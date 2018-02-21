Yapımcılığını O3 Medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin fragmanı yayınlanması ile izleyicileri heyacanlı bir bekleyiş sardı. Kenan İmirzalıoğlu'nun Sultan Mehmed Han rolünde izleyici karşısına çıkacağı yeni dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ne zaman başlayacağı seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ne zaman başlayacak? İlk bölüm ne zaman? İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölüm fragmanı ve dizi hakkında tüm detaylar...

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk bölümü ile Kanal D'de yayınlanacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun Mehmed Han rolüyle oynacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak yakın zamanda başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından kesin bilgi geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ İLK BÖLÜM FRAGMANI

Hz. Muhammed'in (S.A.S) "Konstantiniyye elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." sözleriyle başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin fragmanında Kenan İmirzalıoğlu'nun Sultan Mehmed Han rolünde söylediği, "Ben Mehmed Han, Mehmedlerin ikincisi! Atam Osman Gazi, babam Murat Han! Doğdum, yaşamaz dediler yaşadım. Sultan olamaz dediler, oldum. O şehri alamaz dediler..." sözleri izleyicinin büyük ilgisini çekti.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KONUSU

Müjdelenen kumandan!

Stratejik, askeri ve kişisel dehası ile bir cihan fatihi olan Sultan Mehmed Han’ın 2. Kosova Savaşı görüntüleri ile birlikte zırhını giydiği sahnedeki sözleri herkesi derinden etkiledi.

“Ben Mehmed Han… Mehmedlerin ikincisi. Atam Osmangazi, babam Murad Han…

Doğdum...

Yaşamaz dediler... Yaşadım.

Sultan olamaz dediler... Oldum.

O şehri alamaz dediler..."

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