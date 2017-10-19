Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) geçtiğimiz ay başlayan kaçak geçişleri önlemek için kurulacak tak ile ilgili çalışmalar sona erdi. Bölgede şu anda sistemin test çalışmaları yapılıyor. Tamamlanmak üzere olan test çalışmalarının ardından trafiğe kapatılan şeritlerin açılabileceği belirtildi.
TRAFİĞİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMİŞTİ
DHA'nın haberine göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yakası girişinde 23 Eylül tarihinde başlayan çalışmalarda kaçak geçişlerin önüne geçmek için bölgeye elektronik cihazları taşıyacak bir tak inşa edilmeye başlanmıştı. Çalışmaların 7 Kasım tarihinde sona ereceği belirtilmişti. TEM yolunda birer şerit kapatılarak yapılan çalışmalar sırasında bölge trafiği olumsuz yönde etkilenmişti.
ÇALIŞMALAR BİTTİ SİSTEM TEST EDİLİYOR
O tarihten bu yana sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Takın yapımı tamamlanırken, elektronik cihazlar da takılarak işler hale getirildi. Bu sabah bölgede test çalışmaları yapılmaya başlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler takın altından sürekli geçerek sistemde herhangi bir arıza olup olmadığını araştırılıyorlar.
HER AN AÇILABİLİR
Bir aksilik çıkmaması durumunda yola döşenen demir bariyerler de kaldırılarak yolun trafiğe açılacağı belirtildi. Bu amaçla bölgede demir bariyerleri kaldıracak çekiciler de hazır bekletiliyor.
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Misafir 24 dakika önceArtık çift yön para yazcak00
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Misafir 40 dakika önceOrtadireği yok etme çalışmaları bunlar.00
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Misafir 40 dakika önceSoydunuz vatandaşı iyice00