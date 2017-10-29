Fatih Erbakan: Yeni partimizi kurarak abdestimizi tazeleyeceğiz

Erbakan Vakfı tarafından eski Başbakan ve Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın doğumunun 91'inci yılı dolayısıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda "Büyük Gençlik Buluşması" düzenlendi.
AA'nın haberine göre; Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada, güçlü bir Türkiye ve İslam birliğinin kurulabilmesi için yola çıktıklarını belirterek, adil bir dünya kurulmasının Milli Görüş ile mümkün olacağını söyledi.
Babası Necmettin Erbakan'ın siyasi mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyen, aldanmayan ve aldatmayan bir lider olduğunu ifade eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kurmuş olduğu Milli Görüş partilerinden bir tanesi kapatıldığı zaman Erbakan Hoca'mıza 'Hocam şimdi ne yapacağız?' derler. Erbakan Hoca'mız meşhur tarihi cevabında, 'Yapacağımız şey çok açıktır. Nasıl ki abdestimiz bozulduğunda yeniden abdest alıyorsak şimdi de aynısını yapacağız. Yeni partimizi kurarak abdestimizi tazeleyeceğiz.' demiştir. Aynı şekilde biz de abdestimiz bozuldu diye farz namazı terk edecek değiliz. Biz de Erbakan Hoca'mız gibi abdestimizi tazeleyeceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz."
"İLK VAKİT NAMAZINDAN ÖNCE ABDESTİMİZİ TAZELEMİŞ OLACAĞIZ"
Erbakan, Anadolu'yu yeniden karış karış, köy köy, ilçe ilçe dolaşacaklarını belirterek, "Yeniden milletimize gideceğiz ve milletimizden söz hakkımızı alacağız. Çünkü milletimiz ve İslam alemi adına söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz, atacak çok adımlarımız var" dedi.
"Akıllarda, 'Abdestinizi ne zaman tazeleyeceksiniz' sorusunun belirebileceğini" dile getiren Erbakan, "Bundan sonraki ilk vakit namazından önce abdestimizi tazelemiş olacağız" şeklinde konuştu.
Siyonist kuruluş ve vakıflarla mücadele etmek yerine Erbakan Vakfı ile uğraşanlar olduğunu savunan Erbakan, "Erbakan Vakfına kafayı takanlarla daha fazla kaybedecek vaktimiz yoktur. Ellerinde tuttukları Milli Görüş markasının patenti dışında Milli Görüş adına söyleyecek ve yapacak bir şeyleri kalmamış olanlarla daha fazla vakit kaybetme lüksümüz yoktur" ifadelerini kullandı.
Erbakan, Necmettin Erbakan'ın doğumunun 91'inci ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94'üncü yıl dönümünün İslam birliğinin ve adil bir dünyanın kuruluşuna vesile olmasını ve Türk milleti ile devletine hayırlı olmasını diledi.
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