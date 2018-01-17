Fatih'te döviz bürosunu soymaya gelen hırsızlar, 30 saniyede polisin gelmesi üzerine olay yerinden bir şey alamayarak kaçtı. Kepenk kumandasının kopyalandığını belirleyen ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre olay 06.30 sıralarında Fatih Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kepenk kumandasını kopyaladıkları belirlenen hırsızlar sabah saatlerinde döviz bürosuna gelerek hırsızlık girişiminde bulundu. Kepengi uzak bir yerden açan hırsızlar polis ekiplerinin gelmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.



O ANLAR KAMERADA

Alarmı haber alan polis ekipleri 30 saniyede olay yerine geldi. Polis ekiplerinin geldiğini gören hırsızlar hemen olay yerinden kaçtı. Alarmın çalması üzerine polis ekiplerinin gelmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fatih

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