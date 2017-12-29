Merkezi İstanbul’da bulunan Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, Fatih Sultan Mehmed’in 1481’de rahatsızlanıp hayatını kaybettiği Kocaeli’nin Gebze İlçesi’ndeki otağı, eğitim hizmetlerinde kullanmak üzere irtifak hakkı tesisi talebinde bulundu. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, talep üzerine 133 dönümlük araziyi, 30 yıl süre ile Erzincan Kültür ve Dayanışma Vakfı’na kiraladı. İlk yıl için 465 bin 650 TL bedel üzerinden kiralama yapıldı.

‘O YAZIYA ULAŞTIK’

Gazete Habertürk’ten Caner Aktan'a konuşan Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler, “Hünkâr Çayırı” ya da “Fatih’in Otağı” olarak bilinen arazinin tarihsel bir önemi olduğunu söyledi. Çiler, “Fatih en önemli kararlarını burada aldı. Bugün Ankara’da olacağım, konuyu anlatacağım. Bazı yerler emanet olarak bırakılır, fayda elde etmek için bırakılmaz. Milli Emlak tarafından Erzincanlılar Vakfı’na özel üniversite yapılması için bu alanın 133 dönümünün 18 Aralık’ta kiralandığına dair yazıya ulaştık. Biz oranın halka açılmasını istiyoruz” dedi.

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