatasaraylılara 'Tüydüler' diyerek hakaret etmesiydi.

Bir diğer hatası seçime iki gün kala Serdar Güzelaydın'ı yağmadan mal kaçırır gibi Sportif AŞ yönetimine alması oldu. Bütün bunlar Dursun Özbek'in Galatasaray'ı değil, kendi gizli ajandasını düşündüğünü gösterdi. Bunun sonucu olarak da bu seçimi kaybetti.

Normal şartlarda mayısta seçim yapsaydı eğer ve yine karşısına Mustafa Cengiz çıksaydı, çok rahat şekilde seçimi kazanabilirdi. Ama o Galatasaray'ı düşünmediğini, zeka kokmayan hamleleriyle tüm Galatasaraylılara gösterdi. Zaten çevresinde toplanan Galatasaray genel kurul ağalarının sözüne inanması ve onları çok güçlü zannetmesi diğer yanılgısı oldu. Galatasaray'da hiçbir değeri olmayıp Galatasaray üzerinden değer kazanmaya çalışan bu genel kurul akbabaları bir yandan Lise'nin adını kirletirken diğer yandan da Dursun Özbek'i yanılgılara sürüklediler.

Sonuç olarak Galatasaray'dan başka hiçbir önceliği olmayan liseli ve lisesiz Galatasaraylılar Dursun Özbek'e kırmızı kart gösterdiler. Çünkü üst üste centilmenlik dışı hareketler yaparak bu kırmızı kartı hak etmişti. Geçen mayıstaki sarı kartı kendine çeki düzen vermek için kullansaydı eğer Galatasaray'da bir dönem daha başkanlık yapabilirdi. Ama o bunu anlamadı ve Galatasaraylıları korkutarak başkan kalabileceğini düşündü. Şimdi asıl mesele 4 ay süreyle Galatasaray'ı yönetecek olan Mustafa Cengiz'in gerçek tabloyu gördüğü zaman doğru hamleler yapması ve vakit kaybetmemesi. Çünkü Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum herkesin zannettiğinden çok daha kötü. Dursun Özbek'in tutarsız, gerçeklikten uzak projelerinden elde edeceğini söylediği gelirlerin çoğunun hayal olduğu gibi, bu zamana kadar yapmış oldukları Galatasaraylılar tarafından bilinmeyen bir muamma. Bunun hızlı bir biçimde ortadan kaldırılması ve belki de Galatasaray lehine revizyonlar yapmak üzerek ilgili kurumlarla masaya oturmak gerekebilir. Dursun Özbek'in yapmış olduğu tahribatın hızla ortadan kaldırılması için önümüzde kısa bir vakit var.