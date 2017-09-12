Fatih Altaylı: Tudor çuvalladı

FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI



- Galatasaray kimsenin beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Bu maçtan sonra Tudor ile ilgili şüpheler yine ortaya çıktı. Sizde de Tudor ile ilgili şüpheler var mı?

Bendeki şüpheler hiç gitmedi ki, bu maçla ortaya çıksın. İyi hoca da güçlü rakipte ortaya çıkar, kötü hoca da. Antalya çok güçlü bir takım değil ama başında rakibi durdurmayı her zaman iyi bilen bir hoca var ve maçı çevirebilecek yıldızlara sahip. Haliyle Tudor da anında çuvalladı. Ben spor basını gibi, geçen sene yerden yere vurduğum adamı üç maçta tepeye çıkarmadım ki, şimdi şaşırayım. Tudor, oynadığı 4 maçın sadece birinde yüzde yüz doğru değişiklikler yaptı ki, o maç zaten stresli bir maç değildi. Bu maçta ise tam çuvalladı. Takım zaten dinamizm eksiği çekerken kalktı Selçuk’u aldı. Aldığı anda maçı ve Selçuk’u kaybedeceğimizi anladım. Yine ucuz kurtulduk. Bir puan aldık.

GALATASARAY’IN KULÜBESİ İYİ DEĞİL

Aklınca topu tutsun diye Selçuk’u aldı. Allah aşkına geçen seneden beri Selçuk hangi maçta topu tuttu ki, bu maçta tutacak! Selçuk bitmiş. Kafaca bitmiş. Diyeceksiniz ki, kimi alsaydı? İlle birini çıkarmak zorunda mıydı diye sorarım ben de size. Zaten söylediğim bir başka şey daha var. Galatasaray’ın kulübesi iyi değil. Oyuncular kağıt üzerinde iyi görünüyor ama kafaları sağlam değil kulübedekilerin. Ben hep Tudor’un, Galatasaray’a hocalık yapacak kapasitede olmadığını söylemeye devam edeceğim. Şampiyon yapsa bile o kapasitede değil.

3 HAFTADA ŞAMPİYON İLAN ETTİLER

- Takımın erken form tutması sizce ilerisi için sıkıntı yaratabilir mi?

Beklenmedik bir puan kaybı yaşamadı. Benim beklediğim bir puan kaybı yaşadı Galatasaray. Spor basını olarak övgüyü de, yergiyi de abartmayı sevdiğiniz için üç haftada Galatasaray’ı şampiyon ilan ettiniz. Bir maçla da eleştiriye başlarsınız. Ben sezon başından beri Galatasaray’ın henüz güçlü takımlarla oynamadığını, bu kadrosuyla ve hızlı oyunuyla zayıf takımları yenebildiğini ama dişli bir rakip karşısında zorlanabileceğini hem burada, hem de HT Bloomberg’deki programımda defalarca söyledim. Yine sezon başından beri söylediğim bir şey var. Galatasaray’ın aşırı yükleme ile erken forma girmesinin avantajını yaşadığını ama düşüşe geçtiği zaman sıkıntı olabileceğini de söyledim. Takım sadece hızlı oynuyor ama taktik bir deha yok diye de tekrarladım hep. Biraz dişli bir rakiple olanları gördük. Rakip tam kadro olsa yenilebilirdi bile Galatasaray.

SELÇUK, GALATASARAY’DA OYNAYAMAZ

- Selçuk İnan’ın bu şartlarda, bu baskı altında Galatasaray’da sağlıklı futbol oynayacağına artık kimse inanmıyor. Sizin fikriniz nedir?

Selçuk biliyor ki, hoca kendisine güvenmiyor, taraftar kendisini sevmiyor ve takımda yeri yok. Zaten form olarak da iyi değil. Oynayamaz Galatasaray’da. Ve vahim olan şu; artık Galatasaray taraftarını da tanıyamıyorum. Selçuk’a bu kadar fazla tepki niye gösteriliyor. Rahat bırakın. Belki toparlar. Galatasaray hala ve her şeye rağmen sorunlar yumağı. Elinde hala oynatmadığı, oynatmayı düşünmediği kalabalık bir oyuncu kadrosu var. Buna rağmen zayıf bir kulübe var ve bunların hepsi sorun.

NDİAYE DEĞİL, BELHANDA ÇIKMALIYDI

- Ndiaye’yi niye çıkardı siz çözebildiniz mi?

Çözen varsa bana da söylesin! Bence birisi çıkacaksa o Ndiaye değil Belhanda olmalıydı.

MİLYONLUK STAT YAPIP ZEMİNLERE BAKAMIYORLAR

- Antalya’da sahanın zeminini gördünüz. Ne olacak? Niye böyle, kulüpler sizce suçlu mu?

Tüm zeminler kötü. Hadi Antalya’nın mazereti var. Saha yeni, henüz oturmamış ve iklim çim için iyi değil. Çok sıcak, aşırı nemli bir hava var. Bu zemin için iyi değil ama kulüpler de ne yazık ki, zeminlere iyi bakamıyorlar. Yüzlerce milyonluk statlar yapıyoruz ama zeminlerine nasıl bakacağız bilemiyoruz. Buraların mimarisi de bakımı zorlaştırıyor ama Dünya buna çözüm bulabilirken, bizim bulamıyor olmamız komik. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Demek ki, iyi bakılmıyor.

FENERBAHÇE BÜYÜSÜNÜ KAYBETMİŞ GİBİ

- Fenerbahçe evinde yine yenildi. Taraftar isyan halinde. Bu işin çözümünün artık olmadığı düşünülüyor. Sizce ne yapılmalı, ne olmalı?

Fenerbahçe büyüsünü kaybetmiş gibi. Kaleye gelen her top, hatta kaleye gelmeyen toplar bile Fenerbahçe’ye gol oluyor. Valbuena dışında iyi oynayan oyuncuları da yok gibi. Fenerbahçe’de birçok sorun var. En büyük sorun Aziz Yıldırım. Aykut da bir diğer sorun. Taraftarla bağı kopmuş takımın ve yönetimin. Güven yok. Karşılıklı sevgi yok. Takımın yüzüne bakınca zaten o takımın maç kazanmasının zor olduğunu anlıyorsun. Fenerbahçe’de mutsuzluk hakim.

JANSSEN YÜZÜNDEN GOL GİDİYORDU!

- Fenerbahçe’nin 2. golü çok tartışıldı maç sırasında. Yorumunuz?

Fenerbahçe, Janssen’in salaklığı yüzünden golden oluyordu. Gol attım diye sevinince hakem de ofsayt diye düşündü. Çünkü Janssen dokunmuş olsaydı pozisyon ofsayt olacaktı. Ama kimseye değmemiş ve gol. Yine de kale alanı içinde üç oyuncu ofsaytta olunca o pozisyonda ofsayt verilir mi, verilmeli mi tartışılır. Bence gol.

AYKUT ELBETTE DEVAM EDECEK

- Aykut Kocaman devam etmeli mi?

Sezon sonuna kadar edecek elbette. Ne yapacak Aziz Yıldırım, “pisledim, temizleyeyim” mi diyecek. Şimdi Aykut’u yollarsa buna pisledikten sonra bir de sıvamak denir. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Lig daha çok taze... Aradaki farklar komik. Bir anda her şey değişebilir.

LİGDEKİ EN İYİ TAKIM BAŞAKŞEHİR

- Başakşehir belli ki herkese kök söktürecek. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Siz ne diyorsunuz?

Başakşehir, hem iyi oynuyor hem sonuç alıyor. Oradaki en önemli sorun Emre. Emre olmayınca takım yüzde 30 düşüyor. Bir Emre’leri daha olsa çok rahat ederlerdi. Emre olduğu müddetçe şampiyonluğun en güçlü adayı... Başakşehir’de benim tek hayal kırıklığım Clichy. Daha iyi olmasını bekliyordum. Bir sıkıntıları da iki kulvarda devam edecek olmaları. Yine de şu anda ligdeki en iyi takım Başakşehir.

BEŞİKTAŞ DÜŞÜŞTE AMA YİNE DE FAVORİ

- Beşiktaş kazandı ama çok göz doldurmadı. Geçen seneki formundan uzak bir görüntü içerisindeler. İlerleyen haftalarda toparlayabilirler mi?

Beşiktaş, bariz bir düşüş içinde... Toparlarlar mı? Bence toparlama ihtimalleri yüksek ama garip bir biçimde kötü oynuyorlar. Tabii üç yıl üst üste şampiyon olmak kolay bir değil. Yine de ligin favorisi Beşiktaş gibi duruyor. Bu kötü oyun sürmez. Bir yerde düzelirler ve kötü oynamalarına rağmen zirvedeler. Bir de iyi oynarlarsa ne olur sen düşün.

ERSUN YANAL SANKİ MANCHESTER UNİTED’I YENDİ!

- Trabzonspor, maçı kenar kulübesinin hamleleriyle döndürdü. Ersun Yanal’ın yaptığı her hamle işe yaradı ve maç döndü. Yanal, Türkiye’nin en iyi taktisyenlerinden biri olarak gösteriliyor. Sizin görüşünüz nedir?

Yendiği takım sanki Manchester United! Lig sonuncusunu kendi sahanda, taraftarının önünde zor bela yenince taktik deha mı oluyorsun? Abdülkadir’i alıp büyük bir olay yapmış. Nereden almış Abdülkadir’i, tribünden mi indirmiş? Takımın kadrosunda bir adam sonuçta... Genç bir oyuncu ama Trabzonspor kadrosunda yer alan biri.