FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi Ankara’da başlıyor

Zirvede Eğitimde FATİH Projesi bağlamında eğitim teknolojileri üzerinde çalışan yerli ve yabancı akademisyenler, karar vericiler, uzmanlar, öğretmenler, her seviyeden ilgili öğrenciler, sivil toplum temsilcileri ile özel sektör bir araya getirilerek teorik ve pratik bilgilerin tartışılıp paylaşıldığı bir ortam oluşturulacak. 2 bin 500 başvurusunun yapıldığı ve 155 konuşmacının yer alacağı zirvede; 28 oturum, 4 panel ve 50 atölye çalışması olacak. Zirve’ye gönderilen 339 bildiri, 22 akademisyenden oluşan bilim kurulu tarafından değerlendirildi.
İki gün sürecek zirvenin konu başlıkları ise şöyle: “Kodlama, Kod Eğitimi”, “Geleceğin Teknolojik Sınıfları”, “Oyun Tabanlı Öğrenme, Eğitsel Oyun”, “Eğitimde Mobil Öğrenme”, “e-İçerik Geliştirme”, “Üç Boyutlu Teknolojiler”, “Eğitimde Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı”, “Eğitimde Etkin ET (Etkileşimli Tahta) Kullanımı”, “Eğitimde Engelsiz Bilişim”, “Nesnelerin İnterneti”, “STEM”, “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”, “Robotik Eğitimi”, “Teknoloji Destekli Öğretmen Mesleki Gelişimi”, “Uzaktan Eğitim”, “Öğrenci Merkezli Eğitimde Teknoloji Destekli Başarılı Uygulamalar”, “Göç ve Acil Durumlarda Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Uygulamaları.”
GELECEĞİN EĞİTİMİNE KATKI ÖDÜLLERİ
Zirve’nin açılış töreninde “Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri” sahiplerini bulacak. Ödüller, “Eğitimde Teknoloji Kullanımında İyi Örnekler Yarışması” sonucunda gönderilen projeler arasından başarılı bulunan ve halk oylamasına sunulan 20 öğretmen ve 20 öğrenciye ait proje arasından üç öğrenci ve üç öğretmene verilecek. Öte yandan EBA’yı en çok kullanan üç il de bu törende ödüllendirilecek.
Zirve programına http://fatihprojesietz.meb.gov.tr/Program.pdf adresinden ulaşılabilir.
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