FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI

- Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında Şenol Güneş’in rakibin taç atışında bir müdahalesi var. Gençlerbirliği cephesi büyük tepki gösterdi. Sizce bu tepki haklı mı?

- Sayın Şenol Güneş, o çapta ve o kariyerde bir hocanın yapmaması gereken her şeyi yapmaya niyetli görünüyor. Fatih Terim’in tarz ve tavrını değiştirerek oluşturduğu boşluğu Şenol Güneş doldurmaya çalışıyor gibi bir hava var. Anladığım kadarıyla başarılı olan Türk teknik direktörler, böyle davranmaları gerektiğini düşünüyorlar. Ama öyle görünüyor ki, Güneş, eski Terim’e bile rahmet okutacak noktaya doğru hızla ilerliyor.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ’IN TUZAĞINA DÜŞTÜ

- Yaklaşık bir aydır bir Fenerbahçe - Beşiktaş çekişmesi var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

- Aslında bir aydan daha uzun süredir. Bu Beşiktaş’ın taktiğiydi ve Fenerbahçe bu tuzağa düştü. Beşiktaş, Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti düzeyinde bir rekabetin parçası olmak istiyordu. Başkan Orman çok bilinçli bir şekilde bunu tırmandırdı. Kulüp açısından doğru bir taktikti. Fenerbahçe de buna atladı. Şimdi artık teknik direktörler düzeyinde bile bu tartışma var. Bence kötü bir şey değil Beşiktaş açısından. Beni de hiç rahatsız etmiyor. Bunlar sporun, rekabetin içinde olan şeyler. Renk katıyor. Sizler de yazacak konu bulmuş oluyorsunuz.

FİKRET ORMAN, MARS’TA MI YAŞIYOR!

- Fikret Orman, hakemleri ve TFF kurullarını çok eleştirdi, “Beşiktaş ne zaman kollanıldı merak ediyorum?” dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?

- Fikret Orman, Elon Musk’tan önce Mars’a gitmiş olmalı ki böyle bir soru soruyor! Ama Fenerbahçe maçları özelinde haklı. Bu maçlarda Beşiktaş kollanmadı. Hatta tam aksi doğrandı. Ama geçen sezonlar için böyle bir şey söylüyorsa Mars’ta yaşıyor olmalı!

EN KIRILGAN FENERBAHÇE

- Artık her maç kırılma maçı. Şu anda en kırılgan takım M.Başakşehir gibi gözüküyor. Sizin düşünceniz nelerdir?

- Bu fikrinize katılmıyorum. Zirvedeki takımların hepsi kırılgan. Bana sorarsanız kırılganlık olarak tanımladığınız durum için ilk sıraya Fenerbahçe’yi koyarım. Kötü bir futbol oynuyorlar. Belirli bir organizasyonları yok, golü nasıl atacakları konusunu rakibin zaaflarına teslim ediyorlar. İkinci sırada dediğiniz gibi Başakşehir olabilir. Onların da zaafları yavaş yavaş belirmeye başladı. Üçüncü sırada Galatasaray geliyor. Sorunları çok kolay gol yemeleri ve önde basan takımlara karşı top çıkaramamaları. Fenerbahçe’den farkları gol bulmakta daha iyiler. Son sırada ise Beşiktaş gelir. Yani en az kırılgan olan Beşiktaş gibi duruyor. Bu hafta çok belirleyici olacak. Galatasaray yeniden korku tüneline girecek. Allah’tan bu kez Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzon’u sahasında ağırlayacak. Sadece Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

RUHSUZ OYNUYORLAR

- Fenerbahçe, Akhisar yenilgisiyle tam koptu derken yine toparlandı. Ama futbolu hiç zevk vermiyor. Aykut Kocaman, kadro inadı nedeniyle eleştiriliyor...

- Az önce söylediğim gibi Fenerbahçe tutarsız, zevksiz, ruhsuz bir futbol oynuyor. Bununla kazanabiliyor ama arada duvara da tosladığı oluyor. Böyle bir futbolla hiçbir sonuç sürpriz değil. Rakip hata yaparsa Fenerbahçe kazanıyor. Hata yapmaz ise Fenerbahçe puan kaybediyor.

ALİ KOÇ, GALATASARAY'DA ADAY OLSA BÜYÜK TEVECCÜH GÖRÜRDÜ

- Fenerbahçe’de kongre yarışı erken başladı. Sizce bu iş daha da sert bir havaya bürünebilir mi?

- Görünen o ki, daha da sertleşecek ve tatsız bir süreç yaşanacak. Aziz Bey şimdilik suskun ama tetikçileri çalışıyor. Sonunda o da konuşmaya başlar. Aziz Bey’in yakın çevresine söylediği şu, “Ali Koç, Yargıtay kararını niye beklemedi. Gelip benim yönetimime girseydi. Yargıtay kararından sonra ben ona bırakacaktım.” Tabii bu, onun söylediği.

Ali Koç ve herkes biliyor ki, Yargıtay kararı lehine çıkarsa Aziz Yıldırım asla bırakmazdı. Aleyhine çıkarsa mecburen bırakırdı. Ali Koç şövalyece bir tavır sergiledi ve çıktı. Pusuya yatıp, Yargıtay’dan olumsuz bir karar çıkmasını bekleyebilirdi ama yapmadı. Fenerbahçelileri de anlamak mümkün değil.

Koç gibi bir başkan adayı çıkıyor ve seçilmeme ihtimali var. Ali Koç, Galatasaray’da başkan adayı olsaydı genel kuruldan büyük bir teveccüh görürdü. Hadi bir şaka yapayım. Ali Bey hala genç. Doğruyu bulmak için geç değil. Gelsin Galatasaraylı olsun! Kesinlikle başkan olur.

GALATASARAY KAZANAMASAYDI FUTBOLUN AYIBI OLURDU

- Galatasaray, Konya önünde gidip geldiği bir maç yaşadı. Size göre bu maç nasıl döndü?

- Mucizeyle döndü. Gol olması gereken vuruşların hiçbiri olmadı. Gomis son 6 yılda ilk kez penaltı kaçırdı. Ama Sinan Gümüş’ün binde bir olabilecek bir vuruşu gol oldu ve Galatasaray yara almaktan kurtuldu. Ama aksi olsaydı çok ayıp olurdu. Çünkü Sergen’in takımı utanç verici bir futbol oynadı. Bu futbolun puan alması, futbol denilen oyun için haksızlık olurdu. Mesela Volkan Şen oyunda kaldığı sürece boyunca ayakta durduğundan daha uzun süreyi yerde geçirdi. Kaleci Serkan vakit geçirme şampiyonu oldu. Evet kontratakla gollere yaklaştılar ama bu futbolu çirkinleştirmek için yaptıklarını affettirmez. Maçın dönüşünde Sinan Gümüş’ün katkısı inkar edilemez. Terim çok doğru bir iş yaparak Donk’u çıkardı. Çünkü rezalet bir oyun oynuyordu. Yerine Fernando beklenirken, Sinan girdi ve maçı çevirdi. Ben geçen yıl da Sinan’ın Galatasaray’ın elindeki en önemli değer olduğunu söyledim durdum. Bunu da kanıtladı Sinan. Fısat bulursa daha da kanıtlayacaktır.

DERBİDEN BERABERLİK BEKLİYORUM

- G.Saray’ın hırsı, azmi heyecanı çok yüksek. Bu hafta Kadıköy’e gidecekler. O sene bu sene olabilir mi? G.Saray, yılların acısını çıkarabilir mi?

- Allah bilir. Türkiye Ligi’nde Galatasaray’a en ters gelecek futbolu Fenerbahçe oynuyor. Ama Galatasaray savunmadan top çıkarmayı becerirse bu sefer üstünlüğü alır, çünkü gol yollarında çok etkililer. Yine de ben o maçın en olası sonucunun beraberlik olduğunu düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe açısından bakarsak, “Küme düşelim ama Galatasaray’ı yenelim” diyen bir camia var. Bu da takımı etkiliyor. Galatasaray karşısında insanüstü oynuyorlar.

KRİTİK ADAMLAR FERNANDO - SELÇUK

- G.Saray, sizce nasıl oynamalı? Stoperde Maicon-Serdar ikilisinin hatalar yaptığı düşünülüyor, bu ikili sizi rahatsız ediyor mu?

- Etmiyor. Başka savunmamız da yok zaten. Hakan Balta mı oynayacak! Fenerbahçe kaşısında en önemli adamlar Fernando ve Selçuk. Bunlar topu Belhanda ve Feghouli’ye iyi bir biçimde aktarırlarsa ve hücuma katılırlarsa Galatasaray çok iyi işler yapar. Rodrigues ve oynarsa Sinan, Fenerbahçe’yi çok zorlar. Yanları keserlerse, orta boşlukları değerlendime imkanı doğar. En önemli şey savunma. Duran toplarda hata yapmamak lazım.

EMRE’NİN OLMAMASI BAŞAKŞEHİR’İ ETKİLEMEZ

- Hafta sonu bir kritik maç da Başakşehir ile Beşiktaş arasında... Emre yine yok. Bu sizce sonucu etkiler mi?

- Emre derbilerde izin kullanıyor. Elbette Emre önemli ama sezon sonu geliyor ve Emre 37 yaşında. Yani yorgun. Olmaması çok etkilemez bu maçı. Ama Emre diğer maçlarda daha önemli.

MÜŞTERİ DAİMA HAKLIDIR

- Farklı bir konu soracağım. Hıncal Abi yine bize taktı kafayı! Sizin yazılarınızı okuyamadığını söylüyor. Oysa aylardır sizin yazıları dişi içinde vermiyoruz. Sizce de sıkıntı var mı?

- Müşteri daima haklıdır. Hıncal Uluç okur olarak müşterimiz. Yani haklı. Ben onun kadar eski gazeteci değilim. 35 yıllık dostum Hıncal Abi’ye karşı benden tek kelime alamazsınız. Öyle diyorsa öyledir. Abimizdir. Fenafillah mertebesindedir.

HER YAZDIĞINDA BİR REZALETİ ORTAYA ÇIKARIYOR

- Hafta içinde Atilla Türker’in Mertcan Çam haberi vardı. Büyük etki yaptı. Ve hiç kimse tarafından yalanlanamadı. Siz neler söyleyeceksiniz?

- Atilla’nın haberleri o kadar önemli ki, görmezden gelmekten başka çare bırakmıyor insanlara. Her yazdığı Türk futbolundaki bir başka rezalet. Böyle bir transfer haberinin, Trabzonspor - Beşiktaş maçının hemen ardından ortaya çıkması büyük olay. Bunu yapan başka bir kulüp olsa kıyamet kopardı. Burada niyeyse büyük bir sessizlik oldu. Bu da menajerlerin Türkiye’deki futbol sistemini tamamen ele geçirdiklerini ve liglerde menajer şaibesi olduğunu ortaya koyan bir durum. Etkisizliği haberin çok önemli olmasından. Yok sayıyorlar, çünkü gereğini yapacak yürek kimsede yok.