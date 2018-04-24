Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ile birlikte Fatih Sultan Mehmed'in kaç tane eşinin olduğu merak konusu olmuştu. Fatih'in eşleri ve eşlerinden olan çocukları hakkındaki merak Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ile birlikte ortaya çıktı. Fatih Sultan Mehmed 7 kez evlilik yapmış ve bu evliliklerinden 5 tane çocuğu olmuştur. Çocukları ise II.Bayezid, Şehzade Mustafa, Korkut, Gevherhan Sultan ve Cem Sultan'dır. Peki Fatih Sultan Mehmed'in eşi kimdir? Fatih Sultan Mehmed'in kaç tane eşi vardı? İşte tüm detaylar...

FATİH SULTAN MEHMED'İN KAÇ TANE EŞİ VARDI?

Fatih Sultan Mehmed'in Eşleri: Emine Gül-Bahar Hatun, Helene Hatun, Alexias Hatun, Gülşah Hatun, Sitti Mükrime Hatun, Çiçek Hatun ve Anna Hatun'dur.

Fatih Sultan Mehmed'in 1. eşi Emine Gül-Bahar Hatun; Akkoyunlulara gelin giden Gevherhan Sultanın annesidir. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed'in babası II. Murad'ın oğlu Fatihin; evliliklerini tasvip etmediği Emine Gül-Bahar Hatun'dan II. Beyazid dünyaya gelmiştir.

FATİH SULTAN MEHMED'İN EŞLERİ...

Fatih Sultan Mehmed'in 1. eşi: Emine Gül-Bahar Hatun; Akkoyunlulara gelin giden Gevherhan Sultanın annesidir. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed'in babası II. Murad'ın oğlu Fatihin; evliliklerini tasvip etmediği Emine Gül-Bahar Hatun'dan II. Beyazid dünyaya gelmiştir.

Fatih Sultan Mehmed'in ikinci eşi olan Helena Hatun; Mora Despotu Demetrus'un kızıdır.

Fatih Sultan Mehmed'in üçüncü eşi olan Alexias Hatun; Bizansın prenseslerindendir.

Fatih Sultan Mehmed'in dördüncü eşi olan Gülşah Hatun; Karamanoğlu beyliğinden olan İbrahim Beyin kızıdır. Gülşah Hatun aynı zamanda Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa'nında annesidir.

Fatih Sultan Mehmed'in beşinci eşi olan Sitt-i Mükrime Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Beyin kızıdır. (Fatih'in babası II. Murad; oğlu Fatih Sultan Mehmed ile Dulkadiroğlu Süleyman Beyin kızı olan Sitti Mükrime Hatun ile evliliklerini onaylaması sonucu Fatih Sultan Mehmed'in Eşi Olmuştur.)

Fatih Sultan Mehmed'in altıncı eşi olan Çiçek Hatun; Fatih Sultan Mehmed'in çocuğu Cem Sultan'ın annesidir. Çiçek Hatun Türkmen Beyi kızıdır.

Fatih Sultan Mehmed'in yedinci eşi olan Anna Hatun; Trabzon imparatorunun kızıdır ve Fatih Sultan Mehmed ile evlilikleri kısa sürmüştür.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER