Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015 günü hunharca katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan cinayetine karışan Fatih Gökçe, Yargıtay'ın verilen cezayı kısmen bozması nedeniyle bir kez daha yargılanmaya başladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre, Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması 7 saat sürdü. Osmaniye'deki cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davaya katılan ve kendine olayla ilgili olarak sorulan sorulara "Hatırlamıyorum, kendimde değildim, unuttum" şeklinde ifadeler veren Fatih Gökçe'nin oldukça zayıfladığı görüldü.

"ARACA ESKORTLUK YAPTIM"

Fatih Gökçe, cinsel saldırıda bulunmadığını ileri sürüp diğer zanlıların suça sürüklediklerini iddia etti. Gökçe şunları söyledi: "Olaydan sonra maktulün ellerinin benim arabamda bulunduğu söylendi. Tedirgin oldum, ne yaptığımı ne konuştuğumu bilmiyorum. Kendimde değildim. Hatırlamıyorum, unuttum... Suphi beni yönlendirdi. Olay günü Çamalan Mevkii'ne giderken Suphi'nin isteği doğrultusunda Özgecan'ın içinde olduğu toplu taşıma aracına eskortluk ettim. Beni suça sürüklüyorlar, iftira atıyorlar. Ben bunları ailemin şerefi için söylüyorum. Bu işi benim üstüme yıkmaya çalışıyorlar. Bunları koruyan birileri var. Daha önce ifade verirken kendimde değildim. Şuanda bile elim ayağım titriyor. İfade vermekte zorlanıyorum" dedi. Mersin ve Adana Barosu'na kayıtlı yaklaşık 25 avukatın katılım gösterdiği duruşmada söz alan kadın avukatlar Fatih Gökçe'nin diğer suçlardan olduğu gibi, Yargıtay'ın bozmasına rağmen "cinsel istismar" suçundan da ceza alması gerektiğini savundular. Dava 29 Eylül Cuma günü saat 14'de ertelendi.

Özgecan Aslan'ın amcası Yaşasın Aslan'ın da katıldığı duruşmayı, Mersin ve Adana Barosu ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve bazı kadın örgütleri de izledi. Avukatlar ve dernek üyesi kadınlar dava duruşma öncesinde ve sonrasında açıklamada bulundular.



MAHKEME SONRASI KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Mahkemenin sona ermesiyle birlikte açıklama yapmak isteyen avukat ve dernek üyelerine emniyet güçleri izin vermedi. Savcılık talimatıyla açıklamanın bahçe yerine adliye dışında yapılmasının istenmesiyle, açıklama adliye dışında yapıldı. Aslan ailesinin avukatı Av. Sevim Küçük, "Bu bozma kararını öğrendiğimiz günden itibaren, bu kararın kesinlikle hukuka uygun olmadığını, adam öldürme gerekçesinin zaten nitelikli cinsel saldırı suçlarının delillerini ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla suçu işledikleri ve mevcut diğer delillerle birlikte adli tıp raporu ve tanıkların beyanları, Suphi Altındöken'in, Fatih'in nitelikli cinsel saldırı suçu işlediği yönündeki beyanları ile suçun işlendiği kesinliğe varmıştır. Bu nedenle mahkemenin direnme kararı vereceğini umuyoruz" dedi.

"KARAR ÖRNEK OLMUŞTU"

Kadem Yönetim Kurulu Üyesi Av. Betül Yanılmaz ise yaptığı açıklamada; "Kadem olarak takipçisi olduğumuz bu davada verilen hukuk mücadelesi sonucu, yerel mahkeme tarafından tüm sanıklara üst sınırdan ceza verildi ve indirim uygulanmadı. Bu karar tüm diğer benzer diğer davalara emsal nitelikte olarak insanlığa kasteden şiddet vakalarında faillere hiçbir tolerans gösterilmeden ceza verilmesinin altını çizmişti" dedi.



Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin, Özgecan Aslan davasıyla ilgili cezaevinde öldürülen Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe hakkında, 'Adam öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onarken Gökçe hakkında 'cinsel saldırı' suçundan verilen 24 yıl hapis cezasını ise delil yetersizliğinden bozmuştu.