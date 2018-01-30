Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, İstanbul Belgrad Ormanları'nda çadırda ortaya çıkartılan kumarhanenin ardından bu sefer Fatih Ormanları'nda benzer bir çadır kumarhaneye baskın yaptı. 15 Kasım 2017 tarihinde yapılan baskında yakalanıp hakkında işlem yapılan 24 kumarbazın izini süren polis, bu kişilerin yine ormanlık alanda kurulan yasadışı bir kumarhaneye gittiğini tespit etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ ve Akıncan Abadan'ın aktardığı bilgilere göre yapılan takipte, Sarıyer Ayağaza Mahallesi'nde kurulan çadırı belirleyen polis, önceki gece baskın düzenledi. Saat 01.00 sıralarında düzenlenen operasyonda, kumar oynatan 4 kişi gözaltına alınırken, kumar oynayan 51 kişi hakkında da yasadışı kumar oynamak suçundan işlem yapıldı.



TOMBALA MAKİNESİ

Belgrad Ormanları'ndaki çadırdan daha büyük olan çadırda yapılan aramalarda, 1 adet tombala makinesi, çok sayıda tombala topu, tombala pulları, tombala kartları ve kumardan elde edildiği değerlendirilen bin 680 lira paraya el konuldu.





ADLİ İŞLEM YAPILDI

Kumar oynatılan yerin işletmecisi olan S.Ş. ile yanında çalışan K.K., A.K., E.G. ve S.Y., "kumar oynatmak" suçlamasıyla adli işlem yapılırken, çadır sahibi olan eski tavuk çiftliği işletmecisi H.K. Hakkında da "kumar oynanması için yer temin etmek" suçlamasıyla adli işlem yapıldı. Şüpheliler, daha önceki kumar baskınıyla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 51 kumarbaza da 5326 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapılarak para cezaları kesildi.





ARAÇLA SERVİS, SOBA İLE ISINMA

Ayağaza'dan 5 kilometre içeride ormanlık alanda bulunan çadıra bir jeneratörle elektrik verilirken, ısınmanın da sobalarla sağlandığı görüldü. Ormanın derinliklerine stabilize bir yoldan ulaşılırken, kumarbazlar için Ayağaza'dan servis kaldırıldığı belirtildi.



CASİNO ORMAN

Belgrad Ormanları'nda polisin ortaya çıkarttığı ve ilk kez çadırda ortaya çıkartılan kumarhane Habertürk tarafından "Casino Orman" başlığıyla 16 Kasım 2017 tarihinde manşete taşınmıştı.

Ormanın Bahçeköy girişinde kurulan çadırda oluşturulan kumarhanede kumar oynayan 24 kişi hakkında işlem yapılmış. Kumar oynatan bir kişi gözaltına alınmıştı. Jeneratörle elektrik sağlanan, sobalarla ısıtılan çadır kaldırılmıştı. Kumarbazların ormanlık alana traktörlerle taşındığı belirlenmişti.

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