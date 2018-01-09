FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI

- Galatasaray kulisleri hareketli. Seçim çalışmaları sürüyor ve iki aday var. Nasıl görüyorsunuz?

- Dursun Özbek baskın bir seçimle üç buçuk yıl daha Galatasaray’ı yönetmek istedi ama onun istediği kadar kolay olmayacak bu iş. Mustafa Cengiz, tüm acemiliğine rağmen, Genel Kurul’u tanımamasına rağmen Özbek’e olan tepkiden yararlanacak. Seçim çok kafa kafaya geçebilir. Özbek’in ve yandaşlarının paniğinden bunu anlamak mümkün... Dursun Özbek şimdi her tarafa saldırıyor. Muhaliflerine Sportif A.Ş.’de yönetim kurulu üyelikleri teklif etmeye başlamış. Ama kurduğu yönetim çok kötü... Eskisinden daha iyi değil. Şimdi diyor ki, “Teklif ettiğim hiç kimse kabul etmedi”, “Bu da senin ayıbın” diyen yok. Niye kabul etmemişler bir aynaya sor bakalım. Ayrıca “Abdurrahim Albayrak’a teklif yaptım” diyor. Albayrak ertesi gün “Böyle bir teklif yok” diyor. Mustafa Cengiz’in “Mayısta seçim yapmak üzere adayım” demesi camiada çok olumlu karşılandı. Genel Kurul’u parmağında oynattığını düşünen arkadaşlarımızın etki alanı dışında kalan ve Galatasaray’ı düşünen gerçek Galatasaraylılar sandığa giderse Mustafa Cengiz kazanabilir. Çünkü mayısta ahlaklı bir seçim sözü veriyor. Bu çok önemli...

BENCE DOĞRU İŞLER

- Terim bütün eski oyuncularını topladı. Terim’in Florya hamlelerini nasıl buluyorsunuz?

- Hasan Şaş’ı ben daha önce Tudor döneminde de önermiştim. Mustafa Denizli’ye de önermiştim. Bence doğru işler.

ARDA TURAN BAŞAKŞEHİR’E GÜÇ KATACAK

- İki gelişme çok konuşuldu. Cenk Tosun ve Arda Turan... Önce Arda’dan başlayalım. Başakşehir’de başarılı olabilir mi? Bu transfer, Arda için ‘geriye gidiş olarak’ nitelendirilebilir mi?

- Arda her yerde başarılı olabilir, hiçbir yerde başarılı olamayabilir. Bu tamamen kendine kalmış bir durum. Ben futbolu özlemiş ve kendini kanıtlamak isteyen Arda’nın Başakşehir’e güç katacağını ve iyi olacağını düşünüyorum. Başakşehir’in şampiyonluk şansını da ciddi biçimde arttıracaktır Arda. Bir futbolsever olarak Arda’nın yeniden Türkiye’de futbol oynamasından mutlu olacağımı söylemeliyim. Geriye dönüş mü? Eh, biraz öyle ama çok büyük başka uluslararası yıldızlar da futbollarını ülkelerinde noktalıyorlar. Garip bir şey yok. Cenk meselesi ise şahane bir sonla bitti. Açıkçası ben Cenk’e böyle bir teklif olduğunu yazdığınız zaman biraz şüphe ile baktım. Çünkü menajerler böyle haberler sızdırmaya bayılır ve bir piyasa oluşturmak isterler. Everton’un transfer harcamalarına bakınca doğrusu böyle bir ihtimali zayıf gördüm. Sonrasında ise 20 milyon Euro meselesi netleşince “Hiç düşünmem satarım” dedim. Beşiktaş yönetimi ise biraz daha pazarlık etti ve anladığım kadarıyla 22 milyon Euro’ya sattı. Çok iyi bir para. Cenk, Everton’ın beklentilerini karşılarsa, bir büyük transfer daha gerçekleştirebilir. Cenk, son birkaç yılda çok istikrarlı bir gelişme gösterdi ve Avrupa futbolunda iyi santrfor sıkıntısı çekilen bir dönemde, çok yönlü futboluyla parladı.

KATARLILAR’A SATILACAĞI SÖYLENİYOR

- Arda transferi ile birlikte Başakşehir eleştirilmeye başlandı. “Parayı nereden buluyorlar?”, “Bizim vergilerimizle Arda’yı alıyorlar”, “Devlet, Anadolu takımlarına yardım etsin” şeklinde... Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Belediyelerin, özellikle de İstanbul gibi zaten önemli takımların olduğu bir ilin belediyesinin futbola bu kadar para harcamasını ben de eleştirdim hep. Bütçelerini bilmiyorum. Nereden gelir elde ettiklerini de tam olarak bilmiyorum ama eğer zararda değillerse, eğer beIN Sports ve tribün artı sponsorluk gelirleri ile yaşıyorlarsa kim ne diyebilir? Sonuç olarak bir ‘A.Ş.’. Bu konuda çeşitli dedikodular var. Başakşehir’in Şampiyon Ligi’ne katılma hakkı elde etmesi halinde Katarlı bir gruba satılacağı, Katar Spor Yatırımcıları ile anlaştıkları söyleniyor. Bunlar dedikodu ama ciddi kaynaklardan gelen dedikodular.

GURUR VERİCİ BİR DURUM

- Türk Telekom Stadı’ndaki Galatasaray-Başakşehir maçı çok ilginç olacak. Bir yanda Terim, bir yanda Arda ve Emre? Sizce sıkıntılı bir maç olur mu?

- Niye olsun? Galatasaray’da yetişmiş iki büyük yıldız yetiştikleri camianın önüne çıkacaklar. Gurur verici bir durum... Gerçi Emre sonradan “Ben hep Fenerbahçeliydim” dedi ama Arda da her yerde “Fanatik Galatasaraylıyım” diyor. Hiç bir sıkıntı olmaz. Ayrıca Galatasaray, Arda’ya ‘gel’ dedi de, Arda gelmedi mi?

ARDA’YI EN İYİ TERİM ANLAR

- Galatasaray taraftarı Arda ile Terim’in arasını bulmak için sosyal medyada çok çaba harcadı. Ama kimse oralı olmadı. Zaten Terim ilk gün böyle bir konunun gündeminde olmadığını söyleyerek noktayı koymuştu. Sizce artık Arda ile Terim’in bir araya gelmesi mümkün değil mi? Bu tatsızlık ne kadar devam edecek?

- Arda ile Terim arasında medyanın abarttığı kadar büyük sorun yok bence. Terim, Arda’nın öfkeli çıkışlarını çok büyütmez çünkü kendisinin de böyle çıkışları hep oldu ve Arda’yı en iyi anlayacak adam Terim’dir. Ama medya bu ilişkiyi hiç rahat bırakmadı. Son olarak hafta sonunda Arda’nın “Terim olduğu müddetçe Galatasaray’a gitmem” dediği yazıldı ki, bu dedikoduyu yayanlar yüzde yüz yalan söylediler. O ona söylemiş de, o ondan duymuş da... Ben Arda’dan aldığım bilgiyi söyleyeyim: “Ben böyle bir cümle değil Mehmet Ağar’a söylemek, hiçbir yerde böyle bir cümle kurmadım çünkü böyle bir düşüncem yok” diyor çocuk. Bunu yazanlar Arda’ya ya da Mehmet Ağar’a sorsalar böyle bir şey söylenmediği ortaya çıkacak ama sormadan yazmak daha kolay. Tabii Arda’nın da çok ciddi bir basın danışmanlığına ihtiyacı var.

RÜŞTÜ İŞİ KAN DAVASINA DÖKTÜ

- Terim’i yeri geldiğinde biz de sert bir şekilde eleştiriyoruz. Ama Oğuz Çetin ve Rüştü gibi oyuncuların yaptığı sert açıklamalar rahatsızlık veriyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

- Rüştü işi kan davasına döktü. Bir spor yazarı ve yorumcusu ile bir teknik direktör arasında kan davasına dönüşen bir durum var ise o yorumcu bundan zarar görür. Rüştü abarttı ve altında kalır bu sözlerinin. beIN Sports bunu nasıl taşır, yazdığı gazete bunu nasıl taşır, bilemiyorum. Bak mesela Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’le ilgili benim benzer bir durumum var. Ama ben spor yazarı değilim.

‘FUTBOLCU ÇIKARAMIYORUZ’ CÜMLESİ ÇÖPE GİTTİ

- Cenk transferinin futbolumuza etkileri neler olabilir?

- Bence tek etkisi oldu. ‘Yabancı serbestliği yüzünden futbolcu çıkaramıyoruz’ cümlesi çöpe gitti. İşte yabancı serbest ve bir Türk futbolcu 22 milyon Euro’ya satıldı. Demek ki, iyi futbolcu için yabancı bir engel değil.

‘COUTİNHO RAKAMLARI TÜRKİYE’DE KONUŞULAMAZ’

- Başkan Fikret Orman futbolun marka değerini daha da çok yükseltilmesini gerektiğini söylüyor. Artık Coutinho rakamlarının Türkiye’de de konuşulması gerektiğini vurguluyor. Sizce bu gerçekleşebilir mi?

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin berbat yönetimlerle kendilerini rezil ettiği bir dönemde Fikret Orman tabii ki konuşur. Ama Coutinho rakamları Türkiye’de konuşulamaz. Bu iş bir ölçek ekonomisi... Türkiye’nin ölçeği ne ise transferde konuşulacak rakamların ölçeği de o veya onun biraz üstü olabilir. Bugün hiçbir kulübümüzün toplam bütçesi Coutinho’nun bonservis bedeli kadar değil. Zaten bu miktarları konuşabilen takım sayısı da dünya’da 10’u bulmuyor. Türkiye bundan birkaç yıl önce olduğu gibi devam edebilseydi bir süre sonra bu rakamlar konuşulabilirdi ama bugün çok zor.

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