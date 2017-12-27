Fatih'te 4 katlı bir binanın 2'inci katında çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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