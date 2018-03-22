Fatih Erkoç, bu hafta Beyaz Show'un konuğu olacak. Beyaz Show'un konuklarının belli olmasıyla birlikte izleyiciler de Fatih Erkoç hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Fatih Erkoç kimdir? Fatih Erkoç kaç yaşında?

FATİH ERKOÇ KİMDİR?

Mehmet Fatih Erkoç, 7 Nisan 1953 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Müziğe ilgisi, babasının ud sanatçısı olmasından kaynaklanmaktadır. Babası, üç yaşında Fatih Erkoç'a bir keman hediye etmiş ve Fatih Erkoç'un müzik eğitimi böyle başlamıştır.

İlköğrenim eğitimi sonrasında 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'na giren Fatih Erkoç, 7 yıl boyunca trombon, piyano ve kontrbas eğitimi alır fakat mezun olmadan o dönemin en gözde orkestralarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile çalışmaya başlar.

1971 yılında orkestra ile birlikte "Nihayet" adında bir albüm çıkarmıştır. Kısa bir dönem trombon sanatçısı olarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda görev alan Fatih Erkoç, 11 yıl Norveç'te yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönmüştür.

1986 ve 1989 yıllarında Kuşadası Altın Güvercin Şarkı yarışmalarında sırasıyla 'Yol Verin A dostlar' ve 'Sen Ve Ben' adlı şarkılarıyla iki kez birincilik kazanmıştır. 1988 Haziran ayında "Yol Verin A Dostlar" adlı ilk albümünü yapar.

6 yıl tromboncu ve solist olarak TRT hafif müzik ve caz orkestrasında bulunmuştur. Birçok kez Eurovision yarışmasına katılan Fatih Erkoç bir süre TRT'de "Yankılar" adlı müzik programına da imzasını atmıştır. Sanatçı yarım bıraktığı konservatuvar eğitimini de bu sıralarda tamamlamıştır.

2007'nin Nisan'ında "Kör Randevu" adlı albümüyle sevilen şarkılarının bir kısmını yeni düzenlemeleriyle sevenlerinin ilgisine sunmuştur. Yeni şarkılarının da bulunduğu bu albümde babası Hasan Erkoç'a ait 'Elveda Ey Gençlik' şarkısını da seslendirmiştir.

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