Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

İHA'nın haberine göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları başlamıştı. FSM Köprüsü'nün devam eden çalışmalar nedeniyle araç trafiğine kısmı olarak kapatılması, akşam köprüyü kullanmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çalışmalar nedeniyle Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı. Köprü girişinde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

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