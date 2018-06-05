Almanya'nın ev sahipliğinde 7-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda rekor katılımla yer alacaklarının altını çizen Çintimar, "Şampiyonaya çok sayıda kota aldık. Kota alıp da form durumu iyi olmayan sporcularımızı götürmeyi düşünmememize rağmen kota anlamında Almanya'da çok üst seviyede olacağız." ifadesini kullandı.

Çintimar, şampiyona hazırlıklarını son hızla sürdürdüklerini vurgulayarak, "Çocuklarımız, Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi yurt dışında da kamplar yapıyor. Uluslararası alanda da ciddi yarışmalarda boy gösteriyoruz. Buralarda alınan dereceler, umutlarımızı daha da fazlalaştırıyor. Tarihimizdeki en başarılı Avrupa Şampiyonası olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE REKORLARINI EGALE EDEN KOŞULAR GELDİ"

Fatih Çintimar, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında hafta sonu katıldıkları Uluslararası Romanya Şampiyonası'nda milli sporcuların çok iyi dereceler elde ettiğini belirtti.

Yüksek atlama kategorisinde Alperen Acet'in kırdığı Türkiye rekorunun önemine değinen Çintimar, şöyle devam etti:

"Alperen Acet, gençlerde olmasına karşın büyüklerde 5. sıralara kadar yükseldi. Romanya'daki derecesini Avrupa Şampiyonası'nda da atlarsa tarihimizdeki ilk final ve madalya gelir. 100 metrede Yiğitcan Hekimoğlu ve Aykut Ay, çok iyi dereceler koştu. 4x400 metrede hem erkekler hem de kızlarda iyi sonuçlar elde ettik. Türkiye rekorlarını egale eden koşular geldi. Türkiye'de yarışan sporcularımızdan Kıvılcım Kaya Salman'ın çekiç atmada 70 metrenin üzerine çıkması, Eşref Apak ve Özkan Baltacı'nın dünya listelerinde üst sıralarda yer alması önemli kriterler. Jak Ali Harvey, Ramil Guliyev ve Yasmani Copello gibi isimlerin de form durumları her geçen gün artıyor."

"YAPILAN PROJELERİN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK"

Çintimar, yürüttükleri projelerin çok iyi sonuçlar vermeye başladığını ifade ederek, "Bu projeler, çıtayı bulunduğu yerden çok daha yukarı taşımıştır. Yapılan projelerin meyvelerini toplamaya başladık." diye konuştu.

Bu sezon Elmas Lig'e davet edilen sporcu sayısının önceki yılların toplamına eşit olduğunu aktaran Fatih Çintimar, şunları kaydetti:

"Hemen hemen her kategoride sporcularımız davet edildi. Altyapıdan da başarılı gençlerimizin gelmesi önemli. Türk atletizmi, çok ciddi bir altyapıya sahip durumda. Bu çocuklarımızın da gelmesiyle, önümüzdeki dönemlerde Türk atletizmi, olimpiyatlarda ve diğer önemli organizasyonlarda ülkemizin lokomotifi olacaktır."