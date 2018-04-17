Edirne'de 1450 yılında dönemin Osmanlı Padişahı 2'nci Murat tarafından, Tunca Nehri kıyısında, şimdiki adıyla Sarayiçi bölgesinde inşaatına başlanılıp, Fatih Sultan Mehmet, tarafından 1475 yılında Cihannüma Kasrı'nın yapımıyla tamamlanan Edirne Sarayı, Kültür Bakanlığı ve Edirne Valiliği tarafından restorasyona alındı.
AA'nın haberine göre Osmanlı'nın imparatorluğa geçiş dönemine ev sahipliği yapan Edirne Sarayı, Fatih Sultan Mehmet'in eğitim alıp yaşadığı saray olarak biliniyor. Edirne Sarayı'nın ana yapısını oluşturan en önemli yapısı olarak göze çarpan, 7 kat inşa edilen Cihannüma Kasrı, restorasyonla ayağa kaldırılırken, Kum Kasrı Hamamı, Adalet Kasrı ve saray mutfağı gibi önemli yapıları tekrar teşhir ve tanzim edilerek, dönemin değerli eşyaları konularak müze haline getirilip hizmete açılması planlanıyor.
"MÜZE OLARAK TURİZME AÇILACAK'
Edirne Sarayı'nın restorasyon sonrasında müze olarak turizme açılacağını belirten Edirne Valisi Günay Özdemir, Sarayiçi bölgesindeki, Edirne Sarayı ile ilgili ören yeri çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"180 dönümlük alanda etrafını çevirmek ve müze olarak insanların hizmetine açmak için böyle bir çalışma başlattık. Bunu Kültür Bakanlığı ihalesini yaptı ve şu an faaliyetlerimiz devam ediyor. Ören yerinin girişinde sosyal ve idare anlamdaki yerlerimiz olacak, tuvaletinden idari binası ve orada sosyal anlamda kafesine kadar hizmeti verebilecek alanlar olacak. Daha sonra orada Osmanlı döneminde önemli bir yeri olan Kum Kasrı Hamamı'nı, Saray Hamamı olarak müze haline getirip inşa ediyoruz.
Aynı şekilde Adalet Kasrı'nı, Adalet Müzesi olarak dizayn ediyoruz. Daha önceden restorasyon yaptığımız Saray Mutfağı'nda, Saray Mutfakları Müzesi olarak ziyaretçilerimizin hizmetine sunacağız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da doğduktan sonra eğitim aldığı ve İstanbul'u fethine kadar yaşadığı Cihannüma Kasrı'nın projesini tamamladık. Anıtlar Kurulu'ndan geçti, 2018 yılı Kültür Bakanlığı programına teklif ettik. İnşallah onunla ilgili de, ümit ediyoruz beklentimiz, yakında açıklanacak. 2018 yılı içinde de oranın ihalesi yapılacak.
Aslında oradaki sarayla ilgili arz odası ve kum kasrı binaları da var. Onların da projelerini hazırlıyoruz. O projeler de bittiğinde saray tamamen ortaya çıkmış olacak. Şu anda Edirne'de 60 milyon civarında Kültür Baklanlığı'ndan aldığımız ödenekle bu ihalelerimizi gerçekleştirip, çalışmaları devam ettiriyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in yaşadığı eğitim aldığı ve İstanbul'u fetih kararını aldığı Edirne Sarayı'nı tekrar ayağa kaldırmak bizi ayrıca çok mutlu ediyor. Yaklaşık 1 yıl sonra hizmete açılacak alanda 10 yıla kadar sürecek çalışmalar devam edecek ve bu sayede kente gelen turist sayısında gözle görülür artış olacağını hedefliyoruz" dedi.
'ZİYARETÇİ SAYISININ ARTMASINI BEKLİYORUZ'
Edirne İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Osmanlı'nın cihan imparatorluğuna uzanan yoldaki tüm planlamalarını Fatih Sultan Mehmet'in Edirne Sarayı'nda başlattığını söyledi. Projenin tamamlanmasıyla, Edirne'ye ziyaretçi sayısının artacağını belirten Hacıoğlu, "Sarayiçi ören yeri projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Osmanlı'nın devlet olmaktan cihan imparatorluğuna uzanan yoldaki tüm planlamalar Fatih Sultan Mehmet tarafından bu restorasyona başladığımız Edirne Sarayı'nda gerçekleşmiştir. Bizim için çok önemli bu sarayın restorasyon çalışmasından sonra kenti ziyaretçi sayısı artırmasını bekliyoruz. Bu çalışmayla birlikte Makedonya Saat Kulesi, Şükrüpaşa Anıtı ve tabyası bakanlık yatırım programına alındı. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalara da başlayacağız" dedi.
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