FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI

- Valbuena’nın Trabzon maçında yedek bırakılmasını yine herkes çok tartıştı. Aykut Kocaman’ın Fransız yıldızın yerine Aatif’a şans vermesi için neler söylemek istersiniz?

- Ben burada yorum yapmayayım en iyisi. Çünkü Aykut Kocaman’a ben bir şey söyleyince Fenerbahçeli arkadaşlar çok kızıyor. Üstelik söylenebilecek her şeyin en ağırını sosyal medyada Fenerbahçeliler kendileri söylemişler. Aatif’ın yerine mi oynar, yoksa Aatif’la beraber mi oynar bilemem ama bildiğim bir şey var ise o da Valbueana’yı yedek kulübesinde oturtan kişiye teknik direktör denmez. Ona takım değil, gütmesi için 11 tane koyun bile verilmez. Yemin ederim Van’dan dağdan bir çoban getirsen Fenerbahçe’nin başına koysan maç kadrosunu yazarken önce Valbuena’yı yazar sonra gerisini.

KOCAMAN, HAGİ’Yİ BİLE OYNATMAZDI

Fakat Aykut Kocaman’ın star oyuncularla problemi var. Emin olun, Hagi Fenerbahçe’de olsaydı ve Fenerbahçe’nin hocası Kocaman olsaydı Hagi’yi oynatmazdı. Yemin ederim oynatmazdı. Belli ki, bu konuda biraz rahatsız bir arkadaş bu Kocaman... Alex, Valbuena ilginç takıntılar. Takım şahane oynar, sürekli kazanır anlarım. Hayır. İyi bir futbol da yok. Valbuena girince takım canlanıyor, farklılaşıyor ama hoca oynatmıyor. Sonunda Fenerbahçeliler oynatacak!

MAÇIN HAKKI ZATEN BERABERLİKTİ

- Peki maçı nasıl buldunuz? -

Vasat. İlk 25 dakika Fenerbahçe üstündü ama boş bir üstünlük. Sonra Trabzon dengeyi sağladı ama onların da bir oyun planı yoktu. ‘Topu Burak Yılmaz’a atalım o bir şey yapsın’ diye bir futbol yok. Trabzonspor’da Yusuf çok kötüydü niyeyse. Biraz gününde olsa oyun değişebilirdi. Valbuena oyuna girince ibre Fenerbahçe lehine döndü. Ama sanki maçın hakkı beraberlikti gibi görüntü. Tabii hakem rezaletini saymaz isek.

PALABIYIK HAKEMSE BEN ŞİMENDİFERİM

- Hakemi herkes eleştiriyor!

- O Ali Palabıyık mı her ne ise, o çocuk hakemse, ben de şimendiferim. Bir tane iyi maç yönetsin tek dişimi değil, 32 dişimi kıracağım. Yazık bu adamı hakem diye sahaya sürmeye. Alper’e yapılan iki faul var. Biri en az sarı, diğeri direk kırmızı. İkisi de gözünün önünde. Tık yok. Daha ne rezaletler. Taçlar yanlış, kornerler yanlış. En basit şeyi bile göremeyen bir zavallı. Üç Nokta Körler Derneği’nden hakem getirsen yemin ederim pozisyonları daha iyi görürdü!

ALİ KOÇ’A YAPILAN AYIP

- Fenerbahçe’den Ali Koç ile yönetim atışması için neler söyleyeceksiniz?

- Ali Koç’a yapılanı büyük bir ayıp, daha doğrusu terbiyesizlik olarak görüyorum ve Şekip Bey gibi beyefendi birine yakıştıramıyorum. Ali Koç’un bu kulübe ne zararı olmuş! Kendini kulübe siper etmiş. Bütün Türkiye’ye hitap eden büyük bir grubun önemli bir hissedarı olarak kendini riske atarak Fenerbahçe için çabalamış. Bu uğurda ailesini bile karşısına almış. Şimdi Fenerbahçe dışında hiçbir kimliği olmayan bir başkan adına konuşanlar Ali Koç’a saldırıyor. Ayıptır. Fenerbahçe’ye, Fenerbahçelilere karşı ayıptır. Ben şahsen Ali Koç’un Fenerbahçe’ye başkan olmasını istemem ama yapılanı da ayıplamasam ayıp olur.

SALİH'İ BİTİRDİ, AYNISI ELJİF'E OLABİLİR

- Fenarbahçe’de ilk kez Makedon genç Eljif oynadı. Sizce Aykut Hoca’nın elinde olması bir şanssızlık mı?

- Aykut Kocaman’ın elinde çok futbolcu heba oldu. Eljif de onlardan biri olmaya aday. Salih Uçan’ın kariyerini bitiren Aykut hocadır. Bu kez de aynısı olabilir.

AFİYET OLSUN SELÇUK İNAN KARDEŞİME

- Son olarak Selçuk İnan’ın rakı içerken fotoğrafını yayınladı Fanatik gazetesi ve çok tepki aldı. Ne diyorsunuz? -

Fanatik. Adı üzerinde fanatik bir Fenerbahçeli’nin yayınladığı bir gazete. Ama ister Fenerbahçeli ol, ister başka bir takımlı yapılan rezilliktir. En güzel yanıtı sosyal medyada tüm takımların taraftarları ortak biçimde verdi. “Yarasın” diyerek. Size ne ulan adamın izin gününde ne içtiğinden! Şerbet mi içecek illa. Maç günü değilse kendini rezil rüsva edecek kadar içmiyorsa ne içerse içer. Yöneticilik yaptığım dönemde futbolculardan tek bir isteğim vardı. Gece sokağa elbette çıkacaksınız. Size yakışan yerlere gidin. En şık lokanta, en iyi gece kulübü neresiyse oraya gidin derdim. Galatasaray’ın başı içen futbolculardan ağrımadı son zamanlarda. İçmeyenlerden ağrıdı. Afiyet olsun Selçuk kardeşime. Rastlasaydım, abisi olarak hesabını ben öderdim.

ÖZBEK GİDERKEN KULÜBÜN TÜM KASASINI BOŞALTMIŞ

- Galatasaray’da Ndiaye’nin satılması sizce gerekli miydi?

- Satıldı mı, bilmiyorum. Kesinleşmedi diye biliyorum. Ben olsam bir dakika düşünmem satarım. Kulüpte 1 lira para yok. Dursun Özbek giderken kulübün tüm kasasını boşaltmış, çekleri bile almış. Galatasaray’ın kredi bulmakta kullanabileceği hisseleri kendine rehnetmiş. Tüm kaynakları tıkamış. “Kulübe verdim” dediği paralar bile yalan çıktı. Bu paralar aslında krediymiş ve faizlerini de Galatasaray’a yıkmış. Yetmemiş, kulübün hisselerini kendine rehnederken oluşan masrafları da kulübe geçirmiş. Bu nedenle Ndiaye’nin satışından gelecek paraya hem ihtiyaç var hem de bilançoyu düzeltmek için bu para lazım. Çünkü hem para girecek kulübe hem de Ndiaye’ye ödenecek paradan tasarruf edilmiş olacak. Sonuçta onsuz da idare eder Galatasaray.

BEN OLSAM TÜM BU REZİLLİĞİ GS TV'DEN AKTARIRIM

- Futbolcu alacaklarının ödenmemesini nasıl karşılıyorsunuz? Terim’i ve futbolu etkiler mi?

- Gerçekler ortaya çıktıkça, benim aylardır niye bağırdığım da daha iyi anlaşılacak. Genel kurulda “Ben gidersem kulüp batar” diyen Özbek kulübü çoktan batırmış. “Sportif A.Ş.’yi kâra geçirdim” diyen adam, aylardır futbolcuların parasını ödememiş. 5 aylık alacaklar duruyor. Yeni transferler için 5 kuruş ödenmemiş. Ve buna rağmen borç, kulübü devraldığı günün iki katı. Bana göre Galatasaray’ın bir aylık bir sıkıntısı var. Ndiaye satılırsa o da aşılır. Şu anda hesaplar inceleniyor. Önce rezaletin boyutu ortaya çıkmalı. Ben olsam her şey ortaya çıkınca bütün bu rezilliği GS TV’den canlı yayınla bağımsız denetçilerle birlikte kamuoyuna aktarırım. Zaten Mustafa Cengiz’in şeffaflık sözü var. Terim ve futbolcuları etkiler mi? Etkiler elbet ama Terim toparlar. Abdurrahim Albayrak da bu sorunları halledebilecek bir isim.

MART AYINDA HESAP SORULMASI LAZIM

- Bundan sonraki süreçte Dursun Özbek’ten hesap sormak gibi bir durum gündeme gelir mi?

- Kötü niyetli olan biri ancak bu kadar batı- rabilir. Sürekli yalan söylemiş. Ben biliyordum bunu ve hep söylüyordum ama şimdi ortaya dökülmeye başladı rezaletin boyutu. Sizin dünkü haberiniz bile her şeyi anlatıyor. Yazdığınız her şey doğru. Açıkçası bunlar ortaya çıkınca incelemeyi yapanlar önce korkmuşlar. “Acaba birileri bu parayı cebe mi attı” diye. Sonra bakmışlar ki, daha da rezil bir durum. Kulübe, KAP’a, genel kurula, kamuoyuna yalan söylenmiş. Örtülü bonservis bedelleri ödenmiş. Büyük rezalet. Bence mart ayında Özbek yönetiminden hesap sorulması lazım. Galatasaray’da bir yönetim ibra edilmemeyi hak ettiyse o yönetim Özbek yönetimidir. Galatasaray büyük bir tehlikeyi genel kurulunun basireti sayesinde bertaraf etti. Ama çok da hasar aldı.

SÜLÜN OSMAN GİBİ HERKESİ KAFALADI

- Kulüp bütün bunları yaşarken sizin dışınızda birkaç kişinin sesi çıkıyordu. Sizce neden sessiz kalındı?

- Çünkü Dursun Özbek doğruları söylemiyordu ve onun doğru olmayan beyanatlarına inanmak herkesin işine geliyordu herhalde. Tabii basın da yeterince Özbek’e yönelik eleştiri yapmadı. Niyeyse! Onun çizdiği pembe tablo hep desteklendi. Herkesi kafaladı. Sülün Osman gibi... Ama sesi çıkan tek kişi ben değildim. O bin 100 imza boşa atılmadı. Asıl basın suçlu. Ne imzacıları ciddiye aldınız ne de benim dediklerimi. Habertürk’te sizinle konuşmalarım çok açıktı. Tek bir meslektaşınız benim söylediklerimi araştırma zahmetine girdi mi? Tam aksine herkes Dursun Özbek’in sözcülüğüne soyundu, ona yaranma yarışına girdi. Ama Galatasaray’ın şahane genel kurulu bu pislikten kurtulacak hamleyi yapmayı başardı. Galatasaray’ın büyüklüğü de burada zaten.

CENGİZ GÜNDE 3 SAAT UYUYORMUŞ

- Mustafa Cengiz yönetimi sizce geldiğine pişman olur mu? Nasıl çözecekler bu sorunları?

- 3,5 ayda bunlar çözülür mü Allah aşkına... 3 senede bile çözülmez ama çözüm yoluna koyulur. Cengiz’in pişman olduğunu zannederim. Seçildiği günden beri günde 3 saat uyuyormuş. Çok yorgun. Ama söyledim kendisine bu üç ay böyle geçer. Allah’tan yanında Abdurrahim ve Burak Elmas gibi iki güvenebileceği adam var. Ve kimden yardım isterse koşmaya hazır. Mayısa kadar bu sorunlar elbette çözülmez ama en azından tablo ortaya koyulur. Her şey netleşir ve Özbek’in verebileceği büyük zararlar da artık verilmeyeceği için iş rayına girmeye başlar. Mayısta da tabloyu görenler hesaplarını yapıp ona göre aday olurlar. Bakın çok açık söylüyorum. Galatasaray, Özbek’i yollayarak direkten döndü.

ADAY OLACAĞINI HİSSETTİRSİN MARTTA İBRA EDİLMEZ

- Dursun Özbek ‘Mayısta yeniden aday olur’ diyorlar. Sizce olur mu?

- Dursun Özbek’te beş liralık haysiyet var ise eğer mayısta aday olmayı bırak mayısta kongrenin yapıldığı salonun yakınından geçmez. Gerçi dün sizin haber üzerine koşa koşa kulübe gitmiş panikle ama aday olmaya cesaret edeceğini zannetmiyorum. Zaten çevresinde de kimseyi bulamaz. Yahu rezaletleri anlatamıyorum Galatasaray’a ayıp olmasın diye! Neler neler olmuş bir bilseniz. Hadi birini söyleyeyim, yönetim kurulu üyelerinden biri kulübe tahsis edilen otomobili kullanmış. Kendi ve eşi... Benzinini bile kulübe ödetmişler. Böyle bir rezalet olur mu? Bakın neye acıyorum biliyor musunuz? Osman Kocaman ve Ali Yüce gibi iki arkadaşımız bu kulübe ilerde çok faydalı olabilecek isimlerdi. Özbek’in listesinde yer almaları onlar için kötü oldu. Özbek mayısta aday olacağını hissettirsin martta ibra edilmez. Galatasaray def-i bela etti. Ama gerekirse martta mali genel kurulda belayı toprağın altına gömer. Özbek hangi karanlık hesapla Galatasaray’a yeniden başkan olmak isteyecek bilmiyorum ama şimdiden çıkıp “Aday maday değilim” demezse martta ibra edilmemesi için herkes elbirliği ile çalışmalı.

BİR GALATASARAY BİR DE BAŞAKŞEHİR

- Galatasaray, Osmanlı karşısında sizce nasıldı? Bu kadro şampiyonluğa ulaşabilir mi?

- Ulaşabilir tabii ki! Baktığınız zaman Başakşehir ve Galatasaray öne çıkıyor zaten. Bu ikisinden biri şampiyon olacak gibi duruyor. Başakşehir kadrosunu da genişletti. Hiç olmadığı kadar yakın şampiyonluğa ama Galatasaray da çok yakın. Sanki aralarındaki maç sonucu belirleyecek gibi bir hal aldı lig. Tabii Galatasaray’ın derbi performansını yükseltmesi lazım.

LOVE ÇOK DOĞRU TRANSFER

- Beşiktaş, Vagner Love’ı transfer etti. Cenk’in yerini doldurabilir mi?

- Fazlasıyla doldurur. Alanya’da o işleri yapan Love, Beşiktaş’ta kimbilir neler yapar. Çok doğru bir transfer... Fakat bazı sorunlar varmış diye duyuyorum. Bunlar oyuncuyu etkileyebilir fakat kariyeri çok önemli. Çok takmaz ve çok başarılı olabilir diye düşünüyorum.